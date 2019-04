Tânărul, rasat și cu aer occidental, își conduce proteguitor mama – o femeie în vârstă de 64 de ani – spre cabinetul de consultații al I.M.L.Cluj. Aflu de la victimă că ar fi fost împinsă pe scările unui bloc din Aghireș-Fabrici, de însăși sora ei, supărată că nu a fost lăsată să-și însușească obiecte din casa mamei lor, astfel că în cădere a suferit o fractură serioasă la mâna stângă! Acum aceasta spune că s-a prezentat la I.M.L. Cluj pentru a-și scoate certificat medico-legal, însă nu dorește să o aducă în fața legii pe sora sa de 60 de ani, intenționează doar să o țină deoparte de casa mamei sale, în care locuiește și fiul ei mai mare!

Femeia mărturisește că a lucrat aproape o viață – asemeni majorității oamenilor din zona Aghireș-Fabrici – la Fabrica de Caolin, care a aparținut Exploatării Miniere Aghireș, pensionându-se în urmă cu câțiva ani de la un depozit de lemne, unde a muncit pe post de casieră. Îmi mărturisește că are doi băieți și o fată. Despre ei spune că unul dintre fii, cel mare, locuiește la mama sa și va moșteni și apartamentul respectiv, iar despre mezin – care o și însoțește acum la I.M.L. Cluj – că e angajat în Anglia, dar s-a nimerit să se afle zilele acestea acasă și să-i fie un ajutor de nădejde în aceste clipe dificile. Arată femeia în continuare: “Zilele trecute, când a avut loc scandalul, m-am dus la mama să mai fac puțină ordine și să-i mai arunc din obiectele pe care le aduce acasă, adunându-le de peste tot, chiar și din gunoaie. Stăteam de vorbă cu fiul cel mare, cel care locuiește acolo, când la un moment dat a apărut sora mea ca să-i ceară mamei bani. Nu muncește de 23 de ani și s-a obișnuit să vină la ea și să-i ducă din casă tot ce are ea mai valoros. Acum i-a șterpelit din nou ceva, asta pentru că data trecută ținea ceva ascuns sub haină, așa că am vrut să aflu ce luase, fiindcă data trecută a dus niște obiecte de-ale băiatului. Așa că m-am luptat cu ea ca să scoată obiectul, moment în care sora mea a ieșit din apartament, ca să plece. M-am luat după ea și, ajunși pe scări, m-a împins puternic, astfel că eu m-am rostogolit pe trepte și mi-am rupt mâna stângă. Norocul meu a fost că era acasă pentru câteva zile fiul meu cel mic și acesta m-a adus cu mașina direct la Cluj, la Clinica de Ortopedie. Acolo, medicii mi-au pus mâna în ghips și m-au anunțat că trebuie să fiu supusă unei inter-venții chirurgicale, lucru de care acuma mi-e tare frică fiindcă nu pot suporta să fiu anesteziată”. Nu-și încheie bine fraza și este poftită în cabinetul de consultații. Se întoarce, la scurt timp, cu un certificat în care legiștii i-au recomandat între 55 și 60 de zile de îngrijiri medicale, semn că fractura e cu adevărat seri-oasă! Apoi, după ce-i dă fiului spre păstrare certificatul, femeia reiterează faptul că nu dorește să depună în niciun caz plângere împotriva surorii sale, ci dorește doar s-o înfrice și s-o țină pe viitor cât mai departe de locuința mamei și a fiului ei cel mare. În conti- nuare, luându-și rămas bun, cei doi părăsesc instituția medicală clujeană – tăcuți și cu privirea plecată, urcând cu grijă scările ce duc la ieșire…