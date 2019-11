La București a fost ținut la sol un avion pentru a urca un ”grangure” PSD din Transilvania, Dragoș Titea. Acesta se apără și spune că întârzierea a fost din cauza ”rotației avioanelor” și că ”aeronava nu a fost ținută la sol intenționat”.

”În urma cu cateva minute a aterizat cursa Tarom București-Satu Mare. Nu asta este știrea. Avionul a pornit cu o întârziere de 50 de minute. Ar putea fi asta știrea. Aeronava a fost ținută la sol pentru ca secretarul executiv al PSD Maramureș si secretar de stat în Ministerul Transporturilor până acum câteva zile, Dragoș Titea, sa urce la bord. Aceasta este știrea.

Pentru cati români sta un avion pe pistă cu motoarele pornite? Pentru niciunul, dacă nu este de la partidul care trebuie. Să vă amintiți asta cand votați duminică. Nici atunci când au nevoie de voturi nu știu mima „calitatea” de cetățean de rând. Țara este a lor. Duminică o puteți lua înapoi.

Titea de la PSD a oprit un avion, până a avut el chef sa vina. Noi putem opri duminică o epocă, cât vom avea noi chef. Nu uitați asta când puneți ștampila!”, precizează cel care a filmat.

”Numele meu a fost implicat, în aceasta seara, intr-un scandal politic generat de oameni frustrați, care își trăiesc viața dezinformand. Oameni care sunt slugi ale liberalilor, care manipulează și se afișează mândri cu candidatul Iohannis, pe a cărui pagină de Facebook ați putut citi azi dezamăgirea și durerea unui număr impresionant de români care nu mai au încredere în el și care îi doresc spor în a-și face bagajele.

Am fost denigrat pentru întârzierea cursei Tarom București – Satu Mare. Am fost denigrat pentru ca m-am aflat în aeronavă, pentru ca am urcat ultimul în avion și pentru ca am avut loc pe ultimul rând. Am fost acuzat ca avionul a avut întârziere din cauza mea deși cauza e cu totul alta și poate fi dovedita în orice clipa. ÎNTÂRZIEREA S-A PRODUS DIN CAUZA ROTAȚIEI AVIOANELOR ȘI AERONAVA NU A FOST ȚINUTĂ LA SOL INTENȚIONAT.

Cristian Opriș, rândașul liberal frustrat care a provocat acest scandal, a fost la rândul lui social-democrat. A fost … pentru ca a fost exclus din PSD tocmai pentru nenumăratele MINCIUNI aduse in cadrul organizației de tineret din care făcea parte.

A mințit, la fel cum a mințit și în postarea în care m-a denigrat. Minte și manipulează și azi așa cum fac și șefii lui de partid. Face acuzații ”după ureche” și neîntemeiate, influențat de alte slugi care trăiesc in agonie.

Rușine, domnule Opriș!”, a explicat Titel, pe Facebook.

sursp: stiridecluj.ro