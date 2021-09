Banii imobiliarilor clujeni îl pun într-o situație dificilă pe primarul Emil B(l)oc. Dezvoltatorul Dan Dunca, prieten cu fostul șef DGIPI, Virgil Ardelean, cu care a și construit un proiect imobiliar consistent în cartierul Gheorgheni, are un proiect imobiliar pentru două blocuri în alt cartier al Clujului: Borhanci. Problemă constă în faptul că infrastructura zonei este depășită de evoluția imobiliară dezmățată pe care administrația locală a permis-o până acum. Așa că, fără să știe ce face, Emil Boc a declarat anul trecut că nu va mai elibera autorizații de construire pentru blocurile edificate în Borhanci. Oare?

Pe site-ul administrației locale a fost publicat proiectul imobiliar al firmei Duncan Invest care vizează edificarea a două blocuri cu înălțime maximă de 5 etaje plus unul retras, mai multe locuri de parcare, spații comerciale și o zonă verde de aproximativ 600 mp în zona Borhanci.

Firma îi aparține omului de afaceri Dan Dunca care este prieten cu Virgil Ardelean, fostul șef DGIPI. Atât de prieten încât cei doi au construit un bloc în cartierul Gheorgheni. Până acum, Dunca nu a avut nicio problemă în a își trece proiecte imobiliare prin comisia de urbanism ale Primăriei Cluj Napoca.

Însă, sunt mari șansele ca acest proiect să aibă dificultăți în aprobarea lui. Anul trecut, Emil Boc, secondat de viceprimarul Dan Tarcea, spuneau clar și răspicat că în zona Borhanci nu se vor autoriza blocuri din cauza faptului că zona a cunoscut o explozie imobiliară fără precedent.

”Când se va emite autorizația de lărgire a străzilor Bună Ziua și Borhanci, se vor emite și autorizații de construcție. În acest moment capacitățile de circulație pe strada Borhanci au ajuns la 100%, este pe roșu și comisia de circulație nu ne dă aviz fără soluții de trafic. În acest moment primăria se află într-o fază avansată de discuții cu USAMV pentru ca la intrarea dinspre Borhanci pe Brâncuși, la intersecția cu Romul Ladea să realizăm o lărgire și un sens giratoriu. Până nu se face o lărgire și un sens giratoriu nu se pot aproba proiectele de construcție. Proiectele ce prevăd mai puțin de 20 de apartamente se aprobă, ce este peste 20 așteaptă această modificare deoarece nu avem voie pe lege să distrugem calitatea vieții, nu vor mai putea să iasă din cartier”, declara Boc.

Însă, proiectul de lărgire a străzii Borhanci este încă incert.

Firma lui Dunca împreună cu Virgil Ardelean și fiul lui, SCM Solidaritatea, Drăgan Valentin şi soţia Amelia Maria, Pop Simion şi soţia Anicuţa, construiesc un imobil mixt în Cartierul Gheorgheni.

Cu vrea să facă Dunca în Borhanci

Potrivit documentației depuse de firma de arhitectură Atelier RVD, care a realizat proiectul, Dunca vrea să construiască o clădire care la parter va avea spații comerciale, iar la etajele superioare apartamente, de diferite forme si configurații. ”În subsolul imobilului sunt prevăzute parcaje subterane – volumetric clădirea se integrează in aliniamentul str. Borhanciului, totalizând un regim de înălțime de S+P+5E+R. Accesul pietonal la se realizează din str. Borhanciului, iar accesul la locuire colectivă se realizează din str. Alexandru Roșca. Accesul auto în parcarea subterană se va realiza din strada Alexandru Roșca – parcajele necesare imobilului în număr de 22 sunt asigurate atât în parkingul subteran cât și amenajate pe sol. Suprafața construită desfășurată a imobilului este de 2000 mp + subsol. Pe 600 mp din parcela 1 va fi amenajat un spațiu verde public, completând suprafața verde din UTR 2”. Proiectul mai prevede încă două etape: încă un bloc de apartamente (D+P+4E) și un parking cu acces public de 50 de locuri de parcare. Coeficientul de ocupare a terenului este de 40%, iar regimul maxim de înălțime este de 5 etaje plus unul retras. 630 de mp din parcela de teren va fi amenajată pentru a deveni spațiu verde.

