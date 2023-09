Consilierul local PSD, Anca Ciubăncan, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care precizează că în prima zi de școală nu a citit mesajul edilului Emil Boc.

Ciubăncan a spus clar că mesajul a fost doar despre el, Zeul Boc, dar clujenii nu îl mai vor.

„În prima zi de școală, nu am citit mesajul primarului BOC !

Îl aveam în mana ,îl citeam in gand și am spus ,,nu ne reprezinta, este un mesaj doar despre EL, EL ZEUL BOC al Clujului,….dar noi nu il mai vrem!”

Deci am vorbit din suflet ,doar ceea ce am simtit !

Pentru voi dragi cetățeni al Clujului !

A fost o zi maraton, dar a meritat!

Deci,

,,Intr-o zi asa speciala, plina de emoție,atât pentru elevi,cât și pentru părinți,vreau sa va transmit susținerea mea în calitate de părinte și consilier local !

Incurajarile mele în aceasta zi minunata sunt;

-pentru elevi ; FIE CA UNIVERSUL SA VA DESCHIDA POARTA INTELEPCIUNII SI A CUNOASTERII !

-pentru parinti; VA UREZ SA FITI PLINI DE ENERGIE,RABDARE SI DARUIRE

-pentru profesori;

FELICITARI PENTRU CALITATEA INVATAMANTULUI PE CARE IL PRACTICATI, FELICITARI PENTRU RABDAREA SI DARUIREA PE CARE O ARATATI!

FELICITARI PENTRU PERFORMANTA SCOLARA PE CARE O ARATATI ZI DE ZI, CEAS DE CEAS ,PENTRU NOPTILE SI ZILELE DEDICATE PREGATIRII UNEI NOI ZILE LA CLASA!

SI SA NU UITAM CA DUMNEAVOASTRA SUNTETI ALBINUTELE CARE MUNCESC PENTRU COPII NOSTRI !

IAR EI ,SUNT RODUL DUMNEAVOASTRA!

LE DATI ARIPI SI II INVATATI SA ZBOARE!

Succes în anul școlar 2023-2024”, a conchis Anca Ciubăncan.

Reamintim că în ultima ședință de Consiliu Local, Anca Ciubăncan (PSD) l-a apostrofat pe Emil Boc și a precizat că de ce nu consideră exproprierea de la proprietarii privați ca o opțiune pentru a construi școli și de ce nu vine cu o strategie pentru ca acest lucru să devină realitate. Primarul s-a aprins, din nou, și a precizat că PSD încearcă să copieze USR și că acest lucru nu funcționează.

Consilierul local PSD a făcut o remarcă, precizând că nu și-a șters opincile în primărie. Boc a răspuns că va fi atent la PSD, iar Ciubăncan a încheiat că singura luptă a lui Emil Boc este cu dalele și bolovanii.



