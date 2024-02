După un interviu minuțios în fața coordonatorului județean Cristian Șipoș și a președintei organizației de femei Ramona Bruynseels, Teodora Teutișan s-a calificat cu brio pentru a fi candidatul câștigător din partea AUR la Primăria Petreștii de Jos.

„AUR Cluj anunță cu mândrie candidatura doamnei Teodora Teutișan pentru funcția de Primar în comuna Petreștii de Jos. Cu o viziune proaspătă și inovativă, doamna Teutișan, în vârstă de 35 de ani, vine în întâmpinarea comunității locale cu un bagaj de cunoștințe și experiență după atâția ani de predare ca profesor.

În calitate de membru al partidului nostru și cetățean dedicat, doamna Teutișan își propune să transforme comuna Petreștii de Jos, revitalizându-i infrastructura și serviciile publice. Viziunea sa este clară într-o comunitate în care interesele și nevoile locuitorilor sunt prioritatea numărul unu. Va deschide un nou capitol in care dezvoltarea si modernizarea devin in sfârșit realitate după 30 de ani de stagnare.



Partidul nostru este mândru să sprijine o candidată atât de promițătoare, cu un spirit de lider și o dedicare exemplară.



Alăturați-vă nouă in susținerea doamnei Teodora Teutișan!

Împreuna vom transforma Petreștii de Jos într-o comună moderna, prospera si plina de viată.”, au transmis reprezentanții AUR Cluj.

Teodora Teutișan este administrator și organizator de activități educaționale și recreative la Centrul Educațional „MINI ACADEMY” și pofesor în învățământul primar la Școala Gimnazială COALA GIMNAZIALĂ ”TEODOR MURĂȘANU” Turda.

Ea a obținut Gradul Didactic I – în sesiunea 2019- 2021- cu media 10, pentru lucrarea metodico- științifică ”Valorificarea activităților de tip outdoor în evitarea rutinei școlare”.

