Daniel Buda, europarlamentar PNL, a declarat că principalul obstacol în transportul cerealelor din Ucraina către alte regiuni ale lumii este lipsa infrastructurii logistice adecvate. El a atras atenția că în lume se poate muri atât din cauza gloanțelor, cât și din cauza foamei, dacă această problemă legată de gestionarea corespunzătoare a cerealelor nu este abordată în mod adecvat.

Daniel Buda a fost întrebat, marţi, la Prima News, cum crede că ar trebui rezolvată criza cerealelor.

“Nu le văd doar de la nivel european aceste chestiuni, pentru că eu le văd şi de acolo, de jos, deoarece sunt într-un contact permanent cu fermierii din România şi vreau să vă spun că încă din luna iulie a anului trecut am trimis o scrisoare doamnei Ursula von der Leyen, în care atrăgeam atenţia asupra acestei situaţii, dat fiind faptul că era o chestiune de timp până când se vor întâmpla aceste lucruri, în condiţiile în care România a asigurat peste 60 la sută din tranzitul de cereale din Ucraina către alte zone ale lumii. Marea problemă în momentul de faţă este lipsa infrastructurii logistice pentru transportul cerealelor din Ucraina către alte zone ale globului, acolo unde într-adevăr este nevoie de aceste cereale. Pentru că în momentul de faţă se moare de foame în Africa de Nord şi, din păcate, iată că deşi avem cereale în Ucraina, nu reuşim să le transportam. Este nevoie de o sumă de sprijin din partea Comisiei Europene pe lângă banii pe care trebuie să îi dea pentru compensarea fermierilor din România trebuie să primim şi sprijin sub forma acestor mijloace de transport a acestor cereale”, a explicat Daniel Buda.

El a precizat că rămânerea cerealelor din Ucraina în ţara noastră a pus o presiune foarte mare pe fermierii români.

“Pe de altă parte, sigur că rămânerea acestor cereale în România, ca urmare a faptului că nu am avut aceste mijloace de transport, evident că a pus o presiune foarte mare pentru fermierii din România şi am spus acest lucru chiar dacă uneori am deranjat în Comisia de agricultură. Fermierii din România sunt puşi în situaţia să îşi vândă producţiile de porumb, de grâu, de floarea soarelui, sub preţul de cost, ceea ce îi duce la un faliment cât se poate de sigur. Am atras atenţia Comisia de Agricultură că în lumea asta se poate muri şi de gloanţe, dar se poate muri şi de foame dacă nu gestionăm în mod corect această problemă a cerealelor”, a mai afirmat europarlamentarul PNL.

El a declarat că Ucraina trebuie sprijinită, dar în acelaşi timp nu trebuie să aibă de suferit sectoarele agricole din Uniunea Europeană.

“Am văzut că în Austria, de exemplu, 25 la sută din cerealele care se consumă acolo sunt din Ucraina. Iată deci că aceasta problemă este una foarte mare. Sigur, plecăm de la premisa să fie foarte clar că noi sprijinim Ucraina şi evident că oamenii aceia mor acolo, mor pe front şi nu încape niciun fel de discuţie că trebui să fie sprijiniţi, dar în acelaşi fel trebuie să gândim aceste lucruri de maniera în care, într-adevăr, sectoarele agricole din Uniunea Europeană şi în speţă din România, pentru că ele sunt cele mai afectate, să nu aibă de suferit”, a mai transmis Daniel Buda.

El a mai precizat că Ministerul Agriculturii nu a comunicat suficient de bine în această criză a cerealelor.

“Din nefericire, şi vă spun asta deoarece am avut acces la nişte informaţii sau să spun aşa nu am avut acces la nişte informaţii pentru că ele nu existau, nu am reuşit să comunicăm suficient de bine din partea Ministerul Agriculturii. Spun asta cu tot regretul, până la urmă, pentru că sunt român şi mă interesează să sprijin România cât se poate de mult, dar nu s-a cunoscut dimensiunea acestui fenomen generalizat, o comunicare constantă din partea României. Suntem în această situaţie. Spun că nu este pierdută cu totul situaţia de sub control astfel încât, în opinia mea, săptămâna aceasta, în maxim două săptămâni, Comisia Europeană va trebui să vină cu nişte răspunsuri foarte ferme legat de acest subiect”, a transmis Daniel Buda.

Europarlamentarul PNL a fost întrebat dacă el crede că România ar trebui să adopte aceeaşi poziţie ca Polonia, Ungaria, Slovacia şi Bulgaria în criza cerealelor.

“Eu cred că calea dialogului este cea care rezolvă această problemă. Ideea stă în felul următor. Polonia, Bulgaria, Slovacia, Slovacia şi Ungaria au declarat că vor face aceste lucruri. Nu au făcut nimic în momentul de faţă şi eu percep această chestiune într-o logică de campanie electorală pe care o au polonezii, dar în acelaşi timp şi o presiune bine meritată, de altfel, pentru Comisia Europeană legat de acest subiect”, a mai afirmat Daniel Buda.

