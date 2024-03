DNA Cluj a trimis în judecată patru controlori de trafic rutier și pe viceprimarul comunei Sârbi din Bihor.

DNA a dispus trimiterea în judecată sub control judiciar a patru inspectori de trafic rutier din cadrul Inspectoratelor teritoriale: Maramureş- Ioan Orha; Bihor- Sorin Gelu Baicu și Cristin Viorel Ţepele și din Cluj – Florin Mihai Zehan, cât și pe viceprimarul comunei Sârbi, Florin Mădălin Popovici.

Potrivit procurorilor, inspectorii Orha, Baicu, Zehan sunt cercetaţi pentru abuz în serviciu și folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată, infracțiune pentru care este vizat și inspectorul Ţepele, dar pe care nu ar fi comis-o în mod repetat.

Inspectorii de trafic rutier Ioan Orha și Cristin Țepele mai sunt cercetați și pentru luare de mită în formă continuată.

În timp ce viceprimarul comunei Sârbi, Florin Popovici, este cercetat pentru complicitate la dare de mită şi efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

„În prezenta cauză s-au desfăşurat cercetări cu privire la modalitatea în care, în perioada 2021-2023, inspectori de trafic din cadrul ISCTR – Inspectoratul Teritorial 4, printre care şi inculpaţii menţionaţi mai sus, ar fi ‘protejat’ mai multe societăţi comerciale cu obiect de activitate în domeniul transportului rutier, prin aceea că le-ar fi furnizat administratorilor acestora informaţii nedestinate publicităţii referitoare la controalele care urmau să se desfăşoare şi nu ar fi luat măsurile legale de sancţionare a acestora cu privire la încălcările legii pe care le-ar fi constatat (depăşirea masei maxime autorizate de transport, lipsa licenţei de transport, etc)„, conform DNA.

Potrivit procurorilor, în ce privește modalitatea de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, inculpaţii Ioan Orha şi Cristin Ţepele, direct sau prin intermediari (de exemplu inculpatul Popovici Florin Mădălin), ar fi primit de la reprezentanţii unor operatori de transport sume de bani (până la 20.000 lei, în cazul inculpatului Ţepele Cristin Viorel) sau alte foloase necuvenite.

Iar în perioada aprilie 2022 – august 2023, Popovici Florin Mădălin, în calitate de viceprimar al comunei Sârbi, ar fi administrat în fapt o societate comercială care activa în domeniul transportului rutier şi ar fi efectuat mai multe operaţiuni comerciale, ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Direcţiei Generale Anticorupţie.

Alți doi inspectori și-au recunoscut faptele

De altfel, procurorii DNA au încheiat şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu doi inculpați care sunt inspectorii de trafic rutier în cadrul Inspectoratului Teritorial Cluj, Mircea Mihai Pop şi Vasile Şofron, fiind cercetați pentru folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată. Inspectorul Mircea Pop este cercetat și pentru abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

„În prezența apărătorilor aleși, cei doi inculpați au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:- 1 (un) an închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani și interzicerea unor drepturi (în cazul inculpatului Pop Mircea Mihai),- 1 (un) an și 2 (două) luni închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani (în cazul inculpatului Șofron Vasile)”, mai transmite DNA.