Lista este deschisă de candidatul la Conducerea Consiliului Judeţean, Şipoş Cristian. Acesta este absolvent al Universităţii Tehnice, specializarea Instalaţii. Este de profesie inginer consultant reţele edilitare şi hidrotehnice şi provine dintr-o familie de universitari. Şipoş este un familist convins, fiind tatăl a două fete cu rezultate remarcabile în sport la nivel naţional.

Printre numele de pe lista AUR pentru Consilul Judeţean Cluj se numără şi Alexandru Curea. Curea este membru fondator al filialei AUR Cluj şi candideză pentru funcția de consilier la consiliul județean Cluj. Este căsătorit, tatăl a doi copii şi absolvent al Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, specializarea Tehnică Dentară. De asemenea, este un antreprenor clujean. În urmă cu 10 ani a pus bazele unei firme de organizări evenimente. Alexandru Curea susţine că a intrat în politică în 2020, sigurul partid din care a făcut parte fiind AUR, din cauza dezgustului pe care i l-a provocat clasa politică. Curea afirmă că îşi doreşte ca împreună cu AUR să înlăture Comasații: „comasaţii mari adică PSD+PNL cât și Comasații mici USR+PMP+ FD, iar această afirmație o voi explica și demonstra în decembrie anul curent” declară Alexandru Curea.

Un alt nume de pe lista AUR este cel al lui Alexandru Dan Petaca care candideză pentru funcția de consilier județean. De profesie este inginer de mediu, iar în prezent este doctorand al Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Mediului în Cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca.

Începând cu anul 2020, şi-a început cariera politică în partidul AUR deoarece a crezut și crede în valorile pe care acest partid le promovează.

Motivația acestuia pentru a candida derivă din dorința de a contribui activ la dezvoltarea județului Cluj-Napoca și de a reprezenta cu cinste interesele cetățenilor în mod onest și transparent.

Aşa cum afirmă, principalele calități care îl recomandă să candideze la funcția de consilier județean sunt următoarele: este o persoană empatică și ordonată, dinamică, implicată și responsabilă!

Lista AUR e completată de Damian Aurel, care este medic veterinar, cercetător ştiinţific şi profesor la Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca. De-a lungul timpului a ocupat funcţii cum ar fi Director la Filiala Cluj a INMV Pasteur Bucureşti sau director în cadrul mai multor proiecte de cercetare naţioanale. În calitate de cercetător a publicat 193 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, volume, anuale., 21 de cărţi (autor şi coautor) şi a coordonat 24 de lucrări de licenţă. De asemenea, este )Membru în asociaţii şi organizaţii profesionale ca Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România (AGMVR), Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVR), Societatea Română de Biologie Celulară (SRBC),Societatea de Morfologie Normală şi Patologică (SMNP), Societatea de Patologie Comparată şi Experimentală (SPCE), Asociatia Veterinară Ecvină România (AVER), Societatea Română de Anatomie (SRA), 2010,Societarea Română de Anatomie Comparată (SRAC), Membru fondator, 2014, Societatea de Istorie si Retrologie Agrara, Membru, 2016, dar şi în academii sau în colectivul editorial al unor reviste: membru în comitetul editorial științific al revistei Agriculture Science and Pactice Journal, USAMV Cluj Napoca, Romania şi Membru în comitetul editorial științific al revistei Anatomia, Histologia, Embryologia, Journal of Veterinary Medicine, publicat de World Association of Veterinary Anatomists, Wiley.

Pe listă se află şi un cunoscut avocat din Cluj-Napoca, Gonczi Tiberiu, un familist convins, tată a 6 copii.

Printre oamenii bine pregăţiţi de pe listele Aur se numără şi Mircea Vicențiu Irimie. Acesta este căsătorit de 33 de ani și părinte a doi copii absolvenți ai Facultății de Medicină din Cluj.

Mircea este creștin ortodox și absolvent a Facultății de Management Brașov și a unui Master în Administrație Publică si a absolvit și 2 Cursuri Postuniversitare .

Este antreprenor de 30 de ani și, după cum afirmă chiar dumeanlui, a oferit peste 23 de mii de salarii prin firmele sale .

Mircea Vicenţiu Irimie a fost Consilier Local și timp de 4 ani Viceprimar al Municipiului Turda, a fost Deputat în Parlament un mandat și a fost Secretar de Stat în Guvernul României .

Cu o foarte mare experiență în administrația publica locală și centrală, candidează pentru funcția de Consilier Județean dorința de a impune un nou model de dezvoltare și modernizare a județului Cluj care sa pună în valoare tot potențialul economic, turistic, agrar și universitar pe care județul îl are .

Deviza pe care el o susține este că ,,Faptele bune le fac oamenii buni”!

Pe listele AUR pentru Conislul Judeţean se află şi Şteţca Andrei Vlad, un tânăr avocat clujean, din familie de justiţiari, membru al Uniuniii Barourilor din Româna. Şteţca face parte din Baroul Cluj.

Următorul candidat pe listele AUR pentru Consilul Judeţean este Stoica Lucian Claudiu, un întreprinzător în domeniul Horeca, face parte dintr-o familie tradiţională de rromi cârciumari din Clujul Vechi, familia lui fiind cunoscută la nivel local. Stoica este un reprezentant de seamă al comunităţi rrome.

Nu în ultimul rând, pe listă se regăseşte Pintea Sorin un bun profeşionist, fost cadru MAI, sportiv şi iubitor al Clujului, dintr-o familie bună cu rădăcini în Vechiul Cluj.

