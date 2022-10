Consilierul local, Alexandra Oană, USR PLUS, a scris pe o rețea de socializare că săptămâna aceasta se împlinesc doi ani de când face parte din Consiliul Local Cluj-Napoca. Ea a spus că acești doi ani au fost „un proces continuu de învățare” a felului cum funcționează o administrație.

„Am ales să jucăm un rol constructiv. Am dus în atenția administrației PNL – UDMR acele probleme ce treceau pe sub radar, am inițiat proiecte așteptate de clujeni, am fost prezenți în cartierele orașului. În același timp, nu am închis ochii la neajunsurile sau derapajele administrației locale și nu ne-am ferit să deschidem subiecte controversate în ședințele de Consiliu”, a scris consilierul local USR.

De asemenea, Alexandra Oană a mai precizat că politica poate fi făcută altfel, mai aproape de „cetățeni și într-un dialog continuu cu cei care ne-au ales.”

„Clujul nostru nu se întinde doar de la Primărie la Regională. Ca întotdeauna, aștept întrebările, criticile și sugestiile dumneavoastră. Ce așteptări aveți de la noi în a doua jumătate de mandat?”, a conchis Alexandra Oană.

Potrivit raportului ei de activitate, în cei doi ani, în ședințele de Consiliu, a ridicat subiecte controversate pentru administrația locală, precum: Hotelul Cristian, o gaură neagră, din punct de vedere juridic, a Clujului, achizițiile ilicite făcute de managerul Sălii Polivalente, sporurile pentru condiții de muncă, execuția bugetară deficitară, construcțiile ilegale și am contribuit la transparentizarea modului de lucru și a deciziilor Primăriei. De asemenea, a inițiat proiecte de hotărâri de consiliu local pentru a pune presiune pe Primărie să accelereze implementarea unor proiecte mult așteptate de clujeni.

