Cluj-Napoca a devenit „o atracție” nu doar pentru ploșnițe, ci și pentru musculițe. Zeci de clujeni se plâng de faptul că peste tot dau de acele mici creaturi care iau cu asalt casele din orașul binecuvântat și blestemat în același timp.

Pe o rețea de socializare, unii clujeni susțin că sunt peste tot, iar vremea caldă ajută ca musculițele să-și „facă veacul” printre clujeni, musculițele făcând parte din „Cele 10 plăgi ale Clujului.”

„Sunt peste tot. Am ieșit la plimbare în parc, în 50 m aveam cel puțin 10 gâze dein astea de platan, pe mine. Am lăsat și geamul rabatat dimineață înainte să ies, când am revenit peste 2h am strâns vreo 20 si ceva din cameră, pe lângă geam”, a precizat cetățeanul revoltat.

De asemenea, alți clujeni au atras atenția asupra acestei „invazii” de musculițe care nu pare să se oprească.

„si in Floresti e plin

Multumim dlui Boc care a umplut orasul de platani ornamentali

Am fost pe traseul piatra lui lucaci de la tarnita weekendul trecut si nu am vazut in viata mea atatea musculite de astea de platan cate am vazut acolo, fix in locurile cele mai faine de panorama. Si sunt fix zero platani in zona…

Deci…o insectă care e cunoscuta ca se înmulțește de te caci pe tine si nu prea ai ce sa-i faci pana nu se stabilizează care e extinsa in Europa de 70 de ani e vina..lui Boc?

Boss, am vazut de-astea si in mijlocul satelor din Republica Moldova, nu te mai caca atat pe tine, te rog.

Am fost la tarnita in drumetie azi si erau tot asa, mii de musculite care se lipeau de noi.

Sunt din cauza viniturilor. Viniturile au adus musculitele!!

Da, e plin. Am iesit sa imi beau cafeaua pe balcon si in 10 minute deja s-au servit vreo 5 din cafeaua mea”

