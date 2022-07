În această ediție continuăm să vă prezentăm consilierii locali care au binevoit să ne răspundă la câteva întrebări referitoare la activitatea lor. Este de datoria acestora să fie alături de cetățeni și de datoria noastră să vă arătăm dacă acest lucru se întâmplă sau nu.

Maior Valentin este antreprenor și vicepreședinte al PNL, filiala Cluj-Napoca și se ocupă de dezvoltarea a două companii: prima în domeniul consultanței de afaceri și vânzări în IT- Techmatch, iar a doua în domeniul educației antreprenoriale pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani- Kidprenor. Maior face parte din comisia de sănătate, muncă, protecție socială și ordine publică și se ocupă de zona Mănăștur, zona Islazului și Parcul Primăverii. Printre puținii consilieri, vicepreședintele PNL Cluj-Napoca a precizat că el comunică cu cetățenii direct pe Google Forms, unde aceștia îi pot semnala problemele din comunitate.

„Fiind din zona de IT am comunicat online și am oferit oamenilor posibilitatea să-mi scrie direct pe Google Forms și am intrat și discutat pe mai multe spețe. Una dintre problemele semnalate de cetățeni a fost despre colectarea selectivă a gunoaielor. Am fost la fața locului și am văzut că infrastructura e în proces de educație”, a declarat Maior Valentin.

Întrebat dacă ia la pas zonele unde este repartizat, acesta a spus pentru Gazeta de Cluj că ultima sa vizită a fost pe strada Cicio Pop, unde oamenii de acolo i-au spus că au așteptări ca drumul să fie întreținut.

„Acolo este o bucată de drum ce nu poate fi preluată din cauza cadastrului, din câte am înțeles nu se știe proprietarul și nu se poate face preluarea în domeniul public, dar m-am asigurat ca zona să fie întreținută. Am primit mesaj de la colegi și au fost de 2 ori în ultimele luni activități de mentenanță. Am mai avut un subiect de o stradă din Viilor. Acolo cetățenii nu-și doresc să cedeze către domeniul public și nu se poate asfalta. Am discutat cu Tarcea și a spus că se va interveni și va propune preluarea în domeniul public pentru a se asfalta”, a mai declarat Maior.

La pas pe străzile din Cluj-Napoca

În zona Islazului și Primăverii, consilierul local PNL a precizat că discută foarte des cu cetățenii, de la întreținerea spațiului verde, până la izolarea blocurilor.

Întrebat care este cea mai mai problemă cu care se confruntă Cluj-Napoca, Maior Valentin a precizat că educația civică lasă de dorit.

„Trebuie să lucrăm împreună. Transportul public trebuie să fie mult mai puternic promovat. Există Vinerea Verde, excepțional, dar la nivel de decizicii încă este mentalitatea de transport cu mașina personală, ceea ce duce la un grad de poluare și nivel de aglomerare un pic peste ce poate infrastructura clujeană să ducă”, a concluzionat vicrepreședintele PNL, filiala Cluj-Napoca.

Oană Alexandra, consilier local USR, din comisia pentru învățământ, cultură, culte, drepturile omului, minorități și societate civilă, a fost prima care ne-a vorbit despre Parcul Cetățuie și modul în care administrația publică „l-a abandonat”. Ea susține că este nevoie de o intervenție imediată în zona respectivă. Aceasta a spus pentru Gazeta de Cluj că la ultima vizită, cetățenii din zonă au observat niște disfucționalități care se tot repetă.

„Am trimis o adresă cu lista de probleme semnalate de cetățeni și altele pe care le-am semnalat eu în vizita de pe Cetățuie. Salubrizarea și întreținerea spațiului verde lasă de dorit. Lipsa unor toalete publice în zonă, având în vedere că turiștii vizitează des acest loc, este altă problemă. Lipsa panourilor de semnalizare. După ce am făcut lista cu probleme le-am trimis într-o adresă către Direcția de Ecologie Urbană (DEU) care era cel mai mult vizat de problemele semnalate. În urma discuției pe care am avut-o cu cei de la DEU, acestea vor fi remediate. În general am vizite de cartier în fiecare săptămână”, a spus Oană Alexandra.

Vizitele consilierului local USR în teren nu trec neobservate de cetățeni,iar aceasta postează pe pagina sa de Facebook imagini în care discută cu oamenii. Potrivit postării, Oană Alexandra s-a aflat, pe 11 iulie, în Mănăștur, unde a discutat despre trotuarele lipsă și străzile doar pentru mașini.

Întrebată care este problema principală a „orașului de cinci stele”, Oană Alexandra a afirmat că orașul este foarte aglomerat și petreci foarte mult timp în trafic.

