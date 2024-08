Singurul pseudo-Aquapark pe care îl deține Clujul se află în Florești, unde există niște tobogane pentru copii. Patronul Radu Mureșan a creat un adevărat paradis al ilegalităților în Florești. El deține și pensiunea și sala de evenimente „Casa Zânelor”, despre care Gazeta de Cluj a scris în repetate rânduri cum pune viața în pericol a sute de persoane, funcționând fără avizele necesare de la autorități. Aquapark-ul din Florești, bineînțeles, este o copie la indigo a ilegalităților lui Radu Mureșan, deoarece și acesta a funcționat o bună bucată de timp fără avizele necesare de la autoritățile locale. Parcă acestea au ochelari de cal și se fac că nu văd ilegalitățile lui Mureșan și preferă să ignore toate comentariile și recenziile de pe Google ale oamenilor care au trecut pragul pseudo-Aquapark-ului din Florești.

Câteva dintre recenziile despre Aquapark Florești:

”Am fost la acest Aqua și e total diferit fata de ceea ce arată în poze. Toboganele merg foarte puțin și după stau oprite mai bine de o oră. E doar un bazin pentru adulți și au apa rece, mâncarea e veche nu e proaspătă! La baie nu se face curățenie sunt urme de picioare pe capace, nu este dezinfectant… După părerea mea sa dai 60 de lei pentru un bazin de adulți e foarte mult…”.

”Locația este curată, toalete curate…ceva mizerie sub apă, la colturi.

Preturi decente…2 persoane, ceva bun, 47 lei. fără ciorbă.

La bar berea la pahar este 20. A fost OK per ansamblu”.

”Groaznic, nu merita 60 de lei intrarea

Apa din bazinul de adulți e extraordinar de jegoasă, și cea din bazinul de copii nu e cu mult în urmă.

Toboganele îs pornite rar, și nu sunt deloc impresionante.

Angajații de la bar sunt neprofesioniști și dezinteresați”.



”Această poză reflectă exact ceea ce găsești la Aqua. Patronul nu știu dacă pare sau chiar este un om nebun, care se comportă cu clienții ca la pușcărie, te verifică în geanta, în buzunare și acolo unde nu te bate soarele… Eram la bar și după juma de ora de coadă ajung să mă servească managera brunetă, nu știe să facă nici măcar cel mai banal cocktail, prețurile de la raft nu corespund cu cele de pe bonul fiscal dar asta nici măcar nu-i interesează când le atragi atenția, peste tot dai de angajați sictiriți, mâncarea corespunzătoare pentru o cantină îți umple golul și amărăciunea din stomac”.

”Programul este de la ora 10 până la ora 20 dar azi ne-au dat afară la ora 19 , pur și simplu s-a zis în microfon ca și mâine este o zi . Pe bune ? Am crezut ca zice doar așa dar defapt un domn care nu știu era managerul ? A venit la fiecare piscină să ne zică ca afară …. jalnic”.

