Romania are astăzi una dintre cele mai mari rate a avorturilor și a mortalității materne din UE, 480 de avorturi la 1000 nașteri și este printre țările cu cel mai mare număr de adolescente care rămân însărcinate. Pentru că fiecare ființă umană are dreptul la viață, campania „40 de zile de viață” își propune să implice comunitatea în mod activ și pașnic pentru schimbarea mentalității greșite în ceea ce privește viața intrauterină și valoarea vieții unui copil nenăscut.

A opta ediţie a campaniei “40 de zile pentru viaţă” se desfăşoară la Cluj-Napoca în perioada 1 martie – 9 aprilie. Această ediţie readuce în stradă creştini care au o intenţie comună: încetarea avorturilor. Manifestarea are loc în faţa Clinicii de Ginecologie I. Organizatorii locali ai campaniei doresc să transmită în acest timp de 40 de zile mesajul privind valoarea pe care fiecare fiinţă umană o are începând de la concepţie.

Toţi participanţii la campania paşnică sunt rugaţi să semneze o declaraţie de pace, angajându-se să se comporte în permanenţă ca nişte adevăraţi ambasadori ai lui Cristos.

40 de Zile pentru Viaţă este o iniţiativă paşnică şi independentă, care se axează pe 40 de zile de post, rugăciune şi veghe paşnică în faţa clinicilor de avort şi care are la bază o motivaţie educaţională. Cadrul celor patruzeci de zile este preluat din numeroase exemple întâlnite de-a lungul istoriei biblice. Anul acesta, ediţia se desfăşoară în peste 415 de oraşe din întreaga lume. Așadar, Campania 40 de zile pentru viață nu este o campanie agresivă și nu condamnă pe nimeni. Scopul prezenței în stradă este de a oferi sprijin și alternative la avort, de aceea mesajele sunt pozitive, invită la dialog și comuniune. În perioada 1 martie – 9 aprilie sunt puse la dispoziție pancarte cu mesaje pro-viață, materiale informative și îndrumare către modalitățile de intervenție pentru femeile care se confruntă cu sarcini neplanificate.

Inițiativa 40 de zile pentru viață vine ca răspuns la numărul de avorturi îngrijorător de mare și la răspândirea acestui fenomen în ultimii ani. În ultimii 60 de ani, numărul copiilor avortați în România depășește numărul populației țării, fapt care poziționează România pe locul doi în lume. În medie, în România se fac, la momentul actual, 220 de avorturi pe zi.

Concomitent, gazde ale campaniei 40 de zile pentru viață sunt și alte cinci orașe din România, printre care București, Iași, Timișoara și Baia Mare. La nivel mondial, campania se desfășoară încă din 2004, începând din Texas și astăzi numărând peste 500 de orașe în aproximativ 40 de țări. În decursul a 12 ani, prin aceste campanii, au fost salvate peste 12.000 de vieți iar numărul avorturilor pe plan local a scăzut chiar și cu 28%.

Campania e reușit să convingă tinerii să nu facă avort

Camelia Petrule, coordonatoarea proiectului 40 de zile pentru viață din Cluj a spus că de-a lungul celor opt campanii au reușit să influențeze mentalitatea tinerilor, chiar având cazuri concrete în care fetele au renunțat la avort după conversațiile avute cu aceștia.

“Suntem la a opta ediție a marșului împotriva avorturilor. Anual timp de 40 de zile ieșim în stradă pentru a salva copiii nenăscuți. Facem asta timp de 40 de zile deoarece atât a ținut și Isus post. Mai mult de atât, cei care vor să protesteze sunt voluntari, ne bucurăm cu simplul fapt că reușim să convingem mai ales tinerii să nu recurgă la avort. Chiar recent a trecut o fată pe aici care voia să meargă la clinică pentru avort. Am încercat să îi explicăm de ce nu e bine să facă asta și să îi fim alături să treacăpeste acest “obstacol”. Acum tânăra respectivă are o fetiță și e foarte fericită că a ales asta. E un protest pașnic, nu condamnăm pe nimeni doar încercăm să convingem oamenii că un copil e un lucru bun și nu ar trebui să renunțe la el. Inițiativa a pornit din alte țări și de opt ani încoace am preluat-o și noi românii, inclusiv clujenii. Oferim consiliere, le explicăm fetelor care vor să facă avort că nu ar trebui să fie speriate de ideea de a avea un copil. Avem alături mai mulți creștini clujeni care protesteazăalături de noi și ne bucurăm să vedem că sunt și mulți tineri care ni s-au alăturat. Am avut și persoane care nu erau tocmai religioase și totuși au dorit să ni se alăture datorită dorinței care le leagă și anume oprirea avorturilor”, a declarat coordonatoarea proiectului, Camelia Petrule.

Mitropolitul Clujului susține campania anti-avort

Înaltpreasfinţitul Andrei Andreicuț, Mitropolitul Clujului, susține campania “40 de zile pentru viață”. Acesta consideră că oamenii trebuie să militeze pentru viață din două considerente: aspectul moral și aspectul național. De asemenea, încurajează tinerii care nu sunt căsătoriți să întemeieze căsătorii și să facă copii.

“Susțin proiectul, noi suntem pentru viață, creatorul vieții e Dumnezeu, nu putem fi pentru moarte. Îi felicităm pe toți cei ce militează pentru viață. Pe lângă aspectul acesta moral, Dumnezeu a creat viața, noi nu putem fi împotriva ei, dar pe lângă asta e și un aspect național, ne împuținăm, îmbătrânim. Trebuie să avem față de această lume creștină în care trăim o oarecare considerație și respect. E nevoie de copii, de populație tânără. Îi încurajez pe tineri să rămână mai departe consecvenți în modul lor de a milita pentru viață. Și care nu sunt căsătoriți să întemeieze căsătorii frumoase, trainice și să aibă măcar câte trei copii, unul pentru mama, unul pentru tata și unul pentru țară”, a declarat Andrei Andreicuț.