Dl. Nelu este un bărbat aparent liniştit, în vârstă de 52 de ani din municipiul Câmpia Turzii, care spune că a avut ghinonul să fie prezent într-un local exact în momentul cel mai nepotrivit pentru el. Băut şi cu reflexele întârziate l-a enervat, din motive pe care nici el nu le mai ştie acum, pe un şofer de TIR care locuieşte din zonă, client şi el al localului, iar acesta și-a revărsat asupra lui nervii… Atât de tare l-a bătut pe acesta încât i-a produs diverse fracturi în zona facială – astfel că bietul om se pare că va fi nevoit să stea pe “tuşă” circa o lună de zile, incapabil să muncească în toată această perioadă de timp…

Bărbatul, care aşteaptă pe coridoarele I.M.L.Cluj, pare încremenit asemeni unei statui… De mult timp n-am mai văzut o persoană cu o faţă mai “încercată” decât a lui, aşa că intru în vorbă cu el. Aflu că e văduv de circa patru ani şi îşi câştigă pâinea în domeniul agriculturii, mai precis în sectorul selectării seminţelor. E un om evident inteligent, cu pregătire, nu un boschetar, fapt care-mi dă ghes şi mai mult să aflu ce-a păţit… Iar după ce-l întreb asupra motivului “vizitei” sale la această instituţie acesta îmi răspunde, până la urmă, însă cu glas pierit: “Sâmbătă băusem un pahar acasă şi, cum îmi era urât să stau singur am ieşit la crâşma mea preferată, aflată în vecini, unde am mai băut câteva sticle de bere. La un moment dat mi s-a rupt “filmul” şi m-am trezit afară din local, prăbuşit pe ciment. Am aflat de la oameni că m-a bătut dl. Lucian, un pensionar de boală pe care-l ştiu doar din vedere şi care munceşte ca tirist pe “extern”… Habar n-am din ce motiv m-a rupt în bătaie, fiindcă sufăr deja de amnezie – poate şi din cauza loviturilor încasate… Mă tot întreb şi eu acest lucru, de sâmbătă încoace, dar nu-mi pot cu niciun preţ explica ce s-a petrecut înainte de “execuţie”, fiindcă altfel n-o pot numi”! Îmi povesteşte în continuare că de acolo, de pe caldarâmul din faţa barului, ştie doar că l-a luat ambulanţa şi l-a dus direct la Cluj-Napoca, la U.P.U. Iar de acolo, după ce a primit primele îngrijiri – direct la Clinica de Chirurgie Maxilofacială! Îmi întinde foaia medicală, pe care apare un lung şir de traumatisme, cel mai grav pare a fi fractura oaselor nazale, urmând apoi un lung pomelnic de escoriaţii şi hematoame… În continuare nu mai pot scoate nimic de la el deoarece, pur şi simplu, dl. Nelu nu-şi mai aminteşte vreun amănunt suplimentar. Intră în cabinetul de consultaţii al I.M.L. şi se întoarce după o lungă şedere, înarmat cu un certificat în care medicii i-au recomandat aproape o lună de îngrijiri medicale. Explică acesta, înainte de a părăsi instituţia: “Şi dacă i-aş fi zis ceva, aflat sub imperiul băuturii, n-ar fi trebuit să mă lovească atât de sălbatic! Dar el a făcut-o, aşa că mă prezint azi la Poliţia municipiului Câmpia Turzii şi depun plângere împotriva lui. Nu se poate să nenoroceşti un om şi apoi să rămâi nepedepsit”!

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

“Victima a intrat în conflict spontan cu un client, căruia i-ar fi adresat cuvinte şi expresii jignitoare, provocând reacţia violentă a acestuia. S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.