Dragoş Damian, CEO al Terapia Cluj, unul dintre cei mai mari producători locali de medicamente, a afirmat că accesul la medicamente stă pe loc sau scade, iar specialiștii din sănătate „resping cu aversiune medicamentele generice și biosimilare care ar creste exponențial accesul la medicamente”.

Compania de studii de piata CEGEDIM a dat publicitatii saptamana trecuta analiza consumului de medicamente pentru anul 2022. Inainte de a lansa obisnuitele acuze de sezon cum ca anul trecut producatorii s-au imbogatit, sa intelegem un pic detaliile si in special drama care iese la suprafata din detaliile raportului de piata, arată Dragoș Damian.

Pentru a calcula veniturile nete ale producatorilor taiati din cele 19 miliarde lei ale medicamentelor cu prescriptie din retail si spital circa 30% taxa clawback (nu cereti va rog amanunte privind algoritmul utilizat in calculul taxei, eventual intrebati CNAS cat a colectat in 2022), 10% adaosurile comerciale si 10% discount-urile care sunt cerute de canale – ramaneti cu jumatate, vreo 10 miliarde lei.

La fel, in cazul pietei de OTC, taiati din valoarea pe care o vedeti, de 6,7 miliarde lei, circa 20% adaosuri comerciale si 30% discounturi, ramaneti la un pic peste jumatate, hai sa spunem 4 miliarde lei.

Si dupa ca am terminat cu analiza veniturilor, haideti sa intelegem drama din spatele cifrelor, pentru ca este vorba despre accesul la medicamente si diferenta dintre viata si moarte.

Piata creste cu 22% in valoare pentru intregul an si numai cu 7,2% in volum , adica au fost utilizate medicamente mai scumpe in cursul anului trecut, fara o crestere proportionata a volumului de cutii, unul dintre indicatorii reali ai accesului la medicamente.

Mai grav, la nivelul trimestrului 4 din 2022, piata cutiilor de medicamente s-a contractat, -0,2%, in conditiile unei cresteri in valoare de 18%. Nu, nu e inflatie, pretul medicamentelor este impus, astfel incat cifrele demonstreaza ca s-au utilizat mai multe medicamente scumpe in acelasi timp in care multe dintre medicamentele ieftine au inceput sa iasa din piata. Daca cititi cu atentie, veti vede ca in trimestrul 4 din 2022 nu a crescut deloc accesul la medicamentele cu prescriptie din retail, desi valoarea medicamentelor eliberate a crescut cu 22%

Insa tragedia adevarata nu este in tabele, este scrisa in text, mic, aproape nu se vede. NUMARUL DE ZILE DE TRATAMENT A CRESCUT CU DOAR 3,4%! Numarul de zile de tratament este principalul indicator real al accesului la medicamente, iar acesta este aproape acelasi ca in 2021, desi piata, in valoare, a crescut cu aproape un sfert. De fapt, mai mult ca sigur ca numarul zilelor de tratament s-a contractat in cazul medicamentelor cu prescriptie din retail si din spital, pentru ca valoarea de 3,4% cuprinde si cresterea numarului de zile de tratament cu produse OTC, ori aici cresterea a fost foarte mare in 2022 (vezi cazul ibuprofen si paracetamol, cu cresteri de peste 50% in numarul de cutii vandute)

Asadar, accesul la medicamente sta pe loc sau scade si nu este de mirare ca am pierdut 1 milion de suflete in 3 ani, ca toti romani au comorbiditati, ca mediul de afaceri se plange de numarul mare de zile de concediu medical, etc. Inutil sa mai adaugam ca accesul la medicamente in zona urban mic si rural este ca si inexistent, ca medicamentele de ultima generatie sunt utilizate de maximum 300 de mii de pacienti dar consuma 30% din resursele CNAS, ca specialistii din sanatate resping cu aversiune medicamentele generice si biosimilare care ar creste exponential accesul la medicamente, etc.

Ca om de afaceri care lucreaza in industria stiintelor vietii am stiut dintotdeauna ca mi-am ales bine domeniul de activitate. Ca roman insa, sunt extrem de trist ca nu exista o solutie la problemele sistemului sanitar si ca politicienii se bulucesc la lansari de programe nationale in loc sa confrunte cu toata seriozitatea adevarul: romanii care nu mor, vor pleca din tara, din cauza sistemului sanitar.

Citește și: Cine sunt greii Clujului care au beneficiat de jaful de la Composesoratul Muntele Băișorii