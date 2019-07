Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea demontează, cu cifre, teoria celor care susțin că statul cheltuie prea mult cu ajutoarele sociale. Potrivit lui Piperea, „nu e chiar plină țara de leneși, stirbi, votanti cu ciuma roșie, si nu e nici criză bugetară apocaliptică”. În același timp, avocatul taxează comportamentul statului în raport cu băncile ori multinaționalele.

„Vesti proaste pentru neo-hitleristii care ocupa in forta spatiul si opinia publica : Statul roman a ajuns sa cheltuieasca DOAR 10 milioane de euro lunar (120 de milione de euro anual) cu ajutoarele sociale. In Romania sunt DOAR 140 de mii de „beneficiari” de ajutoare sociale (daca suma de 300 de lei pe luna poate fi considerata beneficiu)…

Deci, nu e chiar plina tara de lenesi, stirbi, votanti cu ciuma rosie, si nu e nici criza bugetara apocaliptica, oricat de mult si-ar dori-o susnumitii hitleristi …

Acest urias ajutor social de 300 de lei pe luna este la distanta de mers pe jos de venitul minim garantat la nivel european, de 1500 de euro/cetatean, promis electoral de esuatul Frans Timmermans si ateunat un pic de noua presedinta a Comisiei Europene, Ursula van der Leyen. In Italia, acest venit minim garantat este deja program al guvernului La Liga – 5 Stele, iar in Franta, ajutoarele sociale, care merg la cateva milioane de persoane, sunt in jur de 1000 de euro lunar. Este clar, suntem la milimetri distanta de „egalii” nostri europeni si suntem foarte, foarte bolsevici.

Intre timp, Statul roman:

(i) inchide ochii strans la optimizarea/evaziunea fiscala comisa de filialele „romanesti” ale marilor grupuri transnationale (cost estimat de mine in anul 2017, cand eram un fel de consilier pe fiscalitate, banking si insolventa al premierului Tudose, la cca 7 miliarde de euro anual),

(ii) da ajutoare de stat bancilor si dezvoltatorilor imobiliari de minimum 2 miliarde de lei anual in ultimii 10 ani (va mai spune ceva programul Prima casa?),

(iii) face cadou o multime de alte ajutoare de stat unor multinationale ca Ford, Bosch, Siemens, Monsanto etc. (650 de milioane in guvernarea-minune Ciolos, 2016),

(iv) ofera cu marinimie prosteasca bonificatii de dobanda la „produsele” de economisire – creditare de tip bauspar, recent declarate ilegale de autoritati, dar nerecuperabile, de cca 300 de milioane de euro (BCR si Raiffeisen fiind entitatile aratate cu degetul de Curtea de Conturi si de ICCJ),

(v) aloca 550 de milioane de euro anual pentru bugetul celor 7 (sapte) servicii secrete, in care lucreaza peste 50 de mii de ascultatori, monitori si tacticieni in campul justitiei, presei, economiei, invatamantului, breselelor etc.

Mai vreti? Ca pot ocupa pagini intregi cu exemple de masuri de dreapta, „liberale”, capitaliste, unde curge mierea si se culege laptele liberei initiative si al concurentei sanatoase, neafectate de rente, privilegii, exclusivitati, monopoluri, ajutoare de stat pentru bogati, menite a-i face si mai bogati, si unde toata lumea are „sansa” de a se face captiva corporatiei unde lucreaza si bancii unde se indatoreaza, pana la sfarsitul veacurilor, amin”, a scris avocatul pe pagina sa de Facebook.