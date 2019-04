Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, referitor la relaţia dintre ea şi liderul PSD Liviu Dragnea, că este important, pentru Bucureşti, să reînnoade dialogul instituţional, precizând însă că nu se poate „şterge cu buretele tot ce s-a întâmplat”.

„Domnul Dragnea a făcut primul o declaraţie publică în acest sens, a reluat declaraţia într-o emisiune, despre faptul că poate domnia sa a greşit, poate şi eu am greşit, importante sunt proiectele pe care le-am anunţat împreună”, a declarat Gabriela Firea, la Antena 3.

Primarul general al Capitalei a precizat că nu s-a întâlnit până acum cu Liviu Dragnea, ci doar au avut discuţii telefonice.

„În acea perioadă de spitalizare în care am primit mesaje de încurajare, am primit mesaje şi de la politicieni: de la domnul Tăriceanu, de la doamna Dăncilă şi chiar domnul Dragnea. Am răspuns cât am putut să răspund. În acea perioadă au avut loc primele discuţii. Apoi am vorbit telefonic şi s-a manifestat interesul de a porni proiectele între Primăria Capitalei şi Guvern. De ce să sufere bucureştenii? Pentru că am avut o dispută politică, de idei? Nu putem să ştergem cu buretele tot ce s-a întâmplat, acum e important, dacă domnul Dragnea poate şi vrea şi dacă eu pot şi vreau, să reînnodăm dialogul în primul rând instituţional”, a mai spus Gabriela Firea.

Reacţia edilului vine după ce preşedintele PSD a declarat că relaţia sa cu primarul general al Capitalei este „în refacere”, Liviu Dragnea precizând că, spre binele bucureştenilor, în perioada următoare ar fi utilă o discuţie cu Gabriela Firea.