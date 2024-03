„În ultimele 48 de ore, au fost suspendate, blocate sau închise conturile de pe rețelele de socializare ale Gold FM. Nu există motivație care să stea în picioare pentru asemenea decizie. În fragmentele de emisiune pe care le-am postat pe aceste conturi abordările noastre au fost echilibrate, conform legii, neexistând nicio îndoială că am respectat deontologia jurnalistică”, a anunțat, sâmbătă dimineață, comentatorul politic Cozmin Gușă.

„Vă mulțumesc pentru solidaritate, în numele colegilor mei de la Gold FM. Și noi, din fericire o avem (solidaritatea – n.r.), datorită Clubului de Presă. Chiar dacă există această acțiune de represalii, față de anul trecut există această solidaritate.

Practic, sunt în dubii. Noi, în această săptămână care s-a încheiat, nu am emis diferit. Am avut aceiași invitați și am dezbătut subiectele zilei. Numai că am avut această discutie cu George Simion, care a obținut acordul meu să candidez la Capitală în numele AUR și de aici a apărut acest tărăboi.

De data asta, miercuri seară, imediat după limpezirea anunțului lui George Simion, mi-a fost blocat contul de Facebook din motive care nu există. Am facut recurs. Nu a vorbit nimeni cu mine.

Vineri, la o zi după emisiunea cu Ncioleta Cone, și contul de TikTok a fost blocat, iar cel de Youtube a fost închis. E evident ca nevăzuta mână politică acționează. Încearca să mi se facă probleme pe toate părțile, și în activitatea de la Judo, unde sunt președinte, și în zona mediatică. De ce? Candidații de la București sunt slabi. Un candidat aflat în spatele unui partid suveranist le-ar strica jocurile. Principalul beneficiar, dacă aș intra în cursă, aș fiu eu și atunci jocurile lor au fost stricate.

Să distrugi o afacere privată care e a mea, a fost facută pe credit… Noi am reclamat la Clubul de Presă, care va sesiza organele statului, dacă nu cumva și statul e implicat. Să nu își frece nimeni mâinile de bucurie că Gold FM a pățit asta. Ei încep cu Gold FM pentru că e mai incisiv, dar vor urma alții”, a declarat, sâmbătă, Cozmin Gușă, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

Întrebat cine crede că se teme de posibila sa candidatură la Capitală, analistul politic a răspuns: „George Simion nu ia în calcul (să candideze – n.r.), el mi-a propus. Eu nu am refuzat și acum mergem pe acest sistem de măsurare, să vedem dacă sunt pe placul bucureștenilor. În sensul ăsta am amânat decizia. Cine ar fi deranjat? Cei de la putere. Iohannis are doi favoriti: Nicușor Dan, pe care l-a susținut și în 2020, și Cîrstoiu, iar partea cealaltă din Coalitie, prin PSD, îl are tot pe Cîrstoiu si pe Piedone, pe care Ciolacu îl păstorește din umbră. Ei cu toții sunt deranjați de partidul ăsta, AUR, de un curent suveranist, pentru că se cam termină multe lucruri – se va face promovarea culturii, se cam termină cu curentul ăsta LGBT (…)”.

