Deputatul clujean de la USR, Radu Molnar, a criticat propunerea UDMR privind extinderea mandatelor aleșilor locali, președinților și consilierilor județeni de la 4 la 5 ani.

Parlamentarul a precizat, ironic, că UDMR vrea să rezolve o „mare problemă a României”: faptul că aleșii trebuie să se vadă cu alegătorii atât de des.

„Iar UDMR nu face astfel de miscari fara binecuvantarea PSD. Chiar daca au fost dati afara de la guvernare, ei colaboreaza foarte bine in continuare. Dovada sta faptul ca inafara de ministri, niciun om al UDMR nu s-a miscat de pe pozitie. Secretarii de stat, subsecretarii, directorii de prin guvern si toate celelalte pozitii ocupate in tara au ramas ale UDMR. Pentru ca sunt in continuare prieteni.

Asa ca sunt sanse serioase ca proiectul lor sa treaca, cu sprijinul PSD si PNL”, a scris Radu Molnar pe pagina sa de Facebook.

Totodată, deputatul USR a mai precizat că UDMR ar trebui să ceară alegeri locale în două tururi, aceasta ar fi fost măsura cinstită și necesară.



„Una pe care USR o sustine de multa vreme, iar declarativ cel putin, o sustine si PNL. Insa asta nu se va intampla, pentru ca partidele vechi risca sa piarda primarii atunci cand oamenii simt ca exista sansa la schimbare. Astazi foarte multi primari isi pastreaza scaunele doar pentru ca alwgatorii nu simt ca alte partide au sanse reale asa ca fie nu voteaza, fie voteaza puterea existenta.

Dar intr-un moment in care Romania se zbate in criza financiara cu tot mai multe categorii profesionale in strada, pe politicieni ii arde de prelungirea mandatelor”, a conchis Radu Molnar.

