Un cuplu din Cluj a avut parte de o experiență neplăcută în timpul unei mini-vacanțe în Ungaria, weekendul trecut. Bărbatul a relatat că, în timp ce se întorceau acasă, au fost opriți de poliția din orașul Letavertes și amendați pe nedrept.

,,Chiar înainte de graniță cu aproximativ 15 km, mai exact în Letavertes. M-am trezit cu mașina în spatele meu cu girofarurile pornite. Întâmplarea s-a petrecut chiar în centrul localității, iar eu am fost oprit undeva la ieșire,”a povestit clujeanul pentru Știri de Cluj.

Mai exact, polițiștii unguri susțin că acesta nu ar fi oprit la indicatorul STOP. Ulterior, șoferul a primit o amendă de 10.000 de forinți, aproximativ 130 de lei, din partea polițiștilor. Clujeanul a încercat să le comunice acestora că dorește să conteste decizia, lucru care nu a fost posibil deoarece niciunul dintre cei doi polițiști nu vorbea altă limbă, decât maghiară.

,,N-am reușit să contest amenda, iar la sfârșit mi s-a spus că dacă nu semnez pe 10.000 de forinți, o să primesc 50.0000 de forinți amendă. Am semnat acolo pe 10.000, dar am scris plus «objections». O să încerc să mă adresez și celor de la poliția din Ungaria să văd ce îmi zic dânșii, să vadă dacă e ok cum s-au comportat sau nu e ok,” a mai precizat acesta.

Clujeanul consideră că s-a comis o nedreptate prin amenda primită, mai ales că nu reușea să comunice aproape deloc cu cei doi polițiști, care nu i-au dat nici măcar o șansă să conteste amenda.

,,Polițistul îmi repeta «de ce nu am oprit la stop, de ce nu am oprit la stop» și nu voia să vorbească deloc engleză cu mine. Eu cred că știa engleză, mai ales că erau doi, măcar puțin, dar nici măcar unul nu spunea nimic. Cred că ei stau acolo la pândă până trece o mașină de România sau din străinătate, fiind chiar la graniță. Ei dau amenda, nu te lasă să o contești, își pun amenda în registru și după sunt fericiți că au dat amenda,” a mai explicat bărbatul în final.