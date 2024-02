Avocatul stagiar Dan Vartic din cadrul Baroului Cluj a fost șantajat de soții Denisa și Daniel Tran, după ce le-a trimis, pe o platformă de dating, mai multe fotografii în care apărea dezbrăcat, crezând că stă de vorbă cu o domnișoară dornică de aventură. Sub amenințarea că soții Tran vor face publice imaginile compromițătoare, Vartic a scos din buzunare suma de 76.873 de lei, în perioada 14 mai – 30 iunie 2023.

Cu toate că a sperat că le va putea cumpăra tăcerea, avocatul clujean a reușit să scape de escroci numai după ce a apelat la sprijinul Poliției. În cele din urmă, magistrații de la Judecătoria Cluj-Napoca l-au condamnat pe Daniel Tran la trei ani de închisoare în regim de detenție, iar soția acestuia, Denisa Tran, a scăpat cu o condamnare cu suspendare, fiind însărcinată.

Denisa și Daniel Tran și-au făcut un cont fals pe platforma de dating Academic Singles, iar avocatul clujean Dan Vartic a inițiat o conversație cu personajul creat de escroci. La scurt timp, discuțiile s-au mutat pe Whatsapp, unde cei doi i-au propus avocatului clujean să facă schimb de fotografii intime. Fără să-și dea seama că este victima unei escrocherii, Vartic a căzut în capcana întinsă de soții Tran, care i-au trimis imagini deocheate preluate de pe internet pentru a-l induce în eroare. Crezând că dialoga cu femeia care apărea în fotografii, avocatul a acceptat solicitarea și le-a trimis celor doi mai multe fotografii în care apare dezbrăcat, inclusiv fotografii cu organul genital. Mai mult, fiind convins că poartă conversații cu o femeie, acesta a început să le povestească celor doi o serie de aspecte din viața sa intimă.

Avocatul a cumpărat tăcerea soților Tran cu aproape 80.000 de lei pe lună

Denisa și Daniel Tran nu s-au oprit aici. Văzând că avocatul a mușcat momeala, au început să-i solicite diferite sume de bani, amenințându-l că, dacă nu se conformează, vor posta în mediul online fotografiile în care apare dezbrăcat, le vor lipi pe holurile Tribunalului Cluj sau pe ușa cabinetului de avocat la care își desfășoară activitatea și o vor contacta pe mama acestuia și-i vor arăta imaginile. Astfel, în perioada 14 mai – 30 iunie, avocatul le-a virat în conturi suma de 76.873 de lei. În toată această perioadă, Dan Vartic a blocat numerele de telefon de pe care era contactat, însă escrocii nu s-au descurajat și au continuat să-i trimită mesaje și să-l sune de pe pe aproximativ 20-30 de numere noi.

Soții Tranau fost identificați după ce cumnata acestora l-a abordat pe Dan Vartic pe o rețea de socializare și i-a recomandat să nu le mai dea bani. Femeia a aflat de planul impostorilor pentru că i-a ajutat să scoată de la bancomat sumele de bani obținute prin șantaj. După ce a retras peste 5000 de euro, cumnata escrocilor a aflat de unde provin banii. Pentru că știa că Denisa și Daniel Tran nu au loc de muncă și nici alte venituri, l-a întrebat pe bărbat de unde are acești bani. Daniel Tran i-a spus că vorbește cu un avocat care i-a trimis mai multe fotografii, iar femeia și-a dat seama că ar fi vorba de fotografii compromițătoare. Tot atunci, Daniel Tran i-a spus că și-a făcut mai multe conturi pe o platformă de dating, iar avocatul respectiv i-a trimis mesaje pe acele conturi. Din discuțiile purtate, cumnata soților Tran a realizat că aceștia îl șantajează pe avocat și a decis să-l ajute. După ce a aflat identitatea celor doi, Dar Vartic a formulat o plângere penală împotriva acestora, iar în toamna anului trecut Denisa și Daniel Tran au fost trimiși în judecată pentru șantaj.

