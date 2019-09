Unul dintre drumurile din zona Dejului, DJ 109E, între Viile Dejului și Vad, a beneficiat de investiții majore din partea CJ Cluj însă în urma lucrărilor drumul se surpă.

Problemele pe Drumul Judetean 109E au aparut la sfarsitul lunii mai, in urma unor inundatii. Atunci, o bucata de cativa metri dintr-o banda de circulatie, in apropiere de Cetan, a cedat, pe sosea formandu-se in crater urias. Zona a fost imediat semnalizata, iar oamenii au fost anuntati prin sistemul Ro-ALERT despre restrictia de circulatie din zona. La inceputul lunii iunie, Consiliul Judetean a alocat de urgenta 150 000 lei pentru inlaturarea efectelor inundatiilor din comuna Vad, inclusiv pentru repararea acelui drum, insa totul a ramas la nivel de povesti. De atunci, niciun muncitor nu a fost in zona pentru a incepe lucrarile de reparatii, desi tot Consiliul Judetean a lucrat la doar cativa metri distanta, la inchiderea definitiva a rampei de gunoi din zona. Traficul a facut ca surparea sa se extinda, astfel ca drumul a luat-o la vale si intr-un alt loc din apropiere. Mai mult decat atat, s-au format crapaturi uriase de-a lungul soselei, pe zeci de metri, astfel ca daca nu se intervine urgent, un intreg sens de circulatie va fi compromis, arată dejeanul.ro.

Reprezentantii Consiliului Judetean spun ca tocmai lucrarile la rampa de gunoi ar fi de vina pentru surparea din zona, din cauza unei greseli de proiectare a taluzului de pe marginea soselei. Valentin Jucan, purtatorul de cuvant al Consiliului Judetean, spune ca lucrarea de reabilitare a drumului a fost scoasa la licitatie in regim de urgenta, iar in cursul zilei de astazi se vor analiza ofertele depuse de cele doua firme inscrise la licitiatie. Acesta mai spune ca dupa semnarea contractului, lucrarile vor fi efectuate in regim de urgenta, astfel ca in maximul 6 luni, drumul va fi adus la starea initiala.

