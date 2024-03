Consilierul local Anca Ciubăncan va candida, la alegerile locale din această vară, din partea partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Reprezentanții organizației AUR Cluj au transmis pentru Gazeta de Cluj că Anca Ciubăncan a dobândit oficial calitatea de membru al partidului și va candida pentru funcția de consilier local al municipiului.

Anca Ciubăncan are cea mai mare notorietate în sondaje, în rândul consilierilor locali din municipiu. Ea a fost membră a PSD, până la data de 19 martie 2023, când Biroul Permanent Municipal al PSD Cluj-Napoca a decis excluderea acesteia din partid. Decizia a venit după ce Anca Ciubăncan a fost implicată într-o altercație în curtea organizației municipale a PSD Cluj-Napoca.

Anca Ciubăncan a afirmat la acea vreme că a fost lovită cu brutalitate de Angela Sacaliș.

„Am picat în fața partidului. Nu am intrat în partid. Totul s-a întâmplat în curte. Am ajuns la sediu și le-am cerut să deschidă poarta cu telecomanda. Fumau ca turcoaicele înăuntru. Și le-am spus să nu își bată joc de munca altora. Atunci Sacaliș a început să mă înjure. În acel moment le-am spus că sediul PSD este spațiul public. Sacaliș mi-a să o f** pe mama și pe Aurelia Cristea cu legea ei. Sacaliș a venit și a sărit pe mine și avea niște teniși în picioare și mi-a dat cu picioarele în burtă. Am reușit să mă trag și atunci Sacaliș a revenit și m-a împins și am căzut, și m-am lovit la cap. Îmi e foarte rău și am o senzație de vomă”, a spus Anca Ciubăncan, citată de Foaia Transilvană, imediat după incident.