Dan Vartic a căzut în plasa șantajiștilor de mai multe ori

Avocatul clujean Dan Vartic a declarat în fața magistraților de la Judecătoria Cluj-Napoca că, la sfârșitul lunii ianuarie 2023, și-a făcut un cont pe platforma de dating Academic Singles. În luna februarie 2023, a interacționat cu o tânără pe aplicație, după care au continuat discuțiile pe Whatsapp. Dan Vartec i-a spus femeii că este avocat, iar aceasta i-a trimis o poză nud. După ce a văzut imaginea, avocatul a blocat numărul de telefon, însă femeia i-ar fi scris de pe un alt număr. Aceasta l-a amenințat că dacă nu îi trimite diverse sume de bani, îi va face sesizări la Barou și Curtea de Apel Cluj, pe motiv că ar avea un comportament nepotrivit. Pentru că se temea că femeia îi va distruge imaginea, avocatul a fost de acord să-i transfere suma de 2000 de lei. După câteva zile, femeia i-a cerut din nou să-i trimită bani, iar acesta a acceptat și i-a virat în cont încă 2000 de lei.

Dan Vartic nu s-a învățat minte și în luna mai a comunicat din nou cu o femeie pe platforma de dating. La fel ca în luna februarie, au discutat un timp pe aplicație, după care, la propunerea ei au continuat convorbirea pe Whatsapp. După schimbul de fotografii deocheate și amenințările ulterioare, avocatul și-a dat seama că vorbește cu persoana care l-a șantajat în luna februarie, în momentul în care i-a transferat o nouă sumă de bani și a văzut că este vorba despre același număr de telefon. Cu toate că a blocat numărul, amenințările nu s-au oprit. În zilele următoare, acesta a fost contactat de pe alte numere de telefon și amenințat că fotografiile vor fi făcute publice dacă nu virează alte sume de bani în contul escrocilor.

Amenințat că imaginile deocheate vor fi lipite pe clădirea Tribunalului Cluj

Mai mult, Dan Vartic a relatat în fața instanței că soții Tran au creat un cont de Facebook, cu numele său, cont la care au adăugat un comentariu în care era descris drept un individ care cumpără femei, că este avocat și trimite femeilor poze intime. În acest context, Vartic le-a trimis aproximativ 20.000 lei. La un moment dat Diana Tran i-a scris să îi trimită 25.000 lei, spunându-i că aceasta este suma pentru a-l lăsa în pace. Sperând că le va cumpăra tăcerea, avocatul nu a stat pe gânduri și a transferat escrocilor banii solicitați. Însă, mesajele de amenințare nu s-au oprit. Acesta a relatat că a continuat să transfere sume de bani în conturile soților Tran, deoarece cei doi i-au trimis fotografii din preajma cabinetului de avocat la care își desfășoară activitatea, amenințându-l că vor lipii imaginile deocheate pe ușa biroului. De asemenea, șantajiștii i-au trimis un video din care rezulta că au trimis fotografiile compromiţătoare la un centru de fotocopiere, amenințându-l că vor posta fotografiile pe clădirea Tribunalului Cluj.

Dan Vartic a pus la dispoziția magistraților o înregistrare video ce reprezintă o convorbire prin aplicația Whatsapp purtată între Denisa Tran și victimă. Instanța a reținut că pe toată durata apelului se aude pe fundal vocea lui Daniel Tran, care îi șoptește soției lui ce să-i spună avocatului. Din discuția surprinsă pe înregistrare reiese că avocatul clujean s-a plâns soților Tran că are datorii la cămătari și că ar fi fost amenințat telefonic cu bătaia.

Redăm în cele ce urmează stenograma discuției:

Denisa Tran: Am problemele mele, nu? Și și eu trebuie să fac ceva ca să rezolv problemele mele. Și tu trebuie să faci ceva ca să rezolvi problemele tale. Cât ești tu capabil, să-mi dai, ca să-mi țin eu gura și să nu te mai caut, infinitiv, definitiv, definitiv, știi cum e aia ? Definitiv, că nici nu știu cine ești, nu știu cine ești, nici nu am vorbit niciodată, dar știi și tu. Că pe degeaba mă ameninți cu Poliția. Cât pot să primesc? 2-3 ani? Da e afară și alții, nu numai eu. Sau tu ce crezi că eu din banii tăi mă îmbogățesc? Câți mi-ai trimis tu la mine? Cât ai trimis? Câți nu știu, vreo 200 de milioane, 300.

