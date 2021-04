Uniunea Națională a Barourilor din România a creat un chestionar pe site-ul propriu, in care ii invita pe avocati sa-si expuna punctul de vedere cu privire la urmatoarea problema: „Ce masuri credeti ca ar trebui sa ia UNBR ca urmare a vulnerabilităților apărute în exercitiul liber al profesiei de avocat?”

Condamnarea avocatului Robert Roșu de către „Completul negru” de la ICCJ pentru simpla vina de a-si fi exercitat profesia continua sa fie o rana deschisa pentru intreaga breasla. Tocmai de aceea, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania isi intensifica eforturile pentru apararea profesiei de avocat.

Luni, 26 aprilie 2021, UNBR a anuntat ca in sedinta de joi, 22 aprilie 2021, Comisia Permanenta a Uniunii a votat ca institutia sa intreprinda sase demersuri pentru continuarea luptei pentru apararea drepturilor avocatilor. Cele mai importante dintre ele se refera la infiintarea a doua comisii. Una va analiza in ce fel motivarea „Completului negru” a incalcat dreptul la aparare (prin prisma prevederilor din Constitutia Romaniei, CEDO si jurisprudenta europeana), iar cealalta va cerceta toate actele de impiedicare a liberului exercitiu al profesiei de avocat. De asemenea, UNBR va transmite un memoriu catre CSM, in care va denunta faptul ca o serie de activitati obisnuite de reprezentare si consiliere ale avocatului pot fi concepute ca infractiuni, iar anumite aspecte de deontologie profesionala pot fi transferate in spatiul raspunderii penale, asa cum reiese din motivarea „Fermei Baneasa”.

UNBR prezinta în comunicatul de joi, 22 aprilie 2021 ce măsuri va lua în urma sentinței dată avocatului Robert Rosu:

„La 22 aprilie a avut loc sedinta Comisiei Permanente a UNBR, in format online, cu urmatoarea ordine de zi: Discutarea masurilor ce se impun la nivelul UNBR in legatura cu efectele asupra profesiei de avocat a tezelor dezvoltate in considerentele hotararii din dosarul „Ferma Baneasa”.

La sedinta au participat in calitate de invitati decanii barourilor, dna av. Silvana Racoviceanu si dl. av. Serban Lovin.

In cadrul sedintei a fost analizat stadiul implementarii masurilor decise in sedinta Comisiei Permanente din 09 aprilie a.c. si au fost facute noi propuneri de activitati, inclusiv ca urmare a receptionarii de propuneri din partea avocatilor care au completat formularul publicat la adresa https://www.unbr.ro/apararea-profesiei/.

In majoritate, participantii la sedinta au afirmat ca la 14 aprilie, avocatii din barouri au construit un moment de solidaritate. Plecand de la acesta, s-a aratat ca este necesar ca actiunile viitoare ale profesiei sa se bazeze pe analiza stiintifica a tezelor juridice din considerentele hotararii din dosarul Baneasa prin raportare la exigentele dreptului la aparare asa cum se desprind din Constitutia Romaniei, CEDO si jurisprudenta europeana.

Participantii la sedinta au fost informati de catre presedintele UNBR cu privire la Rezolutia adoptata de reprezentantii organizatiilor profesionale ale avocatilor din 27 de tari, reuniti la Viena cu ocazia celei de-a 49-a Conferinte a presedintilor europeni, prin care fac apel catre autoritatile romane sa respecte drepturile avocatilor si garantiile independentei acestora.

In urma interventiilor participantilor la sedinta si dupa analizarea tuturor propunerilor avansate, Comisia Permanenta a UNBR a aprobat urmatoarele masuri:

– Infiintarea unei comisii interdisciplinare, care sa aiba drept scop redactarea unui studiu privind analiza tezelor juridice din considerentele hotararii din dosarul Baneasa prin raportare la exigentele dreptului la aparare asa cum se desprind din Constitutia Romaniei, CEDO si jurisprudenta europeana.

– Infiintarea unei comisii pentru cercetarea tuturor actelor de impiedicare a liberului exercitiu al profesiei de avocat, care sa devina organism permanent de monitorizare a cazurilor in care exercitarea libera si independenta a profesiei de avocat este impiedicata.

– Organizarea unei dezbateri – eveniment in scopul constientizarii publicului si a factorilor de decizie la nivel national si european in privinta acumularii unor probleme care tind sa devina sistemice in justitie si afecteaza exercitiul liber al profesiei de avocat.

– Organizarea Conferintei profesiilor juridice (in preajma Congresului 2021).

– Contactarea unor firme de PR pentru conceperea unui mesaj unitar si consecvent in urma caruia cetateanul sa inteleaga rolul avocatului si faptul ca abuzul asupra avocatului va fi, in final, un abuz impotriva cetateanului. Problema va fi supusa atentiei Consiliului UNBR.

– Transmiterea unui memoriu catre Consiliul Superior al Magistraturii, prin care UNBR sa arate ca profesia de avocat denunta faptul ca o serie de activitati obisnuite de reprezentare si consiliere ale avocatului pot fi concepute ca infractiuni, iar anumite aspecte de deontologie profesionala pot fi transferate in spatiul raspunderii penale, asa cum reiese din unele pasaje cuprinse in motivarea instantei in dosarul Ferma Baneasa.

Comisia Permanenta a decis ca alte propuneri facute de participantii la sedinta si retinute de membrii Comisiei Permanente in analiza precum si alte masuri ce vor fi receptionate prin formularul postat la adresa https://www.unbr.ro/apararea-profesiei/ sa fie inaintate spre analiza si decizie Consiliului UNBR si grupurilor de lucru ale Consiliului UNBR, in functie de domeniul de interes”.

Vineri, 23 aprilie 2021, UNBR le-a amintit avocatilor rezolutia adoptata in 12 februarie 2021, la a 49-a Conferinta a presedintilor europeni privind respectarea statului de drept si a independentei avocatilor in Romania. In esenta, rezolutia avertizeaza ca generalizarea practicilor de incalcare a drepturilor profesiei de avocat „au devenit sau tind sa devina sistemice afecteaza exercitiul liber al profesiei de avocat, incalca egalitatea de arme, secretul profesional si, prin toate acestea, dreptul la aparare si dreptul la un proces echitabil al cetateanului”.

