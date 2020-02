Crin Bologa, candidat la șefia DNA, a primit astăzi aviz pozitiv din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Membrii CSM i-au adresat acestuia mai multe întrebări, una dintre ele referindu-se la plecarea sa de la DNA Cluj.

CSM: De ce v-ați încetat activitatea la DNA Cluj?

Crin Bologa: Din doua motive. Primul a fost personal, sotia mea a suferit un accident, aveam doua fete. Trebuia sa le duc zilnic la scoala, faceam naveta. Au mai aparut si probleme profesionale. Am sesizat conducerea DNA de atunci cu mai multe abateri ale unor colegi. A fost trimisa o comisie la Cluj, dar mi-am dat seama ca se doreste altceva.

Am avut o discutie cu procurorul-sef de atunci (Daniel Morar – n.red.). Eu oricum voiam sa plec acasa, dar nu voiam sa fiu acuzat ca vreau sa renunt la lupta anticoruptie. Cand am ajuns la DNA Cluj in 2005, erau zero dosare, zero rechizitorii. In 2006-2007 am ajuns la 16-17 dosare, eu personal am facut 4 dosare.