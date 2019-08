Șefii Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului de Urgență Cluj dar și conducerea serviciilor secrete, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe și Serviciul de Telecomunicații Speciale încasează sume colosale. De la numirea în funcție a acestora și până acum declarațiile lor de avere au suferit schimbări majore.

Unde a dispărut averea SRI-iștilor?

În anul 2015, Eduard Hellvig a devenit directorul Serviciului Român de Informații. La numirea în funcție conform declarației de avere acesta avea două terenuri intravilane în Ilfov și Bihor și două case tot în Ilfob și Bihor. De asemenea mai deținea un autoturism marca Skoda iar acum nu mai figurează nici un autoturism în declarația de avere a acestuia. La momentul actual are tot două terenuri dar ambele în Ilfov și nu mai deține nici o casă. Spre deosebire de averea din 2015 acesta are acum bijuterii, ceasuri și tablouri în valoare de 34.000 de euro. Conturile în bancă au început să scadă iar datoriile să crească.

Răzvan Ionescu este prim-adjunctul directorului SRI. În anul 2015 acesta a declarat că deține trei terenuri iar acum număr lor a crescut cu încă două. Numărul imobilelor a rămas acelaș, trei apartamente și o casă de vacanță. Suma banilor din conturi nu a suferit modificări semnificative iar datoria de peste 55.000 de euro la Banca Comercială Română a rămas tot acolo.

Înainte să fie numit general de brigadă, Cristian Bizadea, a ocupat poziția de șef al Cabinetului Directorului SRI. De la angajarea în Serviciu, în anul 2001, a deținut diferite funcții în Direcția Generală Contraspionaj. Prima declarație de avere completată de acesta pe site-ul SRi a fost în anul 2016. Potrivit declarației de avere completată anul curent, acesta deține trei terenuri în Prahova și un apartament în București, la fel ca și acum trei ani. Bizadea a mai achiziționat un autoturism pe lângă Renaultul avut. Deși în anul 2016 nu avea bani în conturi avea datorii de peste 30.000 de euro și peste 50.000 de lei, acum banii din conturile acestuia însumează aproape 50.000 de lei, mai puțin cu peste 30 de mii de euro față de anul 2016 iar datoriile se ridică la 31.000 de euro și 30.000 de lei.

Adrian Ciocîrlan este adjunctul directorului SRI. Anterior numirii, până în anul 2010, a ocupat diverse funcții de conducere în cadrul Direcției Generale Contraspionaj. În perioada 2010-2013, a fost șeful Direcției de Informații a Municipiului București. Între 2013-2016, a condus Direcția Generală Apărarea Constituției iar în anul 2015 i-a fost acordat gradul de general de brigadă. Din anul 2016 și până acum nu au existat schimbări majore în declarațiile acestuia de avere. Ciorârlan deține un teren intravilan și o casă, ambele în județul Ilfov. Ciocîrlan nu deține alte bunuri și nici conturi în bancă dar are datorii de 95.000 de euro și 135.000 de lei. Salariul încasat în anul precedent de la SRI se apropie de 200.000 de lei.

General-locotenent, George-Viorel Voinescu, a fost numit adjunct al Directorului Serviciului Român de Informaţii în anul 2005. În anul 2007 i-a fost acordat gradul de general de brigadă, în anul 2012 a fost înaintat în gradul de general-maior, iar în anul 2014 a fost înaintat în gradul de general-locotenent. Anterior numirii în funcţia de adjunct al directorului SRI, a deţinut diferite funcţii de conducere în cadrul Inspectoratului pentru Prevenirea şi Combaterea Terorismului şi al Direcţiei Financiare a Serviciului Român de Informaţii. În 2012 deținea un teren pe care nu îl mai are. La capitolul imobile avea un apartament și o casă iar acum a rămas doar cu apartamentul.

Directorul SIE codaș la avere

Gabriel Vlase este directorul Serviciului de Informații Externe din 4 iulie 2018. Până atunci acesta a fost consilier local și subprefect al județului Bacău iar din 2004 până în 4 iulie 2018 a fost deputat în Parlamentul României. Ca deputat, a fost membru în Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională, vicepreședinte (2004-2008) și ulterior președinte (2008-2012) al Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SIE. Prima declarație de avere de pe site-ul SIE a fost completată anul trecut și la fel ca în acest an nu deține case sau mașini dar are bijuterii în valoare de 25.000 de euro. De asemenea acesta are datorii în valoare de 45.000 de euro și peste 150.000 de lei.

Fostul director STS și-a crescut considerabil averea

Ionel-Sorinel Vasilva este fostul director al Serviciului de Telecomunicații Speciale. În anul 2009 deținea trei terenuri iar acum număr lor s-a dublat și a mai cumpărat un apartament acum având două apartamente și o casă. La capitolul vehicule acesta avea două autoturisme și o rulotă, acum are aceali rulotă și un alt autovehicul, marca BMW. Banii în conturi erau inexistenți acum 10 ani dar avea o datorie de peste 79.000 de euro care acum nu o mai are și în plus banii din conturi se ridică la suma de 74.861 de lei.

Mircea-Ion Rus învestește banii câștigați în terenuri

Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Mircea-Ion Rus a completat prima declație de avere în anul 2008, atunci acesta deținea un singur apartament dar acum numărul terenurilor și apartamentelor a crescut considerabil. La momentul actual deține patru terenuri și două apartamente. Acesta are acelaș autoturism pe care îl deținea și acum 11 ani, un Peugeot. Rus nu are bani în conturi dar are datorii de aproape 40.000 de euro.