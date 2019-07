Colonelul SRI Daniel Dragomir, într-o postare pe pagina sa de Facebook, intitulată “Doamna Birchall trebuie sa plece”, acesta susține că ministrul Justiției reprezintă primul test pe care Dăncila trebuie să îl treacă după Congresul PSD, pâna la viitoarea moțiune de cenzură.

”Doamna Birchall trebuie sa plece

Primul mare test pe care trebuie sa il treaca dupa Congres doamna Dancila, pana la viitoarea motiune, se cheama Ana Birchall.

Doamna Birchall, in fiecare zi pe care o petrece pe la ministerul justitiei, ia decizii paralele si pune in genunchi partidul (scuzati expresia, nu am gasit alta rima).

Mai mult. Din ceea ce cunosc eu, isi asuma fata de unii parteneri externi o serie de angajamente. Si o face in numele tarii, in numele Guvernului Romaniei, in numele primului ministru. Ceea ce este extrem de grav.

De aceea si din multe alte motive, doamna Birchall, trebuie remaniata.

#curaj

#romania30”, spune Daniel Dragomir.