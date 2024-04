Pe adresa redacției a fost transmiză o sesizare referitoare la unele nereguli care au loc în campania electorală din comuna Jucu.

”Candidatul PNL Jucu pentru primarie are metehne vechi in zona evazunii fiscale, dar care se pare nu se da inapoi nici de la frauda cu fonduri europene. Doamna candidat PNL Adriana Baciu a facut un proiect cu foduri europene dupa cum bine ne-am interesat la APIA denumit „Ulciorul cu lapte”. Dupa ce in jurul datei de 29 Martie 2024 a impartit pachetele cu „Ulciorul cu Lapte” cetatenilor comunei in zona Gadalin si Gara a urmat efectiv frauda pentru care nu am mai putut sta deoparte. Doamna candidat a inteles sa foloseasca fondurile europene support pentru propria ei campanie electorala. Dupa cum am adus dovezi, veti observa ca doamna foloseste tricourile cumparate cu bani europeni in campania de strageri de semnaturi, dupa cum ea o denumeste, a PNL-ului. Nu putem sa nu ne intrebam ce s-ar fi intamplat daca actualul primar, Valentin Dorel Pojar ar fi facut acelasi lucru, probabil ca PNL-ul ar fi sarit in sus. Oare domnul Daniel Buda stie, oare dumnealui ce parere are, din postura de europarlamentar?, colega lui de partid fiind cea care fraudeaza fonduri europene in interesele partidului si in interes propriu la Jucu. Oare domnul Tise gireaza asemenea practici in numele PNL?”, arată sesizarea primită.

Soțul candidatei, Raul Baciu, este beneficiarul unui proiect cu fonduri europene intitulat Ulciorul cu lapte. În cadrul acestui proiect, Raul Baciu a achiziționat materiale de promovare (pixuri, căni, tricouri, etc) de la firma ELECTRO AM & PM SRL, care îi aparține lui Moldovan Alin Gabriel.

Produsele respective au fost împărțite locuitorilor din satele care aparțin comunei Jucu. La pachet oamenii au semnat listele de susținere pentru candidații liberali.

Practic, o campanie politică făcută pe seama unor bani europeni.

Inițial, Adriana Baciu a declarat că nu are nicio legătură cu proiectul Ulciorul cu lapte, dar ulterior, a recunoscut că proiectul îi aparține soțului ei.

”Nu fac campanie, nu am avut vreo functie public, fac de 20 de ani afaceri! Oamenii (care apar în imagini, n.red.) sunt prietenii mei, vecini. Proiectul este de promovare de produse. Joi am fost lansată, iar fotografiile sunt vechi. Asta nu insemna ca fac reclama unei firme. Lucrurile nu sunt adevărate! Înainte sa fiu candidatul PNL am organizat evenimente cu alti fermieri. Faceti acuzatii care ma deranjeaza! Sotul meu are proiectul ăla din 2021. Cei care ma acuză sunt în concurență cu mine. Ei trebuie să mă atace cu ceva pentru că nu mă au cu nimic la mână!”, a declarat Baciu.