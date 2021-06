După trei decenii de la dispariția regimului totalitar comunist, copiii celor care au fost deținuți politici ai acestui regim au dreptul la despăgubiri. Este un prim proiect de lege care vine asemenea unui paliativ în urma acestor suferințe.



La Decretul-lege nr. 118/1990, privind acordarea de drepturi persoanelor care au fost persecutate politic dupa 6 martie 1945, precum si celor deportate sau constituite in prizonieri, in anul 2020 statul a venit cu o serie de completari in care au fost introdusi si urmasii gradul I ai celor care au avut de suferit de pe urma regimului comunist, care vor primi o indemnizatie importanta.

Legea a fost promovata in anul 2020 chiar de catre actualul ministru al Muncii, Ralu Turcan, minister prin intermediul caruia se platesc indemnizatiile in cauza si de catre Octav Bzoja, presedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politici, el insusi condamnat in 1958 la 15 ani munca silnica si la 10 ani degradare civica, pentru crima de uneltire contra ordinei sociale. Octav Bzoja a stat dupa gratii patru ani.

Cum mentionam, Legea nr. 130/2020 are caracterul unei solutii reparatorii fata de urmasii celor care au avut de suferit nevinovati prin ani grei de detentie, de aceea s-a considerat ca fiecare an de detentie sa fie compensat material cu suma de 700 de lei pe luna pentru fiecare urmas al persecutatului.

Singura exceptie o reprezinta copii nascuti dupa venirea din inchisoare sau prizonierat a parintelui, acestia din urma avand dreptul la o indemnizatie lunara la jumatate din suma de care ar fi beneficiat parintele sau decedat.

Pana la aceasta lege, urmasii nu primeau nicio indemnizatie, fiind doar propusa printr-un proiect de lege doar una simbolica, de 500 de lei pe luna, proiect care a fost abandonat.

700 de lei/luna pentru fiecare an de detentie

Spre exemplu, daca un detinut politic a stat dupa gratii 15 ani, atat el cat si copiii sai, indiferent de numarul lor, primesc o indemnizatie de 10.500 de lei pe luna. Daca acelasi detinut a lasat acasa cinci copii, care sunt astazi in viata, statul plateste lunar 52.500 de lei acelei familii.

La o detentie de 10 ani, suma de care beneficiaza copiii detinutului politic este de 7.000 de lei lunar.

Fiecare dintre persoanele care se afla in situatia aceasta poate afla ce indemnizatie primeste inmultind numarul de ani de detentie cu 700 de lei.

„Copiii nostri au fost solidari cu suferintele familiilor lor, ba mai mult, au suferit ei insisi, fiind discriminati, inca din copilarie, de pe bancile scolii, in diferite moduri de regimul comunis. Cei mai multi nu au putut urma meserii sau facultati pentru care aveau vocatie si pe care si le-au dorit si pentru ei destinul nu s-a implinit la timpul potrivit. Este o lege echitabila, si de bun-simt”, potrivit Asociatiei Fostilor Detinuti Politici.