Dan Vartic: Mai mult.

Denisa Tran: Mda, mai mult. Sau ce crezi ? Mă îmbogățesc de banii tăi? Nu, și eu vreau să rezolv problemele mele. Mă auzi ?

Dan Vartic: Da, te aud.

Denisa Tran: No, cum ai zis că vrei să încheiem tot, nu ? Acuma vorbim frumos ca și doi oameni frumoși, nu prin mesaje, nu unu altu, vorbim ca și doi oameni, cât ești tu capabil să-mi dai să nici nu mai te caut?

Dan Vartic: Nu-ți dau, bani nu îți dau.

Denisa Tran: Ok. Am înțeles. No, ok, eu acuma îți șterg și numărul tău, tot, dar până atunci mai am un lucrul care-l fac, ca să postez cu tine toate pozele împuțite. Și după-aia poți să faci ce vrei, poți să mergi unde vrei, că sincer îți zic nu mi-e frică de la răcoare. Că nu ai ce să zici, nu ai ce să faci, nu te-o căutat nimeni, nu o pus pistol la capul tău, să tu dai, să dai, să dai … mă auzi ?

Dan Vartic: Da. Cât vrei? (…)

Denisa Tran: Tu ce vrei? De ce mă ameninți cu poliția ? Nu mi-e frică de la poliție că poliția nu are ce să-mi facă. Că nu ți-o pus nimeni pistol la capul tău să tu îmi dai mie bani. Tu m-ai cumpărat pe mine pentru o sumă de bani. Poate că mie banii ăia nu îmi ajunge ca să-mi țin gura.

Dan Vartic: Câți? Ce bani mai vrei?

Denisa Tran: Cât vrei tu, cât vrei tu. Zi o sumă. Și acuma serios vorbesc, nu pe glume, nu sunt eu copil de 5-6 ani și nici tu nu ești copil de 5-6 ani, nu mai mă cauți, nu te caut …

Dan Vartic: 2000 ?

Denisa Tran: Poftim?

Dan Vartic: 2000.

Denisa Tran: No haida că văd că ești copil. Mă auzi? (…) Păi de ce mă ameninți cu poliția? Eu am făcut ceva? Am ținut cât am ținut legătura, am trimis poze, videoclip cum mă joc cu vibratoare… (…) Eu de unde să știu că mâine nu apar undeva ?

Dan Vartic: Ți-am dat cuvântul și data trecută că nu te caut și tot tu m-ai căutat.

Denisa Tran: Dar tu de unde știi că eu te caut când tu mi-ai zis mie că pe tine te caută mai mulți oameni și îți rupă picioarele? Și ai trimis și la alții, de unde știi că doar eu te caut? (…) Că tu la toată lumea zici problemele tale, la toată lumea ceri poze, păi cum să nu te caută lumea frate? (…) Aaa, și tu aperi cu poliția. Măi eu zic doar așa frumos, eu nu știu legile, nu știu nimica față de tine, dar crede-mă, dacă află cineva că tu mergi la poliție să dai despre o fată prin plângere despre care nici nu cunoști, știi ce zice? Păi frate ești avocat, nu? De ce ai acceptat? (…) Mai știi minte, mai ți-i minte când mi-ai zis prima și prima oară că tu ești dator la cămătari? Nici nu a fost vorba că tu mi-ai trimis mie bani, nici n-o fost vorba, că doar atunci ne-am cunoscut și deja ai vorbit despre cămătari și despre prietenii tăi care te-o trădat pentru bani. Și că încă te-o mai amenințat o fată, tot așa cu bani. Dar eu niciodată nu am cerut bani de la tine. Mă auzi? (….) Eu nu am cerut niciodată bani de la tine, dar am văzut că am și eu bani pe cont ca să-mi țin gura. Cum ești tu avocat, nu? Poate că nu crede lumea despre tine că ai trimis tu pozele de la fete, că ai scris tu asta, nu? Că te cunoaște lumea, că te respectă … Mă auzi? (…)

Dan Vartic: 5000 și am încheiat orice discuție.

