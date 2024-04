Călin Cozma, candidatul desemnat de AUR pentru funcția de primar al municipiului Cluj-Napoca, a transmis un mesaj, pe pagina sa de Facebook, unde tranșează una dintre cele mai arzătoare probleme cu care se confruntă clujenii: traficul.

Călin Cozma a afirmat că metroul este doar o platformă electorală pe care Emil Boc a sperat să se urce pentru a deveni președintele României. Candidatul AUR a propus o serie de soluții pentru descongestionarea traficului din Cluj-Napoca.

„Clujul are nevoie de centuri ca de aer. Susțin centura de sud, dar trebuie urgentate procedurile. Comisia de evaluare de la primărie are nevoie de 90 de zile lucrătoare ca să desemneze câștigătorul licitației, deși s-a depus o singură ofertă. Parcă suntem în Kafka. Se mai verifică o dată proverbul timpul trece, leafa merge.

Sunt anti-metrou. Nu am încrede în proiect, nu am încredere că într-o țară ca România vom putea duce proiectul la bun sfârșit. Mi-e teamă că vom rămâne cu o groapă urâtă pe sub o parte din Cluj și vom căuta pe cine să dăm vina. Metroul este doar o platformă electorală pe care Emil Boc a sperat să se urce pentru a deveni președintele României. Dar s-a păcălit. Nu vrem metrou peste 10 ani. Vrem soluții de mobilitate pentru astăzi. Pentru ieri, dacă s-ar putea.

Putem transfera partea birocratică a primăriei la periferie. Am muta 3000 de angajați din centru, am avea cu 3000 de mașini mai puțin în centru și am elibera parkingul primăriei. Nu trebuie să inventăm nimic. Ne putem folosi de toată experiența unor orașe mai avansate decât Clujul. Avem nevoie de parkinguri subterane în zonele pericentrale.

Sunt în discuții cu specialiști care să-mi indice cu precizie locurile care se pretează la așa ceva. În Piața Avram Iancu, în Piața Mihai Viteazul, e limpede că se pot face. Avem nevoie de pasaje subterane. În Mărăști este cel mai evident. Clujul a fost condus în ultimii ani de FaceBoc, de dependența primarului de imagine. S-a fotografiat și s-a postat pe rețelele de socializare cu peștii, cu sapa, cu coasa, cu câinii, cu multe altele. S-a făcut de râs suficient. Primarul Clujului trebuie să fie un om serios și muncitor.

Pe mine mă veți vedea la birou, nu la lacul cu pești. La birou, nu făcând selfie-uri pe te miri unde. Orașul trebuie administrat de un om capabil și dedicat, nu de un bufon. V-ați întrebat dacă se poate mai bine decât cu actualul primar? Nici n-are rost să vă gândiți. Întotdeauna se poate mai bine. Iar eu sunt gata să vă demonstrez lucrul acesta. Nu singur, ci alături de cei mai valoroși, cei mai implicați oameni de aur ai orașului. Nu-l mai cred pe Emil Boc, dar cred foarte mult în clujeni.”, a transmis Călin Cozma, într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook.