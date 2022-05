Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că România a încălcat drepturile omului în cazul fostului director al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, Daniel Don, demonstrând că acesta a fost victima abuzurilor procurorilor clujeni, fiind arestat pe nedrept.

Pe 14 noiembrie 2015, Daniel Don a fost reţinut de către procurorii DNA, fiind acuzat de luare de mită şi fals în declaraţii. Tribunalul Cluj a decis arestarea sa pentru o perioadă de 30 de zile, însă decizia a fost contestată la Curtea de Apel Cluj și Daniel Don a ajuns în arest la domiciliu pentru o perioadă de 9 luni.

Daniel Don a povestit că pe parcursul celor 9 luni de arest la domiciliu nu a avut voie să ia legătura cu presa ca să se apere, cu toate că în mai toate ziarele subiectul era extrem de dezbătut. Acesta acuză justiția din Cluj că ar fi furnizat informații secrete din dosar presei, însă informațiile erau incomplete și selectate în așa fel încât să fie pus într-o lumină proastă. Fostul șef al AJOFM Cluj a semnalat încă din acea perioadă abuzurile procurorilor care au pus la cale arestarea sa și a formulat o acțiune la CEDO prin care a cerut să i se facă dreptate.

1000 de euro pentru 9 luni și 6 zile de arest

După 6 ani, CEDO a demonstrat că arestarea lui Daniel Don a fost ilegală, iar statul român va trebui să-i plătească 1000 de euro pentru a acoperi orice prejudiciu material și moral, precum și costuri și cheltuieli, plus orice impozit care poate fi perceput de solicitant. O sumă derizorie, dacă ne gândim la ceea ce a însemnat toată perioada petrecută după în arestul preventiv și în arestul la domiciliu pentru fostul șef al AJOFM.

„Prin prezenta, declar că Guvernul României se oferă să plătească ex gratia, în vederea asigurării soluționării amiabile a cauzei sus-menționate aflate pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului, 1.000 de euro către Daniel Don pentru a acoperi orice prejudiciu material și moral, precum și costuri și cheltuieli, plus orice impozit care poate fi perceput de solicitant. (…) Plata va constitui soluționarea definitivă a cauzei.”, se arată în documentele de la CEDO.

„Au trecut 6 ani de când am făcut acțiunea și din documentele trimise la CEDO de mine și de către România s-a constatat că arestarea mea a fost ilegală. Am sesizat CEDO când mă aflam în arest la domiciliu invocând faptul că nu este normal să fiu cercetat sub arest într-o cauză în care nu existau documente, erau numai niște denunțuri, după 6 luni de cercetare penală într-o colaborare SRI-DNA care era ilegală. La încheierea celor 6 luni de cercetare penală nu mai puteau să-mi prelungească mandatul și s-au grăbit să facă percheziții la AJOFM, iar în timpul perchezițiilor au găsit trei denunțători pe care i-au luat de sub percheziție și i-au dus să facă denunțuri ceea ce este ilegal. Se vede presiunea foarte clară pe denunțători. Suma nu este una foarte mare, este una simbolică față de prejudiciul în sine. Aici problema este abuzul procurorilor din România și cât trebuie să plătească statul român și să îndure oamenii. Mai departe vom vedea pentru că la Timișoara se face justiție față de Cluj.”, a declarat Daniel Don pentru Gazeta de Cluj.

Se face lumină în cazul lui Daniel Don

La începutul acestui an, magistrații de la Curtea de Apel Timișoara au anulat condamnările pronunțate în dosarul în care fostul director al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, Daniel Don, era acuzat de luare de mită. Drept urmare, dosarul va fi rejudecat de la zero, la Tribunalul Timiș.

Fostul director al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, Daniel Don, se luptă de ani de zile să-și dovedească nevinovăția, fiindu-i puse în cârcă o serie de acuzații despre care acesta a spus în repetate rânduri că sunt fabricate. Mai mult, judecătorul Marius Lupea l-a condamnat ilegal pe Daniel Don la cinci ani de închisoare, nefiind specializat pe fapte de corupție, aspecte confirmate de Inspecția Judiciară.

După ce a fost prins în ghearele instanțelor clujene timp de cinci ani, Daniel Don a reușit să își mute dosarul cât mai departe de Cluj, la Curtea de Apel Timișoara. Pe parcursul celor cinci ani de procese, Daniel Don a reclamat în repetate rânduri faptul că, sub mai multe forme, nu a fost lăsat să se apere, iar o mare parte din acuzațiile care i se aduc nu-și găsesc suportul în realitate, însă, în cele din urmă justiția nu mai e chiar atât de oarbă și a dispus anularea condamnărilor pronunțate și rejudecarea dosarului.

Daniel Don a amintit motivele pe care le-a invocat în cererea de strămutare a dosarului printre acestea se numără repartizarea judecătorilor din dosar și dosarul în care este acuzat că ar fi amenințat-o pe Elena Motoitu fără nicio probă.

Daniel Don a fost audiat în calitate de martor la data de 23.03.2017, când a explicat faptul că nu a amenințat-o niciodată pe Elena Motoiu. Mai mult decât atât, în perioada în care aceasta susține că a fost amenințată, Don era în arest la domiciliu, fiindu-i interzis să părăsească domiciliul și având instituită obligația de a nu lua legătura direct sau indirect cu martorii din dosarul penal nr. 928/117/2016 de pe rolul Tribunalului Cluj, în care era acuzat de luare de mită și fals în declarații.

În urma cercetărilor efectuate de anchetatori, pe parcursul celor cinci ani, nu au fost găsite probe care să confirme că faptele de care este acuzat fostul șef al AJOFM Cluj ar exista. Don a cerut în repetate rânduri procurorului de caz soluționarea dosarului prin clasare pe motiv că faptele de care este acuzat nu au fost dovedite, de asemenea, au trecut mai bine de cinci ani de când a fost acuzat de amenințare, astfel s-a împlinit termenul general de prescripție a răspunderii penale de 5 ani.

Elena Motoiu a primit calitatea de martor amenințat la data de 29.04.2016, în baza a trei documente: ordonanța de începere a urmăririi penale; plângerea penală și declarația Elenei Motoiu. Problema este că documentele depuse la dosar sunt într-o opoziție totală, declarațiile nu se susțin cu probe reale și chiar se contrazic.