„Mai mult, lipsa unei viziuni care să ne dea siguranța că pe termen lung lucrurile se vor remedia. Lucrurile merg din ce în ce mai rău, așteptăm niște proiecte foarte mari, dar nu e foarte sigur dacă aceste proiecte vor soluționa problema”, a conchis Oană Alexandra.

Aceleași probleme semnalate, dar soluțiile se lasă așteptate

În tabăra liberală, Ovidiu Valeriu face parte din comisia de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, iar la activitatea sa de consilier local, acesta a mărturisit că umblă des în teren, el ocupându-se de zona Zorilor.

Printre problemele semnalate, consilierul local PNL a vorbit de suprapopularea locurilor de parcare și de trecerile de pietoni care trebuie prevăzute în mai multe zone. Scurt și la obiect, Ovidiu Valeriu a mai spus că Primăria are în plan să facă niște parcări, dar această problemă nu poate fi rezolvată doar de către administrație.

„Indiferent ce ar face administrația, în momentul în care fiecare are două, trei mașini, rezolvarea problemelei suprapopulării trebuie să fie și în grija noastră, nu doar a primăriei”, a conchis consilierul local PNL.

În ciuda faptului că interacționează des cu cetățenii care îi semnalează ce ar trebui făcut mai bine pentru comunitate, pe rețelele sociale, Ovidiu Valeriu nu are postări alături de clujeni și nici nu menționează când ar avea loc posibilele audiențe.

Ciubăncan Anca Florinela, PSD, în comisia de buget finanțe și patrimoniu, a declarat că urmează să fie adoptată o hotărâre privind aprobarea închirierii a unui spațiu excedentar din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania.” Consilierul local PSD a specificat faptul că merge des pe teren și vorbește cu cetățenii, implicându-se activ în viața clujeană. Pe 14 iulie, în urma demersurilor întreprinse de consilier, s-a obținut avizul conform al ministrului Educației privind schimbarea destinației spațiului în suprafață de 1810 mp, din spațiul de învățământ cu destinație de cantină școlară, în spațiul necesar pentru desfășurarea unor activități de servire a mesei. Raportul a fost emis pentru o perioadă de cinci ani și urmează să fie dezbătut și aprobat de Consiliul Local.

Cristian Adriana, consilier local USR, a mărturisit că merge pe teren regulat, o dată la două săptămâni.

„Ultima dată am fost în cartierul Mărăști și în zona Centrală. În Mărăști, legat de strada Goronului unde acolo se lucrează, acela a fost unul dintre proiectele pe care le-am pus noi în bugetul de anul acesta”, a spus Adriana.

Printre alte probleme semnalate de clujeni se numără și lucrările de pe strada Hameiului.

„În ședinta de Consiliu Local am avut trecerea în domeniul public a ultimelei părți de drum și drept urmare vor începe lucrările de amenajare și acolo. Merg chiar de foarte multe ori pe teren. Fac rapoarte, discutăm despre ele”, a spus Cristian Adriana.

Mai mult, consilierul local USR a mărturisit că orașul Cluj-Napoca are serioase probleme când vine vorba de urbanism.

„Aceasta duce mai departe în toate celelalte probleme ale lipsei spațiilor verzi, ale traficului și lipsei locurilor la școli, creșe. Orașul trebuie dezvoltat coerent și făcut un plan de remediere al problemelor actuale și după aceea să ne ocupăm și să întreținem și locurile care există”, a spus pentru Gazeta de Cluj Cristian Adriana.

Fugel Edina, consilier local UDMR, comisia pentru fonduri europene, relații externe, orașe înfrățite și strategii de dezvoltare, se ocupă de cartierul Grigorescu și Gruia și are întâlniri săptămânale cu cetățenii.

Ea a menționat că majoritatea problemelor semnalate de aceștia sunt legate de salubritate, starea străzilor și a trotuarelor.

„Am sunat la Primărie și am cerut să fie trimis cineva și să rezolve problemele. Traficul este problema principală”, a menționat aceasta.

Consilierul UDMR a mai vorbit și despre problema ocazională, pe timp de vară, cu privire la porțile deschise ale școlilor pentru copii.

„Degeaba avem hotărârea prin care școlile să-și lase porțile deschise pentru copii, sunt situații în care nu-și fac treaba, porțile sunt închise. Fiind și eu mamă, starea locurilor de joacă trebuie rezolvată”, a mai spus Fugel Edina.

În ediția următoare urmează să vă prezentăm „cei din urmă” consilieri locali din Cluj-Napoca și activitatea lor pentru binele comunității clujene.