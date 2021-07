Chiar dacă nu în această perioadă, Autoritatea Electorală Permanentă nu are multe lucruri de făcut, instituția decartează fără nicio problemă peste 16 milioane de lei. Contractul, chiar dacă pare mai curând o dedicație, este pentru facturarea unor servicii de mentenanță, iar firma care se numește Software Imagination & Vision SRL este, de fapt, Siveco. Irina Socol nu face parte din acționariatul Software Imagination & Vision SRL, ci Alexandru Rădășanu, care este administrator și acționar majoritar. El este soțul Irinei Socol.

Autoritatea Electorală Permanentă a încheiat un contract cadru, în valoare de 16.376.885 lei, fără TVA, cu societatea Software Imagination & Vision SRL care ia acești bani pentru asigurarea serviciului de mentenanță sistemului informatic al AEP.

A fost singura firmă care s-a înscris la licitație și, periodic, societatea primește bani din contract pentru fiecare contract subsecvent de mentenanță. Ultima transă plătită a fost în luna trecută, când Software Imagination & Vision SRL a facturat Autoritatea Electorală Permanentă cu aproape 700.000 lei, fără TVA.

După ce a fost scuturată serios de anchete procurorilor anticorupție, Siveco avea nevoie de o nouă înfățișare pentru contractarea contractelor publice de tăiat frunză la câini, dar plătite cu bani frumoși. Așa că spre finele anului 2019 a apărut firma Software Imagination & Vision SRL care are aceeași acționari cu Siveco, exceptând-o pe Irina Socol. La noua companie, Alexandru Rădășanu, soțul Irinei Socol, este acționarul majoritar și administrator.

Sute de milioane de euro cu destinația Siveco

Irina Socol a fost trimisă în judecată în toamna anului 2014, fiind acuzată că a pus bazele unui mecanism evazionist în care a angrenat firma pe care a înființat-o, Siveco România. În același dosar au fost trimiși în judecată Aurora Ecaterina Crusti (fost președinte comercial adjunct al Siveco România), Tiberiu Grabany, Dumitru Constantinescu, Valentina Gogu Mihai și Nicolae Gogu Mihai. Procurorii susțin că reprezentanții companiei Siveco România au creat un circuit infracțional format din peste 50 de societăți comerciale, prin care ar fi fost evidențiate tranzacții fictive derulate în perioada 2009-2013, în valoare de aproximativ 10 milioane de euro. Anchetatorii susțin că Siveco a încheiat achiziții fictive de servicii de la firme care aveau ca administratori cetățeni de etnie romă din satul Sintești, Ilfov, persoane care se ocupau cu colectarea de fier vechi.

„Astfel, de la Eurovip, Siveco România a achiziționat, în cursul anului 2009, servicii în valoare de 2.500.718 lei, plus TVA, în cuantum de 475.137 lei. Societatea Eurovip a avut ca asociat și administrator pe Valentina Mihai Gogu, persoană de etnie romă, în vârstă de 49 ani, care locuiește în satul Sintești, Ilfov, și care nu știe să scrie și să citească. Toți banii care au fost încasați de Eurovip de la Siveco România au fost retrași în numerar pe baza unor borderouri de achiziție fier vechi de la persoane fizice. Practic, societatea Eurovip achiziționa fier vechi, dar vindea programe informatice”, mai arată procurorii.

În 2011, APIA a acordat, fără licitaţie, contractul “Servicii de suport tehnic şi servicii de actualizare licenţe”. Statul a plătit, pentru aceste servicii peste 2 milioane de lei firmei Siveco. În urmă cu șase ani, Ministerul educaţiei a acordat, fără licitaţie, firmei Siveco un contract de aproape 180 de milioane de dolari pentru informatizarea școlilor, program care s-a dovedit a fi un fiasco. La alegerile locale din iunie 2008, programul informatic de centralizare a datelor scrutinelor a costat bugetul de stat 2.130.817 lei, fără TVA, contractul fiind atribuit Siveco România, şi lista contractelor acordate acestei firme ar putea continua. Însă, statul român a fost sancţionat de UE cu circa 120 de milioane pentru o serie de subvenţii pentru agricultură plătite “în eter”. Pentru a ieşi cu “basma curată”, oficialii din Agricultură ar fi dat vina pe soft-ul furnizat de această societate.

Pe de altă parte, conform unui comunicat, cei de la Siveco spun că “din nicio sursă de informare de care dispunem (comunicat DNA, registratura SIVECO) nu rezultă faptul că, contractul menţionat (Sistemul Educaţional Informatizat (MEC SEI) încheiat între Siveco şi Ministerul Educaţiei, în valoare de 124 milioane EUR – contract derulat în 6 etape în perioada 2001-2009) face obiectul începerii urmăririi penale a DNA. Din comunicatul DNA am înţeles că unul dintre aspectele cercetărilor se referă la compatibilitatea licenţelor în chestiune cu echipamentele achiziţionate anterior de către MEN prin programul SEI. SIVECO nu a participat în niciun fel la furnizarea acestor licenţe. Toate contractele încheiate de SIVECO respectă procedurile legale”, arată poziţia oficială a SIVECO.

Președintele AEP urmărit penal

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituleţu-Buică, a fost pus sub acuzare pentru două infracţiuni de abuz în serviciu, pe motiv că în 2019 a aplicat două sancţiuni disciplinare pentru doi directori din instituţie, însă consideră că nu a făcut nimic ilegal.

El a adăugat că a fost chemat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 pentru a i se aduce la cunoştinţă situaţia de urmărit pentru două infracţiuni de abuz în serviciu pentru cele două sancţiuni disciplinare.

„Nu consider că am făcut ceva ilegal, pentru că activitatea era la discontinuă şi lucrurile sunt clare. (…) De ce să demisionez? Pentru nişte sancţiuni disciplinare? Niciun şef de instituţie dacă va avea astfel de dosare nu va mai putea să conducă, va fi haos în instituţie. În momentul în care eu cer documente, el pleacă în concediu fără să mă anunţe ca preşedinte, ca şef de instituţie, şi noi eram sub presiunea încheierii alegerilor şi referendumului şi comisiei de anchetă şi a plecat fără să mă anunţe în concediu şi m-am trezit că nu are cine să semneze documentele către comisia de anchetă. A lăsat de izbelişte activitatea de la BEC, de la autoritate, pentru că era coordonatorul proceselor electorale”, a menţionat preşedintele AEP.

Potrivit acestuia, persoanele vizate erau Gabriel Saucă, care era coordonatorul activităţii de centralizare a rezultatelor alegerilor, şi Cristian Petraru, coordonatorul proceselor electorale.

Ce va trebui să facă Software Imagination & Vision pentru acești bani

1. Servicii privind asigurarea securității informatice a sistemului și îmbunătățirea continuă a acesteia

2. Servicii privind administrarea, mentenanța și suportul tehnic pentru echipamente și licențe software

3. Servicii de asistență tehnică pentru sistemul informatic

4. Servicii de suport și call center

Suportul tehnic pentru echipamente va fi acordat prin extensia garanției echipamentelor existente.