Denisa Tran: Ștergi tot cu mine? Toate numerele? Dar jură pe Dumnezeu. Jură-te pe Dumnezeu.

Dan Vartic: Jur pe Dumnezeu că șterg toate pozele și nu te mai caut.

Denisa Tran: Bun. Și eu acuma jur pe Dumnezeu că șterg tot cu tine și jur pe ce am mai scump că nu te mai caut.

Avocatul inculpaților, despre Dan Vartic: „S-a comportat ca un minor”

În fața magistraților, avocatul soților Tran a arătat că „orice copil de clasa a VIII-a poate să îşi creeze un cont fals şi poate să încerce să facă exact aceeaşi infracţiune”. Acesta a susținut că Dan Vartic, datorită funcţiei pe care o are, datorită pregătirii pe care o are, trebuia să ia atitudine pentru a nu se ajunge la cele 20 de acte materiale, motivând că ajungea un singur act material, ajungea o singură trimitere a unei sume, indiferent cât de mică de bani, pentru a fi îndeplinite condiţiile săvârşirii infracţiunii de șantaj.

„Persoana vătămată s-a comportat ca un minor, respectiv şi-a schimbat numerele de telefon, crezând că inculpaţii nu vor mai ajunge să dea de el.”, a afirmat avocatul soților Tran.

În faza de urmărire penală, cei doi soți nu și-au recunoscut faptele. Cu toate acestea, Daniel Tran a încercat să arunce toată vina în spinarea Denisei Tran și a susținut că soția lui ar fi cunoscut un avocat, în perioada în care ei ar fi fost certați, avocat care i-ar fi trimis femeii fotografii intime, iar aceasta la rândul ei i-ar fi trimis și ea imagini în ipostaze deocheate. Bărbatul a declarat că Dan Vartic ar fi trimis diferite sume de bani, în conturile deținute de el, întrucât soția lui ar fi avut contul poprit, dar și că la un moment dat, întrucât el avea contul blocat, ar fi rugat-o pe cumnata lui să accepte să primească bani în contul ei de Revolut. De asemenea, a arătat că a văzut pe telefonul soției lui, când aceasta i-a cerut avocatului bani pentru a nu posta online poze cu el în ipostaze intime. Ulterior, Denisa și Daniel Tran și-au recunoscut faptele în fața instanței.

Instanța: „Au construit un şcenariu care să-i ajute să câştige bani într-un mod ilicit”

La începutul lunii februarie, magistrații de la Tribunalul Cluj au dispus condamnarea lui Daniel Tran la trei ani de închisoare în regim de detenție, iar în cazul Denisei Tran a fost suspendată executarea pedepsei, pe motiv că tânăra este însărcinată. De asemenea, instanța i-a obligat pe cei doi soți să plătească suma de 71.000 de lei către Dan Vartic, cu titlu de daune materiale. Decizia magistraților nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

„Instanţa apreciază că fapta săvârşită de inculpaţi prezintă un grad de pericol social ridicat. Astfel, inculpaţii au construit un şcenariu care să-i ajute să câştige bani într-un mod ilicit, au creat un cont pe platforma de întâlniri „academicsingles” şi profitând de naivitatea şi slăbiciunea persoanei vătămate au intrat în posesia unor fotografii ale acesteia în ipostaze intime. Având în vedere că persoana vătămată le-a comunicat că este avocat în Baroul Cluj şi realizând că imaginea publică a acestuia poate fi foarte uşor compromisă prin divulgarea acestor imagini inculpaţii au şantajat-o, ameninţând-o cu divulgarea respectivelor imagini şi determinând-o să le remită diverse sume de bani la diferite intervale de timp, suma totală remisă fiind de 76.873 lei. De asemenea, instanţa reţine că activitatea infracţională a inculpaţilor nu a încetat ca urmare a faptului că aceştia au realizat gravitatea faptelor ci datorită faptului că persoana vătămată s-a adresat organelor de poliţie şi a încetat în a le mai remite sume de bani.”, au motivat magistrații clujeni.