Bebeluș de 33 de săptămâni a murit la naștere. Mama care a întâmpinat anumite complicații s-a deplasat de urgență la secția de Obstetrica-Ginecologie a Spitalului Municipal. Conform declarațiilor viitorilor părinți, operația de cezariană a avut loc după 19 ore în care medicii au tratat viitoarea mămică cu indiferență, cu toate că riscurile erau majore iar durerile insuportabile. Bebelușul s-a sufocat din cauza placentei care s-a dezlipit de peretele uterin.

În dimineața zilei de 18 octombrie, familia Cătălin și Nicoleta Pop s-a deplasat la Spitalul Municipal Obstetrica-Ginecologie 1 pentru că soția însărcinată în 33 de săptămâni a întâmpinat anumite complicații. Îndrumată fiind telefonic de către doamna Mariana Puscas, doctorul care i-a supravegheat sarcina în tot acest timp și care la momentul acela se afla în concediu de odihnă, cei doi „viitori părinți” au plecat de urgență la spital. După un consult medical, s-a constatat că viitoarea mămică avea membranele rupte și că ar fi urmat să nască prematur, dar starea de sanatate a ei și a fătului fiind în regulă.

Din cauza lipsei de locuri la secția Obstetrica-Ginecologie 1 aceasta a fost transferată cu ambulanța la Obstetrica-Ginecologie 2, în sala de travaliu în jurul orei 9:00 ale aceleași dimineți. De aici a început calvarul și așteptarea nesfârșită. Medicii pe tot parcursul zilei au efectuat diverse analize și monitorizări, pentru a ține sub control mamei și a bebelușului. În jurul orei 21:00 au început să apară durerile nașterii, iar pe parcurs au devenit din ce în ce mai intense administrându-i-se doar calmante pentru a ameliora durerea.

Din cauza complicațiilor de sănătate care au apărut, nașterea trebuia să fie efectuată cu cezariană cât se putea de urgent,din momentul în care a început travaliul. Consultată fiind de către una dintre asisentele de gardă din spital în intervalul 23:00-00:00, aceasta a fost trimisă înapoi în salon pe motiv că nu era dilatată suficient, asta în masura în care durerile erau deja insuportabile iar nașterea trebuia să fie realizată doar prin cezariană. Adresându-se personalului medical prezent, cu privire la durerile enorme, acesteia i s-a comunicat că doar într-o ora va putea să i se facă ceva. La ora 1:30 noaptea, după 18 ore de așteptare aceasta a fost pregătită pentru operația de cezariană.

Operatia a inceput în jurul orei 01:45, cand deja a fost destul de tarziu, iar copilul decedase deja, deoarece placenta care s-a dezlipit de peretele uterin a sufocat fătul.

Tragedia văzută din ochii părinților

Reporterul Gazeta de Cluj a contactat telefonic tatăl bebelușului decedat, Cătălin Pop, pentru a-i cere un punct de vedere cu privire la acest posibil malpraxis, tatăl ținând să menționeze că de la început s-a știut că este vorba despre o naștere prin cezariană, sarcina având doar 33 de saptamani.: „Părerea mea ca părinte în primul rând e că un copil perfect sănătos a fost ucis prin imprudență, iar cred că ceea ce mi-au spus medicii și anume că au făcut tot ceea ce au putut, este un mod prea simplu de a eticheta moartea unui om. Nu este normal ca un copil să fie perfect sănătos la ora 21:00 iar la ora 2:00 să moară doar din neglijența medicilor. Mai mult decât atât, soția era internatăde la 7:00 dimineața, nu am adus-o de la sute de km ca să poată afirma că a murit pe mașină sau pe ambulanță, deci practic a fost sub ochii lor timp de 19 ore. Eu tot ce cer cadrelor medicale este să își recunoască vina pentru că oricum vor fi trași la răspundere. Am de gând să îi acționez în instanță pentru că mi se pare ireal să se întâmple lucruri de genul acesta. Pentru soția mea este ceva devastator, a fost primul copil pe care l-am așteptat cu mult drag și dorință. Ce vreau să adaug este că știu exact ce vor spune medicii, ceea ce mi-au spus și mie. Eu nu mă leg de termenii medicali, eu mă leg de indiferența și de modul în care au lăsat pacientul să sufere. Totodată vreau să menționez că în acea noate au fost niște persoane care nu aveau cum să pună un diagnostic în urma consultării unui pacient, pentru că nu au competența necesară. Din ce știu eu doar un medic poate să pună un diagnostic, nu o asistentă și nici un medic rezident. Nu au fost niște lucruri care să scape de sub control, doar indiferența medicilor a provocat asta.”

Punctul de vedere a medicilor

Întâmplarea a avut loc la Spitalul Județean de Urgență, Cluj-Napoca la Secția Obstetrică-Ginecologie II. În acea noapte, medic de gardă a fost doamna doctor Mihaela Oancea. Reporterul Gazeta de Cluj l-a contactat telefonic pe managerul spitalului, Petru Șușcă, pentru a-l întreba mai multe despre acest caz: „Pacienta a fost internată în clinică în data de 18.10.2019, la ora 09:40. A fost stabilit diagnosticul, sarcina era ajunsă la săptămâna 33 iar fatul era viu si travaliul nedeclanșat.

În cursul gărzii, s-a realizat o monitorizare materno-fetală, starea fătului apreciata prin cardiotocografie era optimă iar pacienta nu avea contracții uterine dureroase.În data de 19.10.2019, la ora 01:30, pacienta acuză contracții uterine dureroase, tonus uterin crescut; S-a constatat starea de travaliu declanșat, bătăile cordului fetal cu bradicardie severă, motiv pentru care s-a decis terminarea nașterii prin operație cezariană. La nastere, s-a extras un făt cu greutatea de 2100 g, care a fost predat pentru reanimare echipei de Neonatologie, din păcate fătul nu a răspuns la manevrele de resuscitare, fiind necesară declararea noului-născut mort. În urma evenimentului, pacienta a fost monitorizată postoperator, fiind externată la 3 zile de la operația cezariană.”

Reporterul Gazeta de Cluj a mai încercat să ia legătura atât cu directorul medical al spitalului, doamna doctor Adela Golea cât și cu medicul care a fost de gardă în acea noapte, Mihaela Oancea, însă fără succes.