In perioada in care Mark Gitenstein a fost ambasadorul SUA in Romania (2009-2012) au avut loc cele mai mari afaceri cu despagubiri pentru retrocedari, prin intermediul Autoritatii Nationale pentru Retrocedarea Proprietatilor (ANRP). Afaceristi protejati de politicieni sau de sefi de servicii secrete, care au cumparat drepturi litigioase de la fostii proprietari la preturi de nimic, au obtinut despagubiri de zeci de milioane si chiar de peste 100 de milioane de euro, devalizand si prejudiciind astfel Fondul Proprietatea, care este actionar si administrator la cele mai profitabile companii cu capital de stat, in primul rand la cele mai importante companii energetice românești (Hidroelectrica, Transelectrica, Electrica, Romgaz, Transgaz). Ambasadorul Mark Gittenstein a manifestat un interes deosebit fata de Fondul Proprietatea. In septembrie 2010, statul roman a pierdut controlul, administrator unic al Fondului Proprietatea devenind grupul britanic Franklin Templeton Investment Management, care face parte dintr-o organizatie globala de administrare a investitiilor, cu sediul in San Mateo, California. Conform unor surse judiciare, ambasadorul Gittenstein a facut interventii la cele mai inalte nivele politice din tara noastra pentru atribuirea contractului de administrare a Fondului Proprietatea catre Franklin Templeton Investments.

Cum a influentat un ambasador american justitia romana

Recent am obtinut o dovada clara privind implicarea ambasadorului Mark Gittenstein in solutionarea litigiilor judiciare privind Fondul Proprietatea, desi in timpul mandatului sau a facut parada cu apararea statului de drept si a independentei justitiei din Romania. Este vorba de o telegrama transmisa de ambasada Statelor Unite de la Bucuresti Secretarului de Stat si Secretarului Departamentului Trezoreriei SUA in data de 25 februarie 2010, care a fost facuta publica de organizatia WikiLeaks. Din aceasta telegrama rezulta ca ambasadorul american Gittenstein a intervenit pe langa presedintele Traian Basescu si pe langa primul- ministru Emil Boc pentru a determina respingerea cererilor de chemare in judecata formulate de un actionar al Fondului Proprietatea (avocata Ioana Sfaraiala), care a solicitat anularea unor hotarari considerate nelegale ale Adunarii Generale a Actionarilor Fondului Proprietatea, prin care Franklin Templeton Investment Management Ltd. a devenit administrator unic al acestui fond valoros. In aceasta telegrama este consemnat textual: „Angajamentul personal, la cererea ambasadorului, atat a presedintelui Basescu, cat si a primului-ministru Boc a rezolvat in cele din urma problema litigioasa”. Aceasta interventie s-a produs dupa ce, prin hotararile pronuntate de Tribunalul Bucuresti si de Curtea de Apel Bucuresti in dosarele 47039/3/2010 si 7548/3/2011, in care actionarul Ioana Sfaraiala a avut calitatea de reclamant, au fost anulate mai multe hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor prin care au fost inlocuiti in conducerea Fondului Proprietatea reprezentantii numiti de Ministerul Finantelor cu un administrator unic privat si strain, Franklin Templeton Investment Ltd.

Toate aceste manopere au fost realizate dupa ce actionar semnificativ al Fondului Proprietatea s-a declarat Manchester Securities Corp., la care era actionar Eliot Asociates LLC, un fond de investitii in care ambasadorul Gittenstein avea interese, fara a exista o explicatie pentru modul in care Manchester Securities Corp. a devenit actionar semnificativ, in conditiile in care Fondul Proprietatea fusese pana in acel moment o societate inchisa, iar tranzactiile facute cu actiunile acesteia erau sanctionate cu nulitatea absoluta, sanctiune care nu s-a aplicat niciodata deoarece nicio autoritate a statului roman nu s-a sesizat. In urma interventiilor ambasadorului Gittenstein (reprezentat de aceeasi societate de avocatura ca si Fondul Proprietatea) si a promisiunii presedintelui Basescu (reprezentat tot de aceeasi societate de avocatura) de rezolvare a situatiei litigioase la nivelul instantelor de judecata, prin sentinta civila nr. 9514/2012, pronuntata in dosarul nr. 3295/3/2012, care a fost confirmata ulterior de Curtea de Apel Bucuresti, cererea de anulare formulata de actionarul Ioana Sfaraiala a fost respinsa ca lipsita de interes, cu motivarea hilara ca nu detinea un numar suficient de actiuni. Aceasta solutie a fost repetata apoi, cu o motivare identica, de Tribunalul Bucuresti si Curtea de Apel Bucuresti in toate litigiile intentate de acelasi actionar, care a fost obligat la cheltuiei judiciare exorbitante in scopul intimidarii sale si al executarii silite a actiunilor pe care le detinea la Fondul Proprietatea.

Folosirea magistratilor conexati la serviciile secrete

Potrivit actionarului reclamant, pentru obtinerea acestor solutii de respingere, dosarele au fost directionate catre anumiti judecatori, cu concursul presedintei de atunci a Sectiei a-VI-a Comerciale de la Tribunalul Bucuresti, sau au fost solutionate direct de aceasta, cum a fost cazul dosarelor nr. 48726/3/2010, 11640/299/2011 si 24153/3/2014. In cazul in care unele dosare au ajuns la complete care nu erau controlate, au fost retrase de la acestea si au fost repartizate altor complete, care apoi respingeau cererile formulate. In dosarul nr. 48726/3/2010, care a fost primul solutionat din seria de litigii cu Fondul Proprietatea si a avut ca obiect suspendarea hotararirii Adunarii Generale a Actionarilor de numire a Franklin Templeton ca administrator, sefa Sectiei a VI-a Comerciale a pronuntat o solutie de respingere, cu motivarea ca speta este prea simpla iar solutionarea litigiului ar antama fondul, in conditiile in care, in aceeasi peroada, a admis o ordonanta de suspendare identica, dar cu alte parti, cu o motivare opusa.

Conform unui document intrat in posesia noastra, pentru obtinerea solutiilor dorite de fostul ambasador american, au fost exploatate legaturile pe care anumiti magistrati implicati le aveau cu serviciile secrete afate in subordinea presedinteui Traian Basescu. Doua dintre judecatoarele implicate erau suspectate ca aveau legaturi directe de colaborare si de subordonare cu anumite servicii secrete. Alte doua judecatoare implicate aveau legaturi cu serviciile secrete prin sotii lor, respectiv sotul uneia era ofiter in SRI, iar sotul presedintei Sectiei a VI-a Comerciale era ofiter in serviciul de informatii al Ministerului Apararii Nationale. Prin interventiile lor asupra instantelor de judecata, in vederea solutionarii favorabile a unor litigii privind anumiti aministratori si actionari ai Fondului Proprietatea, Mark Gittenstein, Traian Basescu si Emil Boc sunt culpabili de savarsirea infractiunii de folosirea influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prevazuta de articu 13 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. In speta este vorba de obtinerea unor foloase necuvenite pentru administratorul Frankin Tempeton si de actionarul Manchester Securities de la Fondul Proprietatea. Marii luptatori anticoruptie Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea nu s-au sesizat insa niciodata asupra acestor fapte. Nici nu le-ar fi trecut prin gand avand in vedere ca faptasii erau principalii lor dirijori si protectori.

Valer Marian