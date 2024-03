Prof. dr. Andrei Daniel Mihalca a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că și-a încetat activitatea de Prorector pentru Relații Internaționale al USAMV Cluj-Napoca. El a ocupat această funcție timp de 12 ani, în trei mandate consecutive.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul universității, noul Prorector pentru Relații Internaționale al USAMV Cluj-Napoca este Conf. dr. Marian Aurel Taulescu.

„Astăzi, după 12 ani și trei mandate consecutive, mi-am încetat activitatea de Prorector pentru Relații Internaționale al USAMV Cluj-Napoca. Au fost 12 ani în care am încercat să îmi fac treaba cu profesionalism, în care am cunoscut oameni minunați și am coordonat o echipă extraordinară fără de care nu aș fi reușit. Mulțumesc tuturor care au fost alături de mine în toți acești ani.

Tot astăzi, am primit oficial confirmarea că rămân pe locul 1 pe facultate în ceea ce privește punctajul anual la autoevaluare. Doresc și în acest sens să mulțumesc echipei mele de la Disciplină fără de care nu aș fi reuști această performanță.”, a transmis Andrei Mihalca.

Andrei Mihalca ocupă funcția de președinte al ECZM (Colegiul European de Medicină Zoologică).

Profesorul Cornel Cătoi a fost ales, din nou, în funcția de rector al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, in urma alegrilor din 1 februarie. Procesul electoral a fost contestat, iar Senatul USAMV și ministrul Educației, Ligia Deca, trebuie să decidă dacă vor valida rezultatele alegerilor. Până la acest moment, Ligia Deca nu a emis un ordin de ministru în acest sens. Înainte de alegeri, Andrei Mihalca a transmis că îl susține pe Leon Muntean, cu toate că până la acel moment a făcut parte din echipa lui Cornel Cători. Fostul prorector și-a argumentat decizia afirmând că o mare parte dintre cadrele universitare ale USAMV au simțit nevoia de schimbare.

„L.E. Nu eu candidez. Dar il sustin din toata inima pe colegul Leon Muntean!

Dragi colegi,

Săptămâna viitoare este importantă pentru viitorul Universității noastre. După cum mulți dintre voi știți deja, am decis ca în acest moment electoral să susțin schimbarea. Din discuțiile avute cu mai mulți colegi, din toate facultățile, această nevoie de schimbare a reieșit constant. Ca și fiecare dintre noi, am multe defecte și mi le asum. Dar și calități. Una dintre ele este (așa consider eu), că spun lucrurilor pe nume și direct. Mereu am încurajat performanța și mereu mi-am spus punctul de vedere. Cât am fost prorector (din 2012 încoace), mi-am exprimat atât acordul cât și dezacordul legat de numeroase aspecte care priveau măsurile și politicile universității. Indiferent că acestea erau contrare opiniilor Domnului Rector. Dar în ultima vreme, presiunile, frica de a vorbi a unora, sau frica unor colegi de a fi asociați cu unul dintre candidați au ieșit la suprafață, aspect anormal într-o universitate.

Știu că imaginea mea nu este în general una de om simpatic sau plăcut, și nici nu mi-am făcut un țel în a fi. Cu mulți dintre voi sunt prieten și voi rămâne și după aceste alegeri. Unii dintre voi mă respectați pentru ceea ce sunt ca om sau profesional. Unii nu. Și asta e normal. De ce susțin schimbarea? Câteva idei mai jos:

1. Deciziile într-o facultate trebuie să se bazeze pe discuții și consens, nu pe dorința unui singur om.

2. Deciziile și votul dintr-un Consiliu nu trebuie să fie influențate de dorința unui singur om.

3. Numeroase idei ale unor colegi (chiar și a celor din conducerea facultății) zac nevalorificate pentru că sunt contrare dorinței unui singur om.

4. Nu sunt de acord ca persoane din conducere să influențeze votul studenților, răspândind zvonuri fără substrat.

5. Nu e normal ca un om să fie apreciat profesional doar atât timp cât “votează cu cine trebuie”.

6. Evaluarea EAEVE nu are legătură cu cine va fi Rector. Ea depinde în primul rând de comunitatea și implicarea tuturor din FMV. Vom fi evaluați pentru ceea ce am reușit să facem în ultimii ani, nu în ultimele luni.

7. Voi susține mereu oamenii performanți și implicați, indiferent din ce echipă au făcut parte și de ce parte au fost în această campanie electorală.”, a transmis Andrei Mihalca la sfârșitul lunii ianuarie.