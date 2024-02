Suma pe care Sacha Dragic, patronul Superbet, a riscat-o pentru a deveni partener cu Bogdan Buta, un pedofil, în organizarea festivalului Untold la Dubai, trebuie să fie menționată că acest eșec era previzibil și că cel mai rău este pe cale să vină. Nu se cunoaște exact ce analize financiare a efectuat Dragic împreună cu experții săi de la fondul Mozaik, dar era de datoria sa să se informeze în prealabil despre motivele pentru care oameni de afaceri deștepți din România au refuzat anterior să investească în Untold sau să-l achiziționeze. Problema majoră constă în faptul că Buta a creat un mecanism perfect de companii prin intermediul cărora se împart și se scurg toate veniturile obținute din Untold, Massif și Neversea. Rezultatele sunt următoarele:

Untold SRL este într-o situație financiară dezastruoasă.

Neversea SRL e muci si ea din punct de vedere financiar

Astea sunt firmele care conteaza pentru Buta si ele ii sunt conduse de Sebastian Ferent, iubitul sau, o alta mare iubire gay.

Problema acestor firme, singurele care aduc bani, e ca nu raman bani in ele.

In cazul UNTOLD SRL, cifrele de afaceri sunt fluctuante, iar pierderile acumulate in 3 ani sunt de 4,5 milioane de euro, iar datoriile UNTOLD SRL au ajuns la NOUA MILIOANE de euro! Marele festival care cica aduce sute de milioane de euro pentru Cluj-Napoca (nici vorba, e duma de PR a lui Boc), se afla pe sponci!

Idem la Neversea SRL, datoriile au ajuns la 4 milioane de euro, si profitul pe anul trecut e cat al unei covrigarii din Buzau!

Daca 2019 poate fi considerat climaxul dezvoltarii festivalului inainte de COVID si daca tinem cont ca la reluarea „ostilitatilor” impactul si sponsorii au crescut semnificativ (numai Kaufland da 2 milioane de euro ca sponsor principal), intrebarea e unde se „sifoneaza” banii!

Pai, in 2015, TOT EU, aratam intr-o ancheta cum Buta fura efectiv sponsorizarile primite in numele Federatiei Share de la prima editie a Untold in folosul firmelor proprii.

La acea vreme, am pus mana pe mai multe contracte de sponsorizare care aratau ca branduri mari turnau bugete semnificative de reclama sau sponsorship in firma Dettra Organization SRL, detinuta de Buta, in loc ca banii sa fie dati ONG-ului Share, detinut de primaria Cluj-Napoca, prin intermediul caruia se finantatse din bani publici prima editie a Untold: iata aici un exemplu cu firma de prezervative Durex care ii da lui Buta 30 000 de euro.

Dettra este una dintre pusculitele unde Buta redirectioneaza banii din festivaluri. Ca Dettra, mai sunt multe sereleuri care „mananca” din averea Untold SRL sau Neversea SRL.

O alta parte semnificativa a „averii” lui Buta consta in tepe date statului sau furnizorilor.

Pe fostul sau partener din federatia Share, Vlad Pop, Buta l-a dublu tepuit: l-a lasat si sa plateasca 6,5 milioane din ceea ce s-a smantanit pe federatia Share si sa isi murdareasca cazierul. Buta a scapat curat si parfumat.

Asta in conditiile in care Buta a beneficiat de sprijin de la cel mai inalt nivel: Guvernul Romaniei!

Stati, ca mai avem: in mod bizar, marcile Untold si Neversea nu apartin Untold SRL. O sa ziceti ca e destept Buta si ca mai bine le tine pe alta firma. Problema e alta, ca Buta a reusit sa convinga un expert evaluator sa i le urce ca valoare la 10 milioane de euro si, astfel, sa urce fortat capitalul social al NOVUS Capital cu aceasta suma. Aveti mai jos dovada:

Se aproba majorarea capitalului social al Societatii prin aport in natura in valoare de 50.190.000 RON, de la valoarea de 200 RON la valoarea de 50.190.200 RON, prin emiterea unui numar de 5.019.000 parti sociale noi, cu o valoare nominala de 10 RON fiecare si o valoare nominala totala de 50.190.000 RON. Partile sociale nou emise sunt subscrise si platite in totalitate de catre asociatul unic al Societatii, dl Buta Ioan-Bogdan, in schimbul aportului in natura constand in marcile UNTOLD festival, UNTOLD, NEVERSEA, NEVERSEA festival, aflate in proprietatea asociatului dl Buta Ioan-Bogdan, in valoare totala de 50.190.000 RON, conform raportului de evaluare anexat prezentei decizii (Anexa 1).

Valoarea capitalului social este un factor important pentru a atrage potențiali investitori sau parteneri de afaceri, care vor fi interesați să investească în societatea respectivă numai în cazul în care aceasta prezintă o structură financiară solidă și o capacitate de plată și de rambursare a investițiilor. Practic, o modalitate de prosteala. Caci Untold SRL e pe pierderi groaznice. Novus capital se comporta ca un holding, dar unul care nu „holduieste” decat niste marci, nu musai lipsite de valoare, dar cu siguranta artifical evaluate.

In mod curios, Buta a ales sa creeze inca o firma din „galaxia” Untold, se numeste Untold Production SRL, acolo unde a redirectat banii primiti pe festival, atentie, nu Untold SRL, da? Suma redirectata este de 15,5 milioane de euro doar pe 2022! Evident ca ea a fost mai mare pe 2023, nu avem inca financiarele!

Practic, Untold SRL este o carcasa. „Brandurile” au fost „parcate” pe Novus Capital SRL, iar productia evenimentului pe Untold Production SRL. In caz ca se intampla ceva si furnizorii nu isi primesc banii, aia e!

Toate aceste manevre au insa nevoie de sageti umane care sa preia „sifonareala”. In afara de Ferent, iubitul lui Buta, patronul Untold mai are doi sclaveti – oradeanul Bogdan Radulescu si zalauanul Edy Chereji, doi agarici care acum cativa ani erau simpli amploaiati la firme de publicitate si acum se dau mari creatori-fondatori ai Untold.

Radulescu e cel mai interesant de aici, fiindca el este casatorit cu „vedeta” Pro TV Roxana Hulpe. Presa il prezinta azi ca milionar. Intrebarea e de unde are milioanele. De unde are bani ca sa isi plateasca in Bucuresti un penthouse ingrozitor de scump?

Si ce copil bun obisnuia sa fie Boganel, l-a stricat „magia” Untold! Uite-l aici cu bunica, ce mandra tre’ sa fie de el ca e asociat cu un praduitor sexual ca Buta!

Si Roxana Hulpe obisnuia sa fie o fata admirabila! Provine dintr-o familie onorabila, tata e popa ortodox in comuna clujeana Gilau! Ce „mandru” tre sa fie popa Hulpe cand vede ca fiica-sa e maritata cu unul care e asociat cu un pedofil gay!

Dar despre cum s-au imbogatit „sagetile” lui Buta si ce se gandesc sa ii faca, in curand. Sursa: ziardecluj.ro