Omul de afaceri Dan Dunca dă mai multe detalii despre proiect care va fi destinat, mai curând, unul centru de cartier.

”S-a făcut o convenție cu USAMV și în zona respectivă este dezmembrată o porțiune echivalentă cu încă două benzi. De asemenea, mai este o discuție cu proprietarii din zonă pentru realizarea unui sens giratoriu cu străzile Fagului – Borhanci – Romul Ladea.

Până se vor realiza acestea, primăria nu cred că exclude emiterea de autorizații de construcții, PUZ-uri, PUD-uri, etc. Terenul nostru va fi în apropierea celui mai mare nod rutier cu centura din cartierul Gheorgheni, investiții cuprinse în proiectul centurii.

După cum vedeți, în zona respectivă s-a aprobat spitalul de copii, există proiectul centurii și am propus ca, dacă e să se facă deranj în cartier, să se facă o singură dată! Am propus să facem și noi investiția în aceeași perioadă de timp. După ce am discutat cu oamenii din zonă am ajuns la concluzia că vom face un centru comercial acolo, pentru că asta lipsește. Așa că peste 80% din spații vor fi comerciale”, a declarat investitorul.

Locuințe sociale în Borhanci

Un alt proiect de sertar care vizează Borhanciul este cel în care municipalitatea a realizat un studiu de oportunitate privind construirea unui cartier de locuințe destinat tinerilor. Astfel, primăria va concesiona terenul unor familii care doresc să își construiască o casă. În contextul actual, accesul persoanelor la o locuință este relativ restricționat. Creșterea prețului pentru construcția de locuințe de pe piața clujeană, precum și retrocedarea caselor naționalizate a dus la o creștere semnificativă a numărului de cereri de locuințe la nivelul Primăriei Cluj-Napoca. În acest moment soluții de rezolvare a lipsei de locuințe există doar pentru un număr scăzut de cazuri sociale și de locuințe ANL. Acest proiect se adresează segmentului de populație cu vârsta mai mare de 35 de ani (care nu se mai încadrează în proiectul ANL din cauza condiției restrictive raportat la vârstă) care dispune de venituri proprii, dar nu la un nivel care să asigure accesarea pieței imobiliare/ de creditare.

Afaceri cu persoane controversate

Afacerile lui Dan Dunca se leagă și de o serie de nume controversate, cum ar fi cel al lui Codruț Marta, mâna dreaptă al lui Sorin Blejnar, fostul șef al ANAF.

Dunca și Marta au fost asociați în cadrul firmei Bethaland Invest, iar în martie 2012 Dunca și soția lui, Maria, și-au cedat acțiunile din această firmă lui Codruț Marta, care a devenit acționar majoritar în firma respectivă, împreună cu Dobra Calin Gabriel.

Potrivit procurorilor, cu trei luni înainte de dispariţie, Codruț Marta a cumpărat împreună cu mai mulţi asociaţi un teren de 18.200 mp în Bulevardul Bucureştii Noi. anchetatorii susţin că Marta împreună cu Răzvan Marian Răzvan şi Călin Gabriel Dobra au cumpărat de la firma Beta Impex 93 SRL, la care sunt asociaţi britanicii Rowley Jhon şi Scott Cathreine Patricia, prin intermediul SC Bethaland Invest SRL Cluj-Napoca, terenul respectiv. “În data de 15 februarie 2012, Călin Gabriel Dobra l-a împrumutat pe Dan Nicolae Dunca, în calitate de asociat la SC Bethaland Invest SRL, cu suma de 1,75 milioane de lei. În aceeaşi zi, Răzvan Marian Anca a împrumutat firma Bethaland Invest SRL cu suma de 2,4 milioane de lei, în timp ce Codruţ Alexandru Marta a procedat similar cu suma de 2,8 milioane de lei, sumă de bani cu privire la care există suspiciunea că ar proveni din activitatea infracţională a acestuia. La rândul său, la aceeaşi dată, Dan Nicolae Dunca a achitat suma de 5,584 milioane de lei către Beta Impex 93 SRL şi 1,361 milioane de lei către Direcţia Generală a Finanţelor Publice, în contul datoriilor SC Beta Impex 93 SRL”, susţin procurorii.