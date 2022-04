Potrivit reprezentanților Elenei Udrea, condamnată la 6 ani de închisoare, ea va înainta în instanțe o procedură care speră să anuleze sentința primită. Procedura se numește recurs în casatie și a fost admisă în principiu.

Recursul in casatie a fost introdus de Udrea inca din ianuarie 2019, fiind format dosarul 309/1/2019 .

In 15 octombrie 2019 Inalta Curte a admis in principiu cererea de recurs in casatie: “Minuta incheierii penale nr. 225/RC in baza art. 440 alin. (4) din Codul de procedura penala, admite in principiu cererea de recurs in casatie formulata de inculpata Udrea Elena Gabriela impotriva deciziei penale nr. 93 din data de 5 iunie 2018, pronuntata de inalta Curte de Casatie şi Justitie – Completul de 5 Judecatori, in dosarul nr. 2303/1/2017”.

Urmatorul termen, peste o luna

In momentul de fata, recursul in casatie introdus de Elena Udrea se afla pe rol la un Complet de 5 judecatori ICCJ. Urmatorul termen a fost stabilit pentru data de 16 mai 2022 (vezi facsimil 3).

Desi recursurile in casatie prin care sa fie desfiintate condamnari definitive sunt destul de rare, trebuie spus ca in ultima perioada exista o practica recenta a ICCJ in acest sens. Amintim in acest sens cazul avocatului Robert Rosu, care a fost achitat in calea recursului in casatie dupa o condamnare definitiva de 5 ani inchisoare cu executare in dosarul “Ferma Baneasa”, precum si achitarea in recurs in casatie a fostei directoare a Societatii Feroviare de Turism – CFR SA, Luminita Gliga, condamnata definitiv la 4 ani cu suspendare in dosarul “Astoria”. Culmea, ambele condamnari desfiintate in aceste cazuri in recurs in casatie fusesera dispuse de complete din care a facut parte judecatoarea ICCJ Alina Ioana Ilie, cea care joi, 7 aprilie 2022, cu incalcarea deciziei obligatorii a CCR 585/2018, a hotarat mentinerea condamnarii Elenei Udrea chiar daca aceasta fusese dispusa de un complet nelegal.

In final, prezentam prevederile art. 438 din Codul de procedura penala privind recursul in casatie:

“(1) Hotararile sunt supuse casarii in urmatoarele cazuri:

1. in cursul judecatii nu au fost respectate dispozitiile privind competenta dupa materie sau dupa calitatea persoanei, atunci cand judecata a fost efectuata de o instanta inferioara celei legal competente;

2-6 abrogate;

7. inculpatul a fost condamnat pentru o fapta care nu este prevazuta de legea penala;

8. in mod gresit s-a dispus incetarea procesului penal;

9-10 abrogate;

11. nu s-a constatat gratierea sau in mod gresit s-a constatat ca pedeapsa aplicata inculpatului a fost gratiata;

12. s-au aplicat pedepse in alte limite decat cele prevazute de lege;

13-14 abrogate;

(2) Cazurile prevazute la alin. (1) pot constitui temei al casarii hotararii doar daca nu au fost invocate pe calea apelului sau in cursul judecarii apelului ori daca, desi au fost invocate, au fost respinse sau instanta a omis sa se pronunte asupra lor.

(3) In cazul in care cererea de recurs in casatie a fost respinsa, partea sau procurorul care a declarat recursul in casatie nu mai poate formula o noua cerere impotriva aceleiasi hotarari, indiferent de motivul invocat”, arată luju.ro.