Deputatul Daniel Ghiță îi dă un „ultimatum” primarului Careiului ca, în termen de 30 de zile, să execute sancțiunile aplicate de Direcția Județeană de Cultură Satu Mare, respectiv să achite amenda de 10.000 lei și să demoleze statuia poetului și politicianului Ferenc Kolcsey.

Afirmația apare într-o Declarație politică a deputatului din 10 mai.

Iată Declarația lui Ghiță

În data de 8 mai 2023 ne-am prezentat la Primăria municipiului Carei din județul Satu Mare cu un dublu scop: 1.să verificăm legalitatea documentației în baza căreia a fost amplasată, în fața acestei instituții, statuia poetului și politicianului Ferenc Kolcsey, autorul imnului Ungariei, care a fost inaugurată în 12 aprilie 2023, cu participarea președintei statului vecin, Katalin Novak; 2.să verificăm daca au fost puse în executare sancțiunile dispuse de Ministerul Culturii referitor la această statuie, respectiv, pe de o parte, sancționarea contraventională a primarului municipiului Carei, Eugen Kovacs (UDMR), cu o amendă de 10.000 lei, iar, pe de altă parte, sancționarea complementară cu desființarea lucrărilor și revenirea terenului la starea inițială, care atrage demolarea statuii.

Inainte și după inaugurarea statuii lui Kolcsey, am prezentat în Camera Deputaților două declarații politice întitulate ,,Președinta Ungariei pune iar paie pe foc” respectiv ,,Președinta Ungariei a primit o lecție meritată la Carei” și am adresat ministrului Culturii, Lucian Romașcanu, o interpelare având ca obiect ,,Legalitatea amplasării statuii poetului Ferenc Kolcsey în municipiul Carei”, în care am invocat mai multe argumente că amplasarea acestei statui nu este nici legală nici oportună. Sub aspectul legalității, am semnalat și că, potrivit unor surse locale, primarul municipiului Carei a fost amendat pentru că a amplasat statuia lui Kolcsey încălcând legislația în vigoare referitoare la avizul Ministrului Culturii și la autorizația de construire. Sub aspectul oportunității, am arătat, în primul rând, că Ferenc Kolcsey nu a avut nicio legătura cu orașul Carei, fiindcă s-a născut în localitatea Săuca (situată la aproximativ 50 de kilometri), a făcut studiile liceale la Satu Mare (unde există o statuie și un liceu cu numele său), iar studiile universitare le-a făcut la Budapesta. În al doilea rând, nu a existat nicio legătură nici între data dezvelirii statuii și data nașterii sau morții autorului imnului Ungariei.

În al treielea rînd, a existat o statuie a lui Kolcsey în parcul castelului nobiliar din Carei, alături de statuile altor personalități ale istoriei și culturii maghiare. Primarul udemerist al Careiului, devenit cunoscut printr-o serie de acte șovine și separatiste față de români, a motivat că această statuie s-ar fi deteriorat, dar, în acest caz, ar fi trebuit să amplaseze statuia nouă în locul în care s-a aflat inițial. Primarul Kovacs a ținut să o amplaseze însă în fața primăriei, la strada mare, ca să dea de înțeles lumii că s-ar afla într-un oraș maghiar, deși circa 40% din locuitori sunt de naționalitate română. Este vorba deci de o ambiție personală a primarului UDMR, care a fost alimentată de la Budapesta, inclusiv financiar, fondurile necesare realizării și amenajării statuii fiind asigurate de guvernul Ungariei, condus de premierul ultranaționalist și revizionist Viktor Orban.

Recent, mi-a fost comunicat răspunsul la interpelare, din care rezultă că, potrivit Direcției Județene pentru Cultură Satu Mare, statuia poetului și politicianului Ferenc Kolcsey nu este conformă cu avizul Ministerului Culturii nr. 2/MFP/2023, pentru următoarele motive: 1.Primăria UATM Carei (beneficiarul documentației) nu a eliminat soclurile de piatră de sub cele două elemente (statuie și coloană); 2.Statuia poetului și politicianului Ferenc Kolcsey amplasată conține inscripții, deși în cuprinsul documentației nu este prevăzută/tratată nicio inscripție. În consecință, prin procesul verbal de constatare si sancționare a contravenției nr. 7204/11.04.2023, primarul municipiului Carei a fost sancționat cu o amenda de 10.000 lei și s-a dispus ca sancțiune complementară ,,desființarea lucrărilor și aducerea terenului la starea inițială.”

Concluzia este că președinta Ungariei s-a pretat la un nou act provocator și ofensator, participând la o acțiune nelegală și inoportună pe teritoriul României, primarul udemerist al Careiului este bun de plată, iar statuia autorului imnului Ungariei poate fi și trebuie să fie demolată. Ca și în primăvara anului trecut, când s-a pretat la o serie de acte provocatoare la Cluj Napoca (și-a asumat, printr-o postare pe Facebook, calitatea de ,,reprezentant al tuturor maghiarilor, indiferent unde aceştia locuiesc, în interiorul sau în exteriorul graniţelor Ungariei”; a făcut jogging în parcul central pentru a induce subliminal opiniei publice că se simte acasă în Transilvania) și la Alba Iulia ( a inaugurat statuia fostului principe al Transilvaniei, Gabriei Bethlen; s-a pozat lângă o bornă kilometrică vopsită în culorile drapelului național ungar ), președinta Ungariei a efectuat o vizită declarativ privată la Carei, fără să înștiințeze și să solicite agreementul autorităților române, conform normelor și uzanțelor internaționale.

Cu ocazia deplasării efectuate la Primăria municipiului Carei în data de 8 mai 2023, în jurul orelor 12, nu l-am găsit în instituție pe primarul Eugen Kovacs, spunându-ni-se că a plecat de o oră la Satu Mare și că nu va mai reveni in ziua respectivă. În consecință, îl somăm pe această cale pe primarul Careiului ca, în termen de 30 de zile, să execute sancțiunile aplicate de Direcția Județeană de Cultură Satu Mare, respectiv să achite amenda de 10.000 lei și să demoleze statuia poetului și politicianului Ferenc Kolcsey. În cazul în care nu va da curs acestei somații, după expirarea acestui termen vom demola statuia cu mijloace proprii, urmând să recuperăm cheltuielile aferente de la primarul Kovacs. Totodată, vom formula plângere penală prin care vom solicita cercetarea primarului Kovacs sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu. Aleșii UDMR și reprezentanții statului ungar, până la prim-ministru și președinte, trebuie să înțeleagă că România nu este un sat fără câini și că, pe teritoriul național, trebuie să respecte Constituția și legile țării noastre.