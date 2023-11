Câteva mii de persoane sunt așteptate să întâmpine ziua de 1 Decembrie la distracție și să se bucure la maximum de mini-vacanța de Sfântul Andrei și de Ziua Națională. Joi, 30 noiembrie, are loc Retro Party Romania, la Sala Polivalentă din Cluj.

Invitații ediției sunt Goran Bregović alături de Wedding and Funeral Orchestra, André, Hara și N&D. În plus, DJ Arthur van Zedler îi va purta pe cei prezenți într-o călătorie în timp pe hituri retro nemuritoare.

„Abia așteptăm să facem din nou un show de zile mari la Polivalentă! Timp de câteva ore, uităm de orice grijă și ne transpunem în anii 90-2000. Liberă la mare, Bella, ciao, Ne vedem la Cluj și Vino la mine sunt câteva dintre piesele care vor răsuna pe ringul de dans ca să ne pregătească să întâmpinăm Ziua României”, afirmă Flavius Buzilă, solistul trupei Hara și organizator al evenimentului.

Versurile care răsunau la orice petrecere la începutul anilor 2000 vor fi din nou pe buzele celor care vor să se distreze ca-n vremurile bune.

„Sunt bucuros să petrec cu voi Sfântul Andrei și Ziua Națională a României. Va fi o nebunie de petrecere! Dacă nu ești un pic nebun, nu ești normal. Ne vedem la Retro Party”, spune Goran Bregovic.

Există trei categorii de tichete: Party Zone, Comfort Zone și Best View, iar toate categoriile de tichete oferă acces pe uriașul ring de dans de la Polivalentă, unde distracția va fi în toi până după miezul nopții. În plus, categoriile Comfort Zone și Best View oferă acces și la zona cu scaune.

Bilete la prețuri speciale sunt disponibile pe bilet.ro: https://bilet.ro/eveniment/retro-party-romania-12310.

Despre artiștii ediției

Goran Bregović este unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni și compozitori moderni la nivel internațional, provenind din țările de limbă slavă din Balcani. E unul dintre puținii muzicieni din fosta Iugoslavie care a cântat în mari săli internaționale, precum Carnegie Hall (New York), Royal Albert Hall (Londra) și L’Olympia (Paris).

Bregović a câștigat zeci de premii și distincții, a compus pentru filmul La Reine Margot, nominalizat la Oscar și pentru filmul „The Serpent’s Kiss”, înscris la Cannes.

„Am crescut într-un cartier din Sarajevo, unde timpul era măsurat de clopotele bisericii catolice din apropiere, de cele ale bisericii ortodoxe și de incantațiile de rugăciune ale muezzinului. De atunci, toată viața mea și toată muzica mea au fost marcate de bogăția acestor cântece diferite. Dorința mea este ca acest privilegiu să fie un drept natural pentru toți copiii. Acesta este invocarea mea pentru pace și sper să fie auzită”, afirmă Goran Bregović.

În lunile următoare, Bregović va concerta în Cehia, Germania, Olanda și România.

Goran Bregovic, Bella Ciao: https://www.youtube.com/watch?v=OyMA84-mowI

Liberă la mare cu André

André e trupa dance care a făcut senzație în anii 1998-2004. Andreea Bălan și Andreea Antonescu au debutat cu albumul La întâlnire în 1999 și au câștigat trofeul festivalului de la Mamaia cu melodia „Liberă la mare”.

Formația a primit în 2002 patru discuri de platină și unul de aur pentru cele 1.200.000 de exemplare ale albumelor vândute, fiind formația românească cu cele mai mari vânzări. În iulie 2019, formația André s-a reunit. Prima lor piesă după reuniune este „Reset la inimă”.

André, Liberă la mare: https://www.youtube.com/watch?v=pyb1ZarZvbQ

Ne vedem la Cluj cu Hara

De mai bine de 20 de ani, ne cântă și ne încântă cu piese precum „Totaya Ye”, „Ce ți-aș face”, „Cine”, „Ne vedem la Cluj” sau „Muro Shavo”.

Două dintre cele mai cunoscute melodii ale trupei Hara au fost declarate câștigătoare în cadrul Song of the Year, unul dintre cele mai importante concursuri muzicale internaționale din Statele Unite ale Americii.

La ediția din martie Retro Party Romania, Hara a înregistrat videoclipul la cea mai nouă piesă, Noapte Albă, ascultată în câteva luni de peste un milion și jumătate de ori.

Hara, Noapte albă: https://www.youtube.com/watch?v=RDZhDBdewKM

Vino la mine, N&D

Haide vino înapoi,/Să fim iar amândoi/Vino la mine/Vreau să fiu iar cu tine au fost versurile care răsunau la aproape orice petrecere la începutul anilor 2000.

N&D, Vino la mine: https://www.youtube.com/watch?v=MOtV1_J-B0o

Pe lângă trupele care vor cânta live, Retro Party Romania propune și o călătorie în timp cu ajutorul hiturilor nemuritoare mixate de la pupitrul DJ Arthur van Zedler.

