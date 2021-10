Parlamentarii fac valuri de-a lungul mandatelor, însă, de multe ori, nu mai rămâne și nu se mai știe nimic despre aceștia, odată cu retragerea din viața politică. Astfel, ne-am propus să aruncăm o scurtă privire asupra felului în care arată viețile foștilor parlamentari clujeni în momentul de față.

Gabriel-Horia Nasra a făcut parte din Camera Deputaților între anii 2016-2020, fiind membru al Partidului Social Democrat. Din februarie 2018 până în septembrie 2019 a fost vicelider PSD. În prezent, este activ pe Facebook, însă se păstrează la fel și față de viața politică actuală, scriindu-și vehement opiniile: „Va muşca Dacian Cioloş din mărul otrăvit al preşedintelui Iohannis? Şahul politic dat ieri, de către Rodrigo Borgia de Cotroceni, lui Dacian Cioloş, poate duce în urma a două trei mutări politice, la un mat de toată frumuseţea dat USR Plus.

Cine va fi viitorul premier al României? Să nu mai cădeţi în capcana Clujului şi a grupurilor de influenţă din zona Cluj dar irelevante în actualul context politic naţional. Nu va fi nici Emil Boc, nici Rareş Bogdan. Klaus Iohannis nu va uita niciodată cine a cărat geanta Elenei Udrea în detrimentul susţinerii sale în 2014 şi nici joculeţele de putere de pe Valea Someşului, din sufrageriile clujene.” explică Gabriel-Horia Nasra în ultimul său articol, prezentându-ne o analiză la rece, cinică, în special la adresa lui Emil Boc și a Clujului. De asemenea, e încrezător în ce privește o reconciliere între PSD și PNL – „Un guvern condus de Dacian Cioloş va avea o durată de viaţă scurtă, până la ieşirea ghioceilor, dând în primăvară un motiv excelent pentru PNL şi PSD de a reînnoda coaliţia majoritară în Parlament – USL 2.0.”. Însă domnul Nasra nu este doar antropolog social, ci și afacerist, deținând firma NADA PURPLE MEDIA împreună cu Vladimir Dan, șeful tinerilor PSD din Cluj. E o firmă tânără, proaspătă, fiind înființată în martie 2021.

Cornel Itu a fost în funcția de deputat PSD din decembrie 2008 până în decembrie 2021. Principalul său necaz din momentul de față este pensia specială, considerând Parlamentul a adoptat noua lege a pensiilor speciale doar ca o strategie de marketing, însă nejustificată și incorectă, așa că acum se judecă cu Parlamentul: „A fost o acțiune comună a mai multor angajați prin intermediul Casei de Avocatură Zamfirescu. Eu am fost parlamentar trei mandate, dar vă spun sincer, eu am vârsta de pensionare, m-am pensionat și mi se pare că am pierdut în 12 ani mult la pensie. Am cerut recalcularea pentru cei 12 ani în care eu am fost în Parlament și mi au revenit 680 de lei pe lună. Când am ieșit cu o pensie de 4200 de lei mi s-au mai adăugat 680 de lei, cred că dacă stăteam în mediul privat, de unde am plecat eu, acum aveam o pensie de 7000 – 8000 de lei. Parlamentul a dat, Parlamentul a luat, însă cred că a fost doar o chestiune de fațadă și de comerț ca să ia imaginea coaliției. O treabă făcută la grabă și fără judecată. Cel mai corect ar fi fost, așa cum am propus noi, impozitarea peste o anumită sumă a acestei indemnizații. Trebuia impozitată! Eu am prins trei mandate, în două mandate am avut o indemnizație de 4200 de lei pe lună, iar în ultimul mandat pot spune că am avut parte de o indemnizație mulțumitoare. Nu cred că se va rezolva situația în conjunctura actuală, Curtea Constituțională ar trebui să fie neutră, să nu fie de la niciun partid.” a declarat acesta pentru Gazeta de Cluj. Totuși, nu pare să o ducă atât de rău, fiind și asociat AGRO 33 SRL (firmă de familie în Dej), unde deține 33% din acțiuni.

Vasile-Florin Stamatian a devenit cunoscut mai ales pentru somnurile dulci pe care le avea în timpul ședințelor parlamentare, unul din motivele pentru care n-a mai „prins loc” pentru un nou mandat după finalul celui dintre 2016-2020. Deține titlul de Academician Prof. Univ. Dr., obținând locul întâi în clasamentul celor mai realizați deputați români din punct de vedere profesional, lăsând la o parte acțiunile politice. Deține Hathor SERVCOM SRL, Hathor fiind un cabinet privat de obstretică și ginecologie, pe care l-a înființat încă din 1994. Este, de asemenea, asociat al firmei IQUALITY WEB SOLUTIONS SRL, având 55% din acțiuni.

Adrian-Octavian Dohotaru a fost membru al Camerei Deputaților între anii 2016-2020, fără adeziune politică la USR, pentru care candidase la alegeri. În prezent, este director executiv al asociației Societatea Organizată Sustenabil – SOS Cluj. Scopul Asociației ‘Societatea Organizată Sustenabil – S.O.S. Cluj este promovarea și realizarea idealurilor unei societăți dezvoltate echilibrat, care să ofere condiții de viață echitabile pentru toți membrii săi, egalitate de șanse și respectarea drepturilor individuale și colective, și care să se dezvolte în armonie cu natura, conform principiilor dezvoltării durabile. Activitățile asociației cuprind: ateliere, tururi ghidate și dezbateri legate de natura în oraș, consultanță privind sustenabilitatea evenimentelor de cultură, promovarea politicilor publice pentru o viață urbană în acord cu mediul înconjurător. Un lucru mai puțin știut despre Adrian Dohotaru, în schimb, e faptul că a trebuit să-i plătească daune morale lui Alin Tișe în valoare de 1000 de lei, după ce acesta l-a dat în judecată. Motivul? Dohotaru scrisese pe pagina sa personală de Facebook că „Tișe e un gunoi mai negru la suflet și mai poluant decât depozitele neconforme de deşeuri din Pata Rât, pe care de un deceniu le tot „închide”. Locul lui e la groapa de gunoi a istoriei din 2020. Asta dacă noile partide au înţelepciunea din timp să se coalizeze împotriva finului lui Boc. Din păcate, sunt presiuni mari pe USR+ să se coalizeze cu PNL, ceea ce poate sa facă din nou scăpate administraţiile PNL din Ardeal care nu performează. Și asta în ciuda scandalurilor care se ţin lanţ în jurul unor pseudo-lideri ţinuţi in braţe de Boc, ca Tișe, politicianul care și-a transformat casa din centru în zgârie nori: Avem suficiente cunoştinţe despre toate ilegalităţile comise de Preşedintele Tișe împreuna cu aparatul său de specialitate împotriva intereselor cetăţenilor judeţului Cluj și ai României.”, hotărârea (7489/2019 30.10.2019) instanței fiind: „obliga paratul sa şteargă aceasta postare din data de 26.02.2019 de pe pagina personala de Facebook precum si sa se abţină de la republicarea aceluiaşi mesaj, indiferent de modalitatea concreta de transmitere a informaţiei. – obliga paratul la prezentarea de scuze publice fata de reclamant prin publicarea unui mesaj pe pagina de Facebook pe care a postat mesajul si intr-un ziar de circulaţie naţionala ( fara a fi necesar ca acest ziar sa fie indicat de către reclamant), in termen de 5 zile de la rămânerea definitiva a hotărârii. – obliga paratul la plata sumei de 1000 lei cu titlu de daune morale, in favoarea reclamantului.”