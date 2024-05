Pe listele cu candidaţii porpuşi de AUR pentru Consilul Local se regăsesc oameni competenţi, de bună-credinţă şi nepătaţi politic, pe care o să vi prezentăm în cele ce urmează.

Lista este deschisă de către Călin Cozma, care candidează şi la funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca. Călin Cozma este clujean, născut în Cluj-Napoca, crescut şi educat in Cluj-Napoca. Cozma este un familist convins şi se identifică cu valorie ortodoxiei. De 11 ani este casatorit şi tatal unei fetiţe de 8 ani. Acesta a activat în presă, dar şi în domeniul cultural. Cozma are peste 300 de spectacole la activ, ca solist, pe scenele de operă din ţară şi străinătate. Totodată, este un antreprenor de succes: are afaceri în Horeca şi agricultură şi a înfiinţat patronatul Horeca Transilvania şi a fondat şi dezvoltat, actualmente, cea mai mare Federatie din Industria Ospitalităţii, cu peste 20 de patronate judetene. A participat în ultimii 4 ani la nenumarate negocieri cu administraţia centrală, comisii de dialog social şi consiliul tripartit.

Următoarea pe listă e Anca Ciubăncan, care este de profesie inginer şi a fost aleasă consilier local al municipiului Cluj-Napoca pe listele PSD în anul 2020, fiind unul dintre cei doi consilieri locali aleşi ai PSD. Este membră în comisia Buget-Finanţe-Patrimoniu a consililui local Cluj.

În tot timpul în care a activat în calitate de consilier local a fost singurul consilier local care a luat cuvântul împotriva gravelor abuzuri comise de primariul Emil Boc împreună cu majoritatea PNL-UDMR-PSD la care, de multe ori s-au raliat şi consilierii USR.

Curajoasă şi hotărâtă, Anca Ciubăncan s-a ilustrat drept singurul consilier local care s-a opus lui Boc şi monstroasei coaliţii cu care a guvernat Clujul de 20 de ani încoace. De asemenea, este şi artist vizual, cu foarte multe proiecte naționale, internaționale. Un real şi constant promotor al artei și culturii contemporane româneşti.

În continuare, lista e completată Ilie-Alin Coleşa este deputat al partidului AUR din anul 2020. A fost vicelider grupului AUR din Camera Deputaţilor din Mai 2022 până septembrie 2023 de când a devenit lider al grupului AUR din Camera Deputaţilor, funcţie pe care o ocupă şi în prezent. Ilie-Alin Coleşa este licenţiat al UBB, Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea informatică economică şi al Universităţii Tehnice Cluj, Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Este membru al Comisiei Speciale a Camerei Deputaţilor pentru automatizare şi viitorul muncii.

În calitate de parlamentar a luat de 334 de ori cuvântul în plen şi a iniţiat 159 de proiecte de legi, dintre care 3 au fost promulgate, fiind unul dintre cei mai activi parlamentari români. De asemenea, a adresat nu mai puţin de 31 de întrebări şi interpelări miniştrilor guvernului Românei.

Familist convins are 4 copii pe care i-a crescut cu frică de Dumnezeu şi iubire de patrie. Ilie-Alin Coleşa este credincios ortodox, încă din studenţie remarcându-se prin faptul căa fost membru al Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, filiala Cluj, iar din 2019 este membru al Asociaţiei Prietenii Bisericii Studenţilor Cluj-Napoca.

Lista e completată de nume precum Susana Lilian Mesaroş care se consideră o persoana increzatoare,punctuală,cu o personalitate energică. Economist şi antreprenor a început gestionarea afacerilor acum mai bine de 25 ani împreuna cu partenerul dumneai de viaţă, în cateva businessuri din domenii care nu puteau fi mai diferite: distributie piese auto, HoReCa, agricultura, distribuţie echipamente şi accesorii pentru HoReCa şi industria alimentară şi energie verde. Sunt foarte deschisa la colaborari. Calităţiile care o definesc sunt disciplina, determinarea şi mult bun simţ.Fetiţa ei, Ana, a venit pe lume cand avea varsta de 42 de ani şi de- atunci şi-a îmbrăţişat statutul de mamă cu liniţte şi seninatate, ştiind că totul va fi cum trebuie. Susana Liliana Mesaroş spune că maternitatea nu a modificat prea mult piramida propriilor valori că şi-a dorit în continuare sa ma dezvolte ca om şi să pot actiona pentru celor din jur. Pentru aceasta în vârful piramidei de valorei se alfă familia, urmată de buna dispoziţie, generozitatea, empatia şi lucrul bine făcut. De asemena, Susana Liliana Mesaros cosideră că dacă alegi binele, Dumnezeu e de partea ta.

Un alt nume important este cel al lui Fodorean Tudor Gabriel este licenţiat în Autohehicule Rutiere, Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară şi Managementul şi Ingineria Sistemelor de producţie, obţiunte la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. De asemenea, a terminat un masterat în Managementul Dezvoltării Afacerilor, la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Dezvoltarea Afacerilor, UBB. De asemenea, obţinut titlul de doctor în inginerie mecanică, acordat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Fodorean este cercetător şi fost cadru didactic univetrsitar la Universitatea Tehnică. Acesta are un CV impresionant care atestă o experienţă solidă în domeniul tehnic, având de-a lungul timpului funcţii de Project Manager, Director Tehnic sau Inginer Proiectant Senior. Mai mult, acesta a publicat un număr impresioant de studii şi articole de specialitate în domeniul tehinc.

Lista AUR e completată de Damian Aurel, care este medic veterinar, cercetător ştiinţific şi profesor la Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca. De-a lungul timpului a ocupat funcţii cum ar fi Director la Filiala Cluj a INMV Pasteur Bucureşti sau director în cadrul mai multor proiecte de cercetare naţioanale. În calitate de cercetător a publicat 193 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, volume, anuale., 21 de cărţi (autor şi coautor) şi a coordonat 24 de lucrări de licenţă. De asemenea, este )Membru în asociaţii şi organizaţii profesionale ca Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România (AGMVR), Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVR), Societatea Română de Biologie Celulară (SRBC),Societatea de Morfologie Normală şi Patologică (SMNP), Societatea de Patologie Comparată şi Experimentală (SPCE), Asociatia Veterinară Ecvină România (AVER), Societatea Română de Anatomie (SRA), 2010,Societarea Română de Anatomie Comparată (SRAC), Membru fondator, 2014, Societatea de Istorie si Retrologie Agrara, Membru, 2016, dar şi în academii sau în colectivul editorial al unor reviste: membru în comitetul editorial științific al revistei Agriculture Science and Pactice Journal, USAMV Cluj Napoca, Romania şi Membru în comitetul editorial științific al revistei Anatomia, Histologia, Embryologia, Journal of Veterinary Medicine, publicat de World Association of Veterinary Anatomists, Wiley.

Nu în ultumul rând, lista e încheiată de un cunoscut avocat din Cluj-Napoca, Gonczi Tiberiu, un familist convins, tată a 6 copii.

