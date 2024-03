Autor: Liviu Alexa

Scriam in precedentul newsletter ca vestea buna primita de Romania in legatura cu sentinta favorabila in procesul intentat de Rosia Montana Gold Corporation trebuie sarbatorita, dar nu mai mult de o zi. E datoria noastra, a jurnalistilor de investigatii, sa nu inghitim chifteaua asta fierbinte fara sa analizam si DE CE am avut ca tara acest noroc chior.

In ultimii ani, politicieni romani jegosi si oameni de afaceri evrei ultra bogati, dar de joasa speta s-au jucat pe teritoriul Romaniei cu acest proiect. A venit vremea sa va spun si cum a incercat unul dintre cei mai mari nenorociti ai businessului din lume sa distruga tarisoara alaturi de cel mai nociv securist din istoria Romaniei – Florian Coldea.

Mai intai, asta. Textul de mai jos ii apartine jurnalistei Anca Alexandrescu si e cel mai important punct de plecare pentru exclusivitatile mele de azi. Semn clar ca si creierul Ancai nu a acceptat cu una, cu doua, butaforia bucuriei de la finele saptamanii.

Cititi mai jos si credeti-ma: nu, nu e un scenariu paranoic ce scrie Anca.

Sigur ca multi vor considera ca este un scenariu paranoic ce urmează sa scriu dar pentru ca de doua zile mă gândesc prin ce minune dintr-o data România primește și nu i se mai ia (cel putin pentru moment), îmi fac datoria și las aici următoarea teorie. Fără a minimaliza victoria avocaților romani pe care ii admir pentru perseverenta lor de a încerca sa convingă „politicul” despre riscurile la care au expus România, vreau sa readuc în atenția publica războiul istoric dintre Beny Steinmetz (care se afla în spatele RMGC) și George Soros. Este o lupta de ani de zile între cei doi care s-a întins pe tot mapamondul. Ca Soros a susținut protestele împotriva proiectului Roșia Montana e de notorietate. Ca Steinmetz s-a învârtit în jurul tuturor cercurilor politice de la putere este iarăși cunoscut… De la Nastase, Basescu pana la Ponta. Iar Soros e influent la Washington și în rețeaua ong -urilor care au scos zeci de mii de oameni în strada. Steinmetz si el apropiat de Mossad și puterea din Israel la un moment dat. Cine ar fi avut puterea și interesul ca RMGC sa piardă la ICSID Washington? Nu cumva domnul Soros? Ca el și a dorit de multa vreme sa pună mana pe aurul României, din nou e de notorietate. Licența de exploatare a RMGC expira în iunie anul acesta. Așadar cu procesul câștigat și cu licența expirata, România va fi din nou în situația sa decidă ce va face cu aurul și celelalte resurse de la Roșia Montana. Va cere România ieșirea din UNESCO? Se va face apoi referendum? Vom vedea! Cert este ca nu putem sa nu punem pe masa și acest scenariu! Diseară de la ora 21 voi discuta pe larg despre aceste lucruri alături de maestrul Florin Zamfirescu, Dian Popescu, Cosmin Gușă și Crin Antonescu!

Anca Alexandrescu, realizator Realitatea Plus, pe pagina sa de socializare, 10 martie 2024

Sa incepem. Acum e randul meu sa adaug “carnita” la acest subiect fierbinte. Am stat in vacanta intr-o tara stranie si frumoasa, nu luxoasa, ci ceva de genul picture in time”, am fost teleportat inapoi in vremile saraciei Romaniei. Tara mea si a ta, cititorule, a fost mereu furabila, cuvant care nu exista in DEX.

Si daca tot mi-am adus aminte de Romania din tranzitie, creierul mi-a scos in fata si amintirea ca DNA, undeva prin 2015, pornise vitejeste cu un dosar penal despre Rosia Montana si UNESCO.

Vreau sa il intreb public narcisistul media Marius Voineag, temporar sef al DNA, ce se mai intampla cu dosarul? A murit? Eu stiu ca nu. Stiu ca niste procurori neviciati au tot strans, cat li s-a permis si cat au putut, suplimente la dosar.

Ultimele “update”-uri la dosar au fost adaugate recent, cand generalul Florian Coldea a inceput sa fie si el vizat de ancheta pentru fapte comise dupa parasirea SRI.

De ce? Am o info bomba pentru voi!

Coldea a avut contract de consultanta de 1 milion Euro cu BSG Group firma controlata de miliardarul Benny Steinmetz si actionar semnificativ la Rosia Montana.

Am aici pentru voi un mic labirint, pare complicat, dar nu e.

George Soros e un coios batran rau, ordinar, Steinmetz e un infractor sadea, unul dispus la orice fapta. Mai jos, una. Da, da, acel Black Cube cu care s-a incercat curentarea Laurei Codruta Kovesi.

Aici, inca una.

Pentru ca Steinmetz nu mai putea sa croseteze in libertate in Romania, avea nevoie de niste servanti, dar de tip speciali: jegosi ca si el, cinici si daca se poate (s-a putut) din servicii.

Omul de afaceri a fost condamnat la cinci ani închisoare în România, în decembrie 2020, în dosarul Ferma Băneasa. Acest caz, care datează de mai mulţi ani, se referă la implicarea sa într-un grup infracţional care ar fi încercat să obţină în mod ilegal drepturi asupra unor terenuri în România.

L-a gasit pe Coldea, servantul perfect, cu aghiotantul sau in “consultanta”, Mitica Dumbrava (Dumbrava e legatura rapida a lui Coldea cu Marius Vizer, seful judo-ului mondial, Dumbravă merge de cel puțin două ori pe săptămână la Budapesta. Au și o rețea nouă de influență în justiție împreună cu fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu, apropiat de Vizer de mult timp. Voi reveni curand cu informatii pe tema asta. Aaa, si cu poze 🙂 )

Angajat de Steinmetz, si asta e deja prima exclusivitate, Coldea a avut intalniri si discutii telefonice si pe mail cu Dag Cramer CEO al BSG – Benny Steinmitz Group.

Dag Cramer, in afara de faptul ca e mana dreapta a lui Steinmetz si e in boardul Gabriel Resources, e un baiat foarte, foarte rau.

Dag Cramer este un spaguitor de profesie de la politicieni englezi si francezi, nu rateaza nimic.

De ce i-a dat un milion de euro lui Coldea domnul Steinmetz prin mandatul dat lui Dag Cramer? Va zic, n-am ce sa va ascund: Coldea a oferit asistenta informationala in favoarea BSG si impotriva intereselor Romaniei

Mai mult, Coldea s-a intalnit in Albania cu Consultantul Rosia Montana, Tal Sielberstein, si el condamnat la ani grei de parnaie in Romania, dar facut scapat.

Coldea s-a vazut cu el.

Sper sa ajute SRI si SIE informatia mea. Ca CIA o stie.

Da, da, ACEL Tal Sielberstein.

In fine, o ultima informatie pentru voi si pentru serviciile secrete romanesti, ca nu mai pot scrie, fiindca ma injura nevasta ca nu stau cu copilul: Coldea impreuna cu generalul Dumbrava au semnat contract de asistenta pentru a ajuta Gabriel Resources sa recupereze accelerat eventualele despagubiri castigate la ICSID.

Tare, nu?

(Va urma)