Meteorologii Administratiei Nationale de Meteorologie au emis noi avertismente cu privire la vremea severa pentru judetul Cluj.

Conform acestora, pentru jumatate de judet este emis cod portocaliu de viscol, intensificari sustinute ale vantului, precum si vizibilitate redusa, iar pentru cealalta jumatate se anunta cod galben de ninsori si vant. Alertele meteo intra in vigoare din aceasta dupa-amiaza si sunt valabile pana maine seara la ora 20 in zona montana.

Conform meteorologilor, “in zona inalta de munte vor fi intensificari sustinute ale vantului cu rafale de peste 120 km/h si temporar va ninge viscolit, determinand scaderea vizibilitatii sub 50 de metri”.

Printre judetele avertizate se numara si Maramures, Bistrita-Nasaud, Mures, Suceava, Neamt si Bihor.

ANM transmite si urmatoarele: “Temporar va ninge in masivele montane din nordul tarii, iar in restul zonei de munte, in Maramures si in nord-estul Transilvaniei, la inceput vor fi precipitatii mixte, favorizand formarea de polei, apoi vor predomina ninsorile. Cantitatile de precipitatii vor fi mai insemnate in Carpatii Occidentali, nordul Carpatilor Orientali si in vestul Carpatilor Meridionali, unde vor depasi local 15l/mp si izolat 25 l/mp, iar la altitudini in general de peste 1500 m se va depune strat consistent de zapada”.

Persoanelor rezidente in aceste zone li se recomanda sa se informeze in legatura cu conditiile de trafic, sa pastreze distanta intre locul de parcare al masinilor si copaci sau stalpi de electricitate, precum si evitarea deplasarilor in zone ce prezinta prezenta panourilor publicitare.

Sabina Popescu