Socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg! Un clujean din Someşeni, conştient că are tendinţa nestăpânită de a-şi bea toţi banii, atunci când o ia pe „ulei”, s-a gândit să-şi păstreze în siguranţă economiile, suma de 1.000 de lei. Aşa că le-a încredinţat soţiei verişorului consoartei sale. Însă, când s-a dus să şi le recupereze, soţul acesteia s-a făcut că plouă zicându-i că ei n-au primit nimic. Iar pentru că bărbatul insista în legătură cu returnarea sumei respective, insul l-a potolit repede şi i-a administrat o bătaie cruntă, chiar în locuinţa celui care l-a finanţat cu 1.000 de lei!

Bătaie încasată dintr-un calcul greşit, de către Levente, un clujean în vârstă de 33 de ani din cartierul Someşeni! Acesta relatează întreaga tărăşenie, la I.M.L.Cluj, de faţă cu Ramona, o tânără de 26 de ani, cu care are un copil – bătută şi ea, tot atunci, de acelaşi agresor: „Sâmbăta trecută ne aflam în propria locuinţă când, pe la ora două, la amiază, a venit peste mine Ionuţ, verişorul soţiei şi mi-a ars o palmă peste faţă. Atât de puternică a fost palma că n-am văzut cu ochii vreo câteva zeci de secunde! Cu vreo câteva zile în urmă i-am dat soţiei lui Ionuţ suma de o mie de lei, ca să mi-o păstreze în siguranţă şi să nu mi-o dea – chiar dacă i-o cer – atunci când mă apuc de băut. Dar când m-am dus la ei să le cer banii, treaz-trezuţ, ei au zis că nu le-am dat nimic. Iar verişorul soţiei a venit la mine în casă – şi cu Ramona şi socrul de faţă m-a plesnit. Apoi a dat în mine şi cu picioarele, în timp ce mă aflam jos. Iar când a intervenit soţia şi socrul ca să-l liniştească, Ionuţ i-a bătut şi pe aceştia!” Continuă femeia relatarea începută de bărbatul ei: „Am sunat imediat la ambulanţă fiindcă soţul îşi pierduse cunoştinţa şi zăcea la pământ, într-o baltă de sânge. Iar când a venit salvarea şi l-a dus la U.P.U., Ionuţ le-a strigat doctorilor, în batjocură, să-i dea o injecţie soțului meu şi să-l omoare. Levente a ajuns la U.P.U., a stat trei ore acolo şi apoi s-a întors acasă. Iar duminică Ionuţ l-a sunat ca să-l împace şi l-a chemat la domiciliul lui, dar Levente nu s-a mai dus – de teamă să nu-l bată din nou! Între timp, am făcut plângere la Secţia 7 de poliţie din Someşeni şi sperăm să se facă până la urmă dreptate. Nu ne trebuie bani, nouă ne trebuie dreptate – fiindcă nu vrem să lăsăm sub niciun chip să treacă aeastă faptă nepedepsită”! Cei doi sunt poftiţi în cabinetul de consultaţii al I.M.L şi se întorc ţinând în mână certificate, cu zile de îngrijri, recomandate de către medici, după cum urmează: Ramona – între 4 şi 5 zile iar Levente între 12 şi 14. Apoi, în timp ce îşi îmbracă paltonul, femeia remarcă, intrigată: „Un lucru nu-l înţeleg totuşi şi o să am cu Levente o discuţie serioasă: de ce i-a încredinţat banii soţiei verişorului meu – şi nu lui tata, care locuieşte cu noi în casă – şi care oricum este de mai mare încredere decât ea”? Apoi îşi ia de braţ bărbatul şi părăseşte împreună cu acesta, hotărâtă, instituţia medicală clujeană…