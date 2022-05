Inflatia este un termen economic ce descrie cresterea sustinuta a preturilor bunurilor si serviciilor intr-o anumita perioada de timp. Pentru unii, inflatia inseamna o economie aflata in dificultate, in timp ce pentru altii reprezinta un semn al unei economii prospere.

Cateva dintre efectele inflatiei sunt analizate in cele ce urmeaza:

1 – Diminuarea puterii de cumparare

Acest prim efect al inflatiei este de fapt doar un mod diferit de a afirma ceea ce este. Inflatia este o scadere a puterii de cumparare a monedei, ca urmare a cresterii preturilor in intreaga economie. Nu putem declara inflatie daca preturile au “explodat” doar in dreptul unui singur produs.

Sa luam exemplu cafelei, al carei pret s-ar tripla. O astfel de schimbare a pretului ar fi putut rezulta fie din cauza unui an secetos, fie din cauza inundatiilor care sa afecteze plantatiile, fie din cauza unui conflict in regiune intre producatori. Acest scenariu ar afecta doar pretul cafelei, nu si pe al celorlalte produse. Economia ar continua in mare parte neafectata. Astfel, n-am putea califica acest exemplu drept inflatie, deoarece numai consumatorii de cafea ar experimenta aceasta depreciere semnificativa a puterii lor de cumparare.

2 – Provocarea unei inflatii mai mari

Din pacate, nevoia de a cheltui si de a investi in fata inflatiei tinde sa o stimuleze si mai tare. De ce? Simplu. Atunci cand exista cerere, preturile nu scad. Pe masura ce oamenii si intreprinderile cheltuiesc si mai repede, in efortul de a reduce drastic timpul in care isi pastreaza moneda care se depreciaza, puterea de cumparare a acesteia scade din ce in ce mai rapid.

Asta n-ar afecta de exemplu un sportiv sau o sala de forta care achizitioneaza o banda de alergat, al carei pret a crescut de la 2000 ron la 2200 ron, deoarece aceasta achizitie intra in categoria celor pasive. Nu cumparam o banda de alergat sau un frigider in fiecare zi.

In schimb, in cazul alimentelor, hainelor sau serviciilor, pe care, mai mult sau mai putin, suntem obligati sa le achizitionam cu o frecventa mult mai sporita fata de exemplele benzii de alergat sau a frigiderului, inflatia poate genera o inflatie catastrofala, atata timp cat banii sunt din ce in ce mai lipsiti de valoare.

3 – Cresterea ratei somajului

Pe masura ce oamenii vor parcurge perioade de timp afectati de inflatie, acestia vor fi, indirect, obligati sa se adapteze conjuncturii. Chiar si asa, riscul de a ramane someri, creste. Deoarece firmele angajatoare, in cazul unui regres vizibil in ce priveste profiturile fata de alte perioade prospere, se vor afla in situatia nefasta de a fi nevoite sa diminueze personalul, tocmai pentru a face fata situatiei de criza economica.

Tot ce trebuie sa facem este sa intelegem ca inflatia are printre cauze principale risipa. Consumismul dus la extrem, tonele de resturi de mancare aruncate, discrepanta preturilor alimentelor din diferite zone ale tarii, dar si lipsa de cumpatare in ceea ce priveste dorinta nestavilita de a cumpara, au generat ceea ce azi numim economie subreda.

Una este sa cumparam in graba 10 produse, din care, dupa o reinterpretare a necesitatii cumpararii lor, sa constatam ca am fi avut nevoie absoluta de numai 5 dintre ele si alta este sa consultam un site de review-uri, unde putem compara preturi, sa putem citi recenzii ale altor utilizatori, si unde, desigur, putem afla despre noi si noi oferte avantajoase.