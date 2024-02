Fotografii rare au fost dezvăluite, prezentând interiorul sediului SRI și al fostei Securități din Cluj. Este vorba despre interiorul fostului sediu al Securității, locul actualului sediu al SRI de pe strada Traian, care în perioada 1941-1945 a găzduit comandamentul Armatei Maghiare (Kolozsvári Honvéd Hadtestparancsnokság)

”La amenajare s-au folosit lucrarile a mai multor artisti ardeleni, precum Szervátiusz (mobilierul sculptat), Csorvássy si Szopos Sándor. Constructia a fost inceputa in 1939 (urma sa gazduieasca o scoala), dar a cladirea a fost reprofilata in 1940 si terminata in 1942. Dupa al doilea razboi mondial a gazduit o scoala timp de 9 ani, fiind preluata de Securitate in 1954. Fotografii colorate”, se arată într-o postare pe un grup dedicat vecjhiului Cluj.