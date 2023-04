O clujeancă, care a ales să plece din țară pentru un trai mai bun, trece prin clipe de groază, după ce fetița ei, acum în vârstă de 13 ani, a fost luată de Protecția Copilului din Elveția. Femeia susține că nu a mai vorbit cu fetița de mai bine de trei luni, nu știe unde se află și care este starea acesteia. Aceasta a declarat pentru Gazeta de Cluj că nu i-a fost comunicat niciodată ce probe au stat la baza deciziei autorităților de a-i interzice să ia contact cu minora.

Claudia M. a decis să se mute în anul 2011 în Elveția, alături de concubinul și cei doi copii ai săi, pentru un trai mai bun. Pentru o perioadă de timp a avut parte de o viață liniștită, însă în anul 2021, a început calvarul pentru femeie. Aceasta susține că bărbatul alături de care își întemeiase o familie a devenit din ce în ce mai violent, atât cu ea cât și cu fetița lor. Fiul său împlinise deja vârsta majoratului, astfel și-a luat viața în propriile mâini, iar Claudia M. s-a decis că fiica ei are nevoie de un mediu liniștit în care să crească și s-a mutat cu micuța cât mai departe de concubinul său. Tot în anul 2021, clujeanca a fost audiată în calitate de martor într-un dosar de viol, moment în care i-a fost percheziționat telefonul în mod abuziv, spune ea.

Autoritățile elvețiene i-au luat fetița în baza unor fotografii

În urma verificărilor, în telefonul femeii au fost descoperite două fotografii cu fiica acesteia în care se vederea că micuța are anumite iritații pe piele apărute din cauza unei intoleranțe la gluten, dar care ar putea fi interpretate drept urme ale unui abuz fizic. Femeia s-a trezit, în aprilie 2022, că Protecția Copilului din Elveția a emis împotriva sa o decizie prin care îi este interzis să se apropie de fetiță sau să ia legătura cu aceasta, pe motiv că ar fi comis acte de violență fizică împotriva adolescentei.

„În anul 2021 am decis să plec din casa în care locuiam cu concubinul meu, tatăl fetiței, pentru că devenise din ce în ce mai violent cu noi. El a fost condamnat cu suspendare pentru rele tratamente aplicate minorului, însă după câteva luni a început să fie din nou agresiv și a început să-i spună să facă anumite lucruri inadmisibile. Am plecat din acea casă prin septembrie 2021. Apoi am fost audiată în calitate de martor într-un dosar de viol. Atunci mi s-a luat telefonul în mod abuziv de către procurorul de caz. Pur și simplu mi l-a smuls din mâini. Am chemat Poliția Federală și le-am explicat ce mi s-a întâmplat, iar polițiștii mi-au recomandat să denunț acest fapt pentru că este un abuz. Am decis să nu fac plângere pentru că îmi era teamă, având în vedere că era vorba despre un procuror, dar am greșit. În acel telefon aveam două fotografii cu fetița mea de când ea avea o alergie manifestată din cauza unei intoleranțe la gluten. În acele fotografii se vedreau pe corpul fetiței mele niște pete roșii care semănau foarte tare cu niște zgârieturi, iar o persoană care nu știe despre ce este vorba și-ar putea imagina că este vorba despre violență fizică. Erau niște inflamații, ca niște zgârieturi, care apăreau și dispăreau la un interval de 30 de minute. Când s-a manifestat pentru prima dată această intoleranță am chemat ambulanța și mi s-a comunicat că nu este nimic grav și pot să mă prezint la medic cu fetița în ziua următoare pentru a-i administra un tratament. În ziua următoare am mers la medic și i-am relatat situația, că acele inflamații dispar și apar la interval de câteva minute, iar medicul mi-a recomandat să fac câteva fotografii pe care să i le prezint mai apoi când voi merge cu fetița la control. Așa au apărut acele fotografii. Nu am fost întrebată niciodată nimic în legătură cu acele fotografii, însă m-am trezit cu o decizie de acuzare și prin care mi se interzicea să decid domiciliul fetiței și să intru în contact cu ea, fără să am posibilitatea să mă apăr și să-mi demonstrez nevinovăția. Am făcut recurs împotriva deciziei, iar luna viitoare voi avea primul termen în care pot în sfârșit să mă apăr. Am fost acuzată că mi-am bătut fetița, însă nu mi s-a comunicat niciodată ce probe au împotriva mea. Discutând cu mai multe persoane am ajuns la concluzia că aceste acuzații au pornit de la fotografiile respective.”, a transmis Claudia M. pentru Gazeta de Cluj.

Claudia M.: „Procurorul care se ocupă de caz i-a spus avocatului meu să se retragă”

Claudia M. a povestit că în urma deciziei prin care i-a fost interzis să ia legătura cu fiica ei, minora a ajuns în custodia tatălui, sub supravegherea unui asistent social. După câteva luni adolescenta a fost transferată într-un centru de plasament, însă Claudia M. susține că nimeni nu i-a comunicat unde se află și care este starea copilei. Clujeanca susține că a fost informată în repetate rânduri de către cunoscuți că fiica ei are un comportament anormal pentru vârsta ei, că fuge de la școală, fumează, consumă alcool și substanțe interzise, ba chiar i s-a comunicat că adolescenta s-ar fi urcat pe o clădire și viața acesteia ar fi pusă în pericol. Femeia a declarat că nu mai știe încotro să se îndrepte, având în vedere că a trecut deja un an de zile de când fiica sa i-a fost luată de autoritățile din Elveția, iar colaborarea cu organele statului este una deficitară. Claudia M. a declarat pentru Gazeta de Cluj că Procurorul care anchetează cazul i-a cerut avocatului care o reprezenta în instanță să se retragă, ceea ce s-a și întâmplat. Mai mult, femeia a fost anunțată că fetița ei a fost internată într-un spital, însă în notificarea primită de femeie nu este specificat nici locul în care se află și nici motivul internării.

„Procurorul care se ocupă de caz i-a spus avocatului meu să se retragă, să nu mă mai reprezinte. Acest lucru s-a și întâmplat. Am primit recent o înștiințare prin care avocatul meu mă anunță că nu mă mai poate reprezenta, fără să invoce un motiv anume. Cel mai grav este că, în urmă cu câteva zile, am fost anunțată că fetița mea este internată. Nu mi s-a comunicat unde sau din ce motiv. Chiar nu știu ce să mai fac. Există niște înregistrări în care fetița mea a cerut să mă vadă, pentru că inițial mie mi s-a comunicat că fiica mea nu vrea să mă vadă, iar ei i s-a spus că nu vreau eu să o văd. Este îngrozitor ce se întâmplă. Ei (n. Red autoritățile elvețiene) au creat această distanță între noi.”, a transmis Claudia M.