Dosarul în care fostul director al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, Daniel Don, era acuzat de luare de mită va fi rejudecat de la zero, la Tribunalul Timiș, după ce magistrații de la Curtea de Apel Timișoara au anulat condamnările pronunțate.

Fostul director al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, Daniel Don, se luptă de ani de zile să-și dovedească nevinovăția, fiindu-i puse în cârcă o serie de acuzații despre care acesta a spus în repetate rânduri că sunt fabricate. Mai mult, judecătorul Marius Lupea l-a condamnat ilegal pe Daniel Don la cinci ani de închisoare, nefiind specializat pe fapte de corupție, aspecte confirmate de Inspecția Judiciară.

După ce a fost prins în ghearele instanțelor clujene timp de cinci ani, Daniel Don a reușit să își mute dosarul cât mai departe de Cluj, la Curtea de Apel Timișoara. Pe parcursul celor cinci ani de procese, Daniel Don a reclamat în repetate rânduri faptul că, sub mai multe forme, nu a fost lăsat să se apere, iar o mare parte din acuzațiile care i se aduc nu-și găsesc suportul în realitate, însă, în cele din urmă justiția nu mai e chiar atât de oarbă și a dispus anularea condamnărilor pronunțate și rejudecarea dosarului.

„În temeiul art. 421 pct. 2 lit. b, teza a II-a C.p.p., admite apelurile declarate de inculpaţii DON DANIEL, ENYEDI ANDREI, UIFĂLEAN CRISTINA-DIANA şi APĂTEAN VASILE-DUMITRU şi Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj împotriva sentinţei penale nr. 210 din 25.06.2021, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 928/117/2016, desfiinţează sentinţa penală apelată şi dispune trimiterea cauzei spre rejudecare în primă instanţă la Tribunalul Timiş, cu privire la inculpaţii apelanţi. În temeiul art. 424 alin. 4 C.p.p., desfiinţează probele şi toate actele efectuate în cursul judecăţii, cu excepţia înscrisurilor, care rămân câştigate cauzei. În temeiul art. 2502 C.p.p, menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţa procurorului D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj din data de 16.11.2015, în dosarul nr.45/P/2015, asupra sumelor de 105.000 lei şi 75.000 euro aparţinând inculpatului Don Daniel (sume depuse la CEC BANK SA conform recipiselor de consemnare nr.877228/1 şi nr.877229/1 din data de 16.11.2015) (f.165-169, 170-178, vol. VIII d.u.p.), respectiv măsura sechestrului asigurator dispusă prin ordonanţa D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj din data de 08.03.2016, în dosarul nr.45/P/2015, asupra unor bunuri imobile aparţinând inculpatului Don Daniel (şi anume: apartamentul nr. din Cluj-Napoca, iar cu privire la apartamentul situat pe strada Gheorghe Şincai, măsura operând asupra sumelor rămase în urma procedurii de executare silită), precum şi, prin instituirea popririi, asupra sumei de 508.230,80 lei ce reprezintă creanţa inculpatului Don Daniel faţă de SC Zeus Services Group SRL, societate aflată în lichidare, procedură desfăşurată de către lichidatorul judiciar Borşa Daniela Cristina prin Cabinetul Individual de Insolvenţă Borşa Daniela (f.524-529, 558-559, vol. XXVI d.u.p.). În temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina statului. În temeiul art. 272 alin. 1 C.p.p., dispune plata sumei de 250 lei, reprezentând onorariu parţial avocat din oficiu, din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 11.02.2022”, se arată în soluția dată de instanță.

„Cum îmi dă domnul Lupea cei cinci ani înapoi?”

Daniel Don a declarat pentru Gazeta de Cluj că decizia magistraților de la Curtea de Apel Timișoara este o confirmare a abuzurilor justiției clujene. Mai mult, fostul șef al AJOFM Cluj spune că ar putea fi vorba despre un conflict de interese la mijloc, deoarece judecătorul Marius Lupea și avocatul care l-a apărat în cei cinci ani de procese, Călin Budișan, sunt prieteni și nu a fost reprezentat în instanță corect și legal.

„Ce se demonstrează este ceea ce eu am tot expus în spațiul public de ani de zile, un abuz al justiției clujene. Prin dosarul meu și prin dosarul lui Rareș Pop se demonstrează că Tribunalul Cluj a făcut abuzuri imense pe care oamenii le-au decontat prin probleme de sănătate, prin bani. Eu pun o întrebare justiției române: în cazul nostru cine decontează? Aș vrea să pun o întrebare și domnului judecător Lupea, nu i-o pun fostului meu avocat. Și-a ținut ziua onomastică împreună cu domnul avocat Budișan? Casa de avocatură Budișan l-a reprezentat în procesele sale civile să-și recupereze salariile? Cum a judecat martorul meu amenințat? Cum a judecat completele specializate și de ce nu a întors dosarul? Dacă poate să răspundă public clujenilor la aceste întrebări. Am înțeles că sunt prieteni și-au sărbătorit ziua onomastică împreună. Dacă există un avocat în conflict de interese, înseamnă că eu nu am fost reprezentant în instanță corect și legal. Bănuiesc că domnul Lupea știa pe cine are ca avocat în procesele civile, să înțeleg că în cazul domnului Budișan era vorba despre o firmă privată, avea tot interesul să aibă clienți, dar domnul Lupea care judeca cazul meu cred că știa că sunt reprezentat de domnul Budișan. Ar fi putut să se abțină, să se recuze. Domnul Lupea a judecat că e complet specializat, că e specializat pe corupție, nu a fost nici una nici alta. Cum îmi dă cei cinci ani înapoi domnul Lupea? Aștept propuneri din partea dânsului, ținând cont că mai există un motiv de nulitate pe care nu l-am expus încă instanțelor din Timișoara: conflictul de interese al avocatului.

Avem un articol în Legea nr. 78/2000 care spune că dacă ești judecat de un complet nespecializat totul este nul. În plus, în dosar domnul Lupea mai are de dat explicații cu martorul amenințat. Cum a dat decizia? În baza cărui document a declarat martorul amenințat? Că avem în România atâtea persoane amenințate și la modul real și instanțele nu iau această decizie.Vă mai dau un exemplu, procuroarea DNA de la Timișoara le-a cerut judecătorilor să nu respecte legea, motivând că judecătorii de la CCR sunt numiți politic. Domnul Chiriță a făcut o pledoarie foarte interesantă în care a spus că decizia încă nu este considerată nulă și nu s-a dovedit imparțialitatea sau neidependența judecătorului CCR. Procurorii de la Cluj care la acest moment sunt în pensie i-au cerut același lucru lui Lupea.”, a declarat Daniel Don.

„Ne dăm barosani că suntem de cinci stele, dar suntem pe nicăieri”

Cu toate acestea, fostul șef al AJOFM Cluj spune că a sesizat o schimbare în bine în justiție, că magistrații de la Timișoara iau decizii în baza legii nu în baza unor dosare contrafăcute și că justiția clujeană ar trebui să urmeze acest exemplu.

„Se vede că justiția începe ușor, ușor să o ia pe panta normală, deci trebuie să judecăm cazurile pe fapte, pe documente, nu pe dosare secrete contrafăcute și nedesecretizate. Cei de la Cluj ar trebui să ia exemplul celor de la Alba și de la Timișoara. Să ia modelul celor de la Timișoara care au determinat Revoluția în România în 1989 și au ieșit în stradă împotriva metehnelor comuniste și securiste și se dovedește și astăzi că în Banat, unde-i fruntea, este o justiție corectă. Noi, clujenii blamăm Timișoara și alte orașe, ne dăm barosani că suntem de cinci stele și suntem pe nicăieri. Este cazul ca domnul Boc să se uite puțin și peste gard și prin cât poate dânsul să trimită semnale Guvernului să ia măsuri la Cluj. Mulțumesc instanțelor din Timișoara că au judecat corect, au judecat pe lege.”, a declarat Daniel Don.