Consilierul județean Alin Popovici, patronul firmei de transport Auto Trust Corporation SRL (membra brandului ALIS) încearcă prin orice mijloace să-i pună bețe-n roate firmei Fany Prestări Servicii SRL, societate deținută de soții Cadar. Doar că, în încercarea lui sub orice formă de a submina compania Fany, Alin Popovici nu evită de niciun fel potențialele riscuri de natură penală ce s-ar putea întoarce asupra lui ca un bumerang. Vorbim de fals în înscrisuri, nelăsând la o parte nici amenințările voalate la adresa inspectorilor ISCTR. Pentru că Popovici poate!

Concret, Auto Trust Corporation SRL a făcut câteva sesizări înregistrate la ISCTR prin care cere retragerea licenței de transport deținută de Fany făcând referire la o clauză ”de bună reputație” (pe care o vom detalia pe larg într-un alt articol). Culmea, ”buna reputație” ne-o arată chiar Alin Popovici care a depus în fals aceste sesizări, semnând documentul în calitate de administrator al firmei Auto Trust Corporation SRL, când Alin Popovici nici măcar nu deține această funcție. Sesizarea a fost depusă în 4.11.2019, iar potrivit datelor din Monitorul Oficial, Alin Popovici nu mai este administrator al firmei din decembrie 2018.

”Societatea AUTO TRUST CORPORATION – S.R.L. HOTARAREA NR. 2/04.12.2018 a A.G.A a societății AUTO TRUST CORPORATION – S.R.L.

Subsemnații SIPOS VASILE SORIN, POPOVICI ALIN, asociați la societatea „Auto Trust Corporation” – S.R.L., cu sediul in Turda, Str. Clujului nr. 75A, jud. Cluj, înregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/3659/1992, CIF RO2883129 in ședința A.G.A. am hotărât următoarele:

1. Revocarea din funcția de administrator a dlui POPOVICI ALIN.

2. Atribuțiile privind administrarea și reprezentarea societății față de terți și personalul salariat vor fi exercitate de dl HOSSU IULIU ALEXANDRU DUMITRU, cetățean român, născut la (….) în satul Rastoci, com. Ileanda, jud. Sălaj, [***domiciliu***] posesor al[***act identitate***] elib. de SPCLEP Cluj-Napoca la 08.052003, [***CNP***], pe durata nelimitata si cu puteri depline”, se arată în Monitorul Oficial.

Presiuni și amenințări pentru inspectorii ISCTR

Într-o altă sesizare depusă de Auto Trust Corporation SRL la ISCTR prin care solicită revocarea de transport pentru firma Fany, Alin Popovici ne uimește din nou cu abilitățile pe care le are să comande instituțiile statului. Practic, în sesizarea respectivă depusă în decembrie 2018, Auto Trust Corporation SRL încheie cu notificarea celor de la ISCTR, respectiv că ”în cazul în care nu vor da curs cererii de a revoca licențe de transport deținute de Fany Prestări Servicii, petiționarii vor formula plângeri penale împotriva celor de la ISCTR, pentru abuz în serviciu”.

Îi reamintim domnului Popovici că nu e nevoie să facă presiuni și nici să amenințe voalat inspectorii ISCTR pentru că există legi care obligă funcționarii statului să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale, adică profesionist, transparent, eficient și imparțial. De asemenea, există consecințe și pentru cei care se joacă cu legea!