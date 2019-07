Doina Pană, fostul ministru al Apelor și Pădurilor, a făcut noi dezvăluiri la Antena 3 despre felul în care a fost otrăvită cu mercur. Doina Pană a fost audiată luni la DIICOT în dosarul legat de această otrăvire.

„E vorba de toamna lui 2017, când revenisem la Ministerul Apelor și Pădurilor și începusem să mă simt foarte rău. M-am dus la medic și am aflat că aveam mari probleme cu inima. Eram sub tratament, m-au trimis să mă vadă și alți medici pentru că ceva nu li se părea firesc. Inima nu era atât de bolnavă încât să dea acele modificări. Sub tratament fiind, în continuare m-am simțit foarte rău. Cineva a avut ideea să mă trimită la toxicologie la Spitalul Floreaca. Și acolo am aflat că aveam o concentrație mare de mercur. Mi-am dat demisia din 3 ianuarie, când încă nu știam ce aveam, decât că aveam probleme cu inima. E adevărat că am rămas până în 29 ianuarie pentru că nu semnase domnul Iohannis. În 15 ianuarie am aflat care era situația. Am fost foarte hotărâtă din primul moment să merg să fac plângere, dar pentru mine ar fi fost o daună mare de imagine, să fii ministru în Guvernul României și să fii otrăvit. Așa că am așteptat să plec pe 29 ianuarie și pe 31 ianuarie am fost la poliție și am depus plângerea. În 1 februarie, Poliția a trimis spre DIICOT plângerea mea și de atunci DIICOT a preluat cazul. E un an și jumătate de când acest caz există. Am vorbit în mai, în perioada campaniei electorale, un moment foarte prost, dar apăruse cazul cu doamna Firea, cu acea sârmă de 3 cm în colon, și cineva a descoperit un site care în 2018 scrisese despre mine, dar că nu au aflat medicii ce am avut, o poveste care ducea în derizoriu tot”.

Doina Pană a explicat la Antena 3 că incidentul cu otrăvirea are legătură cu măsurile dure pe care le-a dat împotriva mafiei pădurilor, în perioada în care a fost ministru.

„Am decis să ies public și să spun adevărul. Era vorba de analize, de medici și de o plângere despre instituțiile statului. Ancheta merge înainte. Ce pot să vă spun cu certitudine e că nu mi s-a pus o singură doză. Chiar dacă nu pot să vă spun din anchetă și nu pot să fac afirmații publice încă, eu am convingerile mele din ce direcție vine. E legat de activitea mea ca ministru. E legat de faptul că am dat niște măsuri dure împotriva mafiei pădurilor”.

„În 2014, când am fost prima dată ministru, am luat două măsuri importante: radarul pădurilor și sistemul pentru transportul de lemn. În același timp, am trimis către Parlament să se modifice legea contravențiilor silvice astfel încât să se confiște și mijlocul de transport care transportă lemn tăiat ilegal. Și tot atunci am pornit o discuție a unui nou cod silvic. Am plecat din Guvern pentru că eram ministru delegat, era un departament de la Ministerul Mediului. În Parlament am continuat cu codul silvic. Codul silvic a adus prejudicii foarte mari pentru cei care aveau și voiau să aibă în continuare monopol. A trecut foarte greu codul silvic, dar a existat o campanie de denigrare, au încercat să mă discrediteze, dar până la urmă am reușit”.

„Metode sunt foarte multe. Prima dată stăteam și mă întrebam cum am putut eu să înghit acel metal. Dar sunt tot felul de metode”, a mai spus Doina Pană.

Fostul ministru a spus că are are o suspiciune legată de cine a provocat acest incident și a reușit „prin intermediul unor oameni din apropierea